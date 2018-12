Majka pretučene Zadranke: Daruvarac je šakom udario i moju drugu kćer. Odazvala sam se pozivu policije i rekla im sve što su htjeli znati

Ključno pitanje koje si javnost već danima postavlja je kako je moguće da je Darko Kovačević Daruvarac, čovjek koji je brutalno pretukao 18-godišnju Zadranku Lorenu Gurlicu, i dalje na slobodi. Pogotovo jer je u javnost dospio njegov dosje koji, ako je točan, otkriva čitav niz nasilničkih ponašanja i dokazuje tvrdnje o kojima šapuće cijeli zadar - da Daruvarcu nitko ništa ne može, piše jutarnji.hr.

Mlada Zadranka koju je pretukao Daruvarac progovorila o slučaju koji je šokirao Hrvatsku: Prije mene već je pretukao četiri cure, ja sam peta

U razgovoru za Jutarnji list majka premlaćene djevojke otkrila nam je dva bitna detalja koji dosad nisu bili poznati javnosti. Prvi je da je Daruvarac već jednom fizički napao njezinu kćer Lorenu, a drugi da je šakom u glavu udario i njenu sestru blizanku.

- Točno je da je i nju udario i to na njenoj maturalnoj zabavi. Kasnije se ispričavao da to nije htio učiniti njoj, već ju je zamijenio za Lorenu. Ona to tada nije prijavila policiji - rekla nam je Lorenina majka Ana.

Gušio ju i pucao iz pištolja

Drugi slučaj zbio se 26. svibnja ove godine, samo nekoliko dana prije nego što će Daruvarac Loreninom glavom slomiti umivaonik u kafiću. U jednoj diskoteci gdje se Lorena zabavljala s društvom pratio ju je, kaže nam majka, do zahoda i tamo nasrnuo na nju.

- Počeo ju je gušiti, postoji i fotografija na kojoj se jasno vidi da je to on jer ima prepoznatljivu tetovažu na ruci. Zavrnuo joj je ruku i natjerao ju da tom rukom opipa pištolj kojeg je nosio za pojasom. Uspjela mu se otrgnuti i pobjeći do našeg obiteljskog prijatelja, a Daruvarac je zapucao. U disku je tada nastao muk, glazba je prestala i svi su pobjegli, no on zbog toga nikada nije ni priveden niti osuđen.

Kaže kako ne izlazi iz kuće od straha od Daruvarčeve ekipe, a tvrdi i da zna za slučaj jedne obitelji koja je iselila iz Zadra nakon što je Daruvarac pretukao njihovu maloljetnu kćer, a vidjeli su da ih sustav neće zaštititi.

Zadrom se priča i kako Daruvarac protiv sebe ima čak 42 prekršajne i kaznene prijave, za različita djela. Osim nasilja, mediji su objavili i informaciju kako je mladića, dečka svoje bivše djevojke, 2008. oteo i odvezao uz pomoć prijatelja u jednu kuću gdje su se nad njime brutalno iživljavali. Nije poznato je li zbog toga ikada osuđen.

Nekoliko godina kasnije fizički je nasrnuo na vlasnicu lokala s kojom je bio uv ezi, razbijao i gostima prijetio ubojstvom pod utjecajem alkohola. Priveden je i prijavljen za nanošenje teških tjelesnih ozljeda u pokušaju, a navodno je tada osuđen na uvjetnu kaznu. Od dobro upućenog izvora doznajemo i kako ima nekoliko presuda za izigravanje zabrane upravljanja motornim vozilom, odnosno vožnju bez vozačke dozvole.

'Zar da se zaključa u kuću zbog njega?'

Lorenina majka Ana kaže kako njezina kćer svakodnevno dobiva prijeteće poruke sa lažnih profila i od anonimnih pozivatelja, a od nje se traži da odustane od svog iskaza protiv Daruvarca. Kaže kako sve do malo prije ovog slučaja nije ni znala da joj se kćer uopće druži s Daruvarcem.

- Bojim se za svoju djecu i za sebe. Najviše me pogađaju komentari nekih ljudi kako sam ja kriva za sve što se dogodilo jer joj nisam branila da se s njim druži. A jesam! I njega sam zvala i govorila mu da nije u redu da se on u tim godinama druži s maloljetnicama. Uostalom, koja majka može djetetu od 18 godina reći da ne smije subotom van s prijateljicama? Zar da se zbog Daruvarca zaključa u kuću i nikad više ne izađe? - pita se očajna Zadranka.

Iznijete tvrdnje pokušali smo provjeriti u zadarskoj policiji, no do trenutka objave ovog teksta nismo uspjeli doći do njihovog glasnogovornika.