Droga, alkohol, brutalne likvidacije, oružane pljačke...: donosimo popis 'junaka' splitske crne kronike, ovo su kriminalci koji su nas terorizirali proteklih 12 mjeseci

Splitske ulice tijekom 2018. godine bilježile su brojna zbivanja o kojima se pisalo na stranicama crne kronike.



Nerijetko su glavni likovi osobe koje su u policijskim i sudskim statistikama ponavljači. Izdvojili smo ih nekoliko koji su svojim (ne)djelima postali prepoznatljivi likovi ne samo u kaznenim evidencijama, nego i u široj javnosti.

Miho Frančeski

Godina je počela ranjavanjem Mihe Frančeskija (26), poznatijeg kao Miho Munja, koji je ustrijeljen metkom u nogu početkom siječnja u Velebitskoj ulici u Splitu. Zrno je nakon vađenja u bolnici, kako je sam priznao, progutao, čime je još više otežao posao policiji koja je na mjestu događaja našla samo tri čahure.

Prije toga je izjavio kako se sam ranio. Inspektorima je bilo sumnjivo i gdje se ranjavanje dogodilo jer nitko nije čuo pucnjavu. Unatoč opstruiranju istrage, za pucnjavu splitski policajci priveli su Anđela O. zbog pokušaja ubojstva. Miho Frančeski je tvrdio kako je uhićena nevina osoba, o čemu je govorio i za medije.

Dva mjeseca poslije Miho se iz žrtve prometnuo u počinitelja. Sredinom ožujka u Krležinoj ulici dolazi do ranjavanja veterana Četvrte brigade i njegova sina, za što su optuženi Miho Frančeski i Tonći Čulić (24). Do pucnjave je došlo oko 23.50, kada je Tonći Čulić, upravljajući Fiatom Punto, u kojem mu je suvozač bio Mirko Frančeski, došao do Nissana Primere kojim je upravljao Neven V., dok je na suvozačkom sjedištu bio njegov sin Ivan V. Nakon verbalnog sukoba Frančeski i Čulić izlaze iz vozila, svaki naoružan pištoljem koje drže u ruci te nasrću na Nevena V., kojem u pomoć priskače sin Ivan V. Oca je s dva metka u natkoljenicu i prepone ranio Miho Frančeski, dok je Ivana V. s jednim metkom u potkoljenicu ranio Tonći Čulić.

Obojica su u studenome ove godine priznala i nagodila se s tužiteljstvom te je Miho Munja dobio kaznu od tri i pol godine zatvora. U njegovoj kaznenoj evidenciji otprije stoji pet pravomoćnih presuda, a osim toga policija je protiv njega podnijela ukupno 24 kaznene prijave. Uz to imaju evidentirano protiv njega još najmanje 60 policijskih postupanja, u koja spadaju prekršajne prijave, prometni prekršaji, sudjelovanje u tučnjavama i primjenu sredstava prisile.

Marko Dujmović

U svibnju se najviše izvještavalo o događaju u Teslinoj ulici, u kojem je Marko Dujmović (30), naoružan nožem, stao nasuprot četiri policajca. Tijekom noći su četvorica policajaca spriječila Marka Dujmovića i njegova sudionika u pokušaju krađe u kiosk.

Želeći izbjeći uhićenje, Marko D. je na službenike policije potegao nož. Kako se nalazio između dva parkirana vozila, policajci ga nisu mogli opkoliti i svladati koordiniranim djelovanjem, nego su na njega morali ići jedan po jedan. Na prvoga, koji je krenuo prema njemu kako bi ga svladao i razoružao, Marko D. je zamahnuo nožem.

Policajac se obranio podignutom rukom u koju je zadobio ranu od noža. Njegov kolega je krenuo na naoružanog provalnika i udario ga službenom palicom u rame kako bi ovaj ispustio nož. Marko Dujmović je, unatoč udarcu palice, zadržao oružje u ruci, provukao se između vozila i počeo bježati. Tijekom noćne potjere jedan od policajaca je pao preko lanca kojim je ograđeno parkiralište i slomio ruku, zadobivši teške tjelesne ozlijede.

Za Markom Dujmovićem su nastavila potjeru dvojica te je jedan od njih prvo ispalio hice upozorenja u zrak. Kako se naoružani provalnik nije namjeravao predati, nego je nastavio bježati, pucao mu je u nogu i pogodio ga u potkoljenicu i koljeno sa po jednim metkom. Nakon nalaza sudskog vještaka, koji je rane na ruci policajca okarakterizirao kao rezne i lake, podiže se optužnica zbog četiri kaznena djela prisile prema službenoj osobi u pokušaju.

Dujmoviću ni najmanje nije pomogao dosje u kojem ga je policija prijavila 77 puta, i to u više od pola slučajeva prije njegove punoljetnosti. Manji dio kaznenih prijava je odbačen, a za veći je proveden postupak: krađe, teške krađe, krivotvorenje isprave, napad na službenu osobu, oduzimanje tuđe pokretne stvari, prijetnja, protupravna naplata, zlouporaba droga.

Liridon Berisha

Albanac sa srpskim državljanstvom Liridon Berisha (27) u svom dosjeu ima teške krađe, razbojstvo, zlouporabu opojne droge, krivotvorenje novca i nedozvoljeno držanje oružja. Međutim, ni brojem ni vrstom kaznenih djela nije se posebno izdvajao sve do kraja kolovoza ove godine, kada je na splitskom TTS-u, oko 22.30, s 14 hitaca iz automatske puške kalibra 7,62 mm izrešetao Antu Prnjaka (34) iz Kljaka.

Te večeri je išao s Antom Prnjakom do šumarka na kraju ulice Gospe u Siti u Strožancu, gdje su uzeli automatsku pušku. Odlaze BMW-om na TTS, gdje je u rasponu od 10 minuta, između 22.37 i 22.48, Ante Prnjak smaknut iz neposredne blizine. Minutaža je određena snimkom jedne od kamera s TTS-a na kojoj se vidi automobil, ali ne i osobe u njemu. Liridon Berisha je osumnjičen da je zatim uzeo Prnjakovu torbicu s novcem, mobitel i automobil BMW te išao kockati.

Taj segment je bitan jer tijela progona smatraju kako je ubio Prnjaka s namjerom da ga opljačka, znači iz koristoljublja, čime bi počinio krvni delikt teže kvalifikacije, za što može dobiti i do 40 godina zatvora. Nakon toga Berisha odlazi do benzinske postaje i u kantu od 10 litara ulijeva gorivo i odvozi BMW uz pomoć dviju osoba na područje Tugara, gdje su ga zapalili. Automobil je pronađen isti dan kada i tijelo, kasnije ujutro s doslovno raznesenim prednjim dijelom.

Kao eksplozivna naprava poslužila je kanta s gorivom koja je stavljena pod prednji kraj vozila i zapaljena.

U najkraćem roku, dan nakon ubojstva, PU splitsko-dalmatinska izdaje internu potragu za Liridonom Berishom u kojoj naznačuju da je naoružan i opasan. Ne nalaze ga na adresi na kojoj je prijavljen u Stobreču jer je već u bijegu, svjestan da se razotkrio. Uhićen je dan kasnije pokraj štanda s voćem u Omišu koji drži njegova obitelj, gdje je došao po novac.

Ivana Tena Gotovac Soldić

Listopad je obilježila Ivana Tena Gotovac Soldić (38) koja je s 1,10 promila alkohola u krvi na Poljičkoj cesti u Splitu s Audijem A3 usmrtila studenticu iz Čapljine Mariju Ćorić.

Osim što je pobjegla s mjesta nesreće bez pružanja pomoći žrtvi, vozačica je poslije izjavila kako joj je automobil te noći ukraden. Ubrzo joj je alibi propao jer ju je jedan svjedok vidio u vozilu iste noći neposredno nakon smrti pješakinje. Uskoro se doznalo kako se 2002. godine u Karlovcu zabila autom u kuću i pobjegla.

Potom je u 2008. godine BMW-om oduzela prednost i udarila u drugi auto s 0,4 promila u krvi, a u Splitu je 2011. godine, vozeći BMW, prošla kroz crveno i udarila u drugi automobil te je s Audijem 2015. godine sletjela s ceste Udbina – Gračac. Ona i maloljetnica iz vozila tada su lakše ozlijeđene.

U Sinju je 2015. godine prekršajno suđena zbog vožnje s 1,1 promil alkohola te joj je izrečena zabrana vožnje. Ni jedan od automobila koje je vozila, te tako ni Audi A3, nisu njezino vlasništvo. Nakon što joj je produljen istražni zatvor, dobila je otkaz u Hrvatskim autocestama.

Marko Bekavac

Ova je godina počela s jednim splitskim pripadnikom krim-miljea koji je naizmjenično počinitelj i žrtva, a završila je s drugim: Marko Bekavac (28). Početkom prosinca, oko 21.40, propucan je iz vatrenog oružja u Janjevskoj ulici u Splitu.

Nakon što je operiran u splitskom KBC-u, utvrđena mu je laka tjelesna ozljeda. Na njega je, dok je s 28-godišnjom djevojkom sjedio u automobilu na parkiralištu, nepoznati napadač ispalio najmanje četiri hica. Jedan metak, navodno manjeg kalibra, pogodio ga je u stražnji dio vrata, a djevojka nije ozlijeđena. Ostali hici završili su u karoseriji automobila. Prema onome što su njih dvoje rekli policajcima, napadač je prišao vrlo blizu automobilu te je zapucao bez ikakva upozorenja.

Već s 15 godina policija ga uhićuje zbog razbojstava po trgovinama i pljačku jedne sportske kladionice te je bio registriran i za zloupotrebu droga, krađe, teške krađe i nasilništvo u obitelji. Godine 2008. je kao 17-godišnjak ubio tada 21-godišnjeg mladića u jednom noćnom klubu na Bačvicama tako što mu je zario nož u trbuh.

Kao maloljetnik osuđen je na pet godina zatvora. Prije dvije godine otet je na splitskim Bačvicama i brutalno pretučen. U svibnju ove godine ga je ispred jednog splitskog kafića s četiri metka propucao Ivan Giljanović, njegov prijatelj, protiv kojeg je podignuta optužnica za pokušaj ubojstva i koji se još nalazi u bijegu.

Bekavac je tada zadobio dvije prostrijelne rane desne natkoljenice, jednu prostrijelnu ranu lijeve natkoljenice i jednu prostrijelnu ranu lijeve podlaktice. Tužiteljima je rekao kako nije zainteresiran za Giljanovićev progon.