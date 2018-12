Potresna ispovijest najbolje prijateljice brutalno premlaćene Zadranke: Živim u strahu, ali želim svima reći istinu o bolnoj večeri koju nikada neću zaboraviti

"Ne mogu vam opisati kako se osjećam danas, šest mjeseci od tog događaja. Još uvijek se nadam da je sve to bio samo san iz kojeg ću se samo probuditi" – rekla je 18-godišnja Zadranka M.P., koja je kobnog 13. lipnja, u kafiću "Chill out" u Zadru, svjedočila brutalnom premlaćivanju 18-godišnje prijateljice.

Odlučila je progovoriti dva dana nakon izlaska iz pritvora 31-godišnjeg Darka Kovačevića Daruvarca, te prosvjeda "Samo za nju" koji je Zadrane digao na noge u borbi protiv nasilja nad ženama.

– Svih ovih šest mjeseci bojala sam se za sebe i nisam htjela govoriti, ali ovo prelazi svaku granicu i sada želim svima reći istinu. Jer ne mora se samo ona i njezina obitelj sakrivati i bojati, već i ja – rekla je M.P. koja je bila prisutna kobne večeri u Zadru kada je smrskano lice njezine najbolje prijateljice.

Dok Kovačević zbog pravosudnih zavrzlama na slobodi čeka 9. siječnja, i nastavak suđenja za prijetnje i nanošenje teških tjelesnih ozljeda njezinoj prijateljici koja je dosad prošla tri zahtjevne operacije lica, dani su im posebno teški.

– Noći su najgore jer nas policija češće obilazi danju. Bojimo se i svi živimo u bunilu. S tim čovjekom dosta toga nije u redu i unatoč tome što nas svi smiruju bojimo se za sebe, svi – kaže mlada Zadranka.

Zbog velike traume koju je preživjela te ljetne večeri na zadarskoj Meladi, završila je u psihijatrijskoj ustanovi u Zadru, a nakon toga u Zagrebu.

– Nadala sam se nakon svega da će barem država biti poštena i da će ga zatvoriti, ali previše sam očekivala. Doživjela sam šok kakav ne može nitko zamisliti. Kad si prisiljen gledati kako ti netko masakrira najbolju prijateljicu, kako je tuče do smrti, a ti ne smiš apsolutno ništa napraviti, niti možeš – kaže o bolnoj večeri koju nikada u životu neće zaboraviti.

Tog dana troje prijatelja, dvije prijateljice i prijatelj, nisu ni slutili što će se dogoditi. Poslijepodne su proveli na kupanju, pa su poslije svratili na kavu u "Chilla".

– Došla sam oko jedan sat prije moje prijateljice. Sjedila sam i pila kavu s prijateljima. Ubrzo je ušao i Daruvarac sa svojim "prijateljima". Čim je ušao s police je uzeo bocu Stocka. Nisam se baš obazirala na njega sve dok se u jednom trenutku nije počeo derati. Derao se na curu koja je sjedila s njim kako ne smije pušiti jer je trudna i udario ju je. Ne znam tko mu je ona – kaže M.P.

Opisuje kako je djevojka pokušala pobjeći te je ušla u automobil, no zbog prijetećih Daruvarčevih riječi bila je prisiljena vratiti se u kafić.

– U kafić je tada ušla i moja prijateljica. Daruvarac je stajao blizu ulaznih vrata i gurnuo ju je čim je ušla. Bio je strašno ljubomoran na sve i svakog. Prijetio joj je da će je ubiti ako ga ostavi. Sjela je do mene i odmah sam joj rekla da se ne diže od stola, da je lud i agresivan i da je već udario tu curu – posvjedočila je Zadranka navodeći kako je sve bilo u redu dok njezina prijateljica nije ušla u WC.

– U jednom trenutku su se čula tri jako glasna udarca kao da joj je uzeo glavu i glavom tri puta udario svom snagom od vrata ili zid. Vlasnica kafića mi je rekla da se ništa ne brinem, da joj neće ništa napraviti, a njezin suprug je pojačao muziku. Nisam sama sebe čula koliko je bilo glasno – kazala je M.P.

Nakon što je njezina prijateljica iz toaleta uspjela pobjeći u unutrašnjost kafića, počela je Daruvarčeva fizička eskapada.

– Tukao ju je, čupao, povlačio, udarao po cijelom tijelu i u jednom trenutku dok je ležala na podu nokautirao je nogom u glavu kao zadnje smeće. Ležala je na podu oblivena krvi, napola u nesvijesti. Kroz glavu mi je prošlo da je mrtva. Digla sam se i pala na koljena. Vrištala sam. Svi su gledali, nitko se nije udostojio dignuti i maknuti ga od nje. Bila sam kao sleđena, nisam se mogla smiriti i jedino sam imala u glavi to da ju je ubio – opisala je.

Njezina se prijateljica nakon neviđenog iživljavanja ipak nekako uspjela dignuti.

– To je tek bio horor. Nos joj je bio smrskan, a po sredini nosa i preko obrve bila je rupa iz koje nije izlazila krv nego komadi krvi – kazala je drhtavim glasom.

Uspjela ju je prevesti preko ceste, a kada je vlasnicu kafića zamolila da nazove hitnu i policiju ona joj je rekla: "Ne treba zvati nikoga, ovo se sve može riješiti bez hitne i bez policije".

Shvativši da joj vlasnica neće pomoći počela se derati i vikati upomoć. U pomoć su dotrčali prolaznici.

– Cijelo vrijeme su joj se oči sklapale. Maramicom i rukom sam joj držala nos kako bih zaustavila krvarenje i držala je budnom. Trčala sam do prijateljice da nađem telefon. Moj je bio prazan. Sve je tako sporo prolazilo, činilo mi se kao da trčim satima i kilometrima. Na koncu sam uspjela nazvati sestru, a ubrzo i Hitnu pomoć – ispričala je Zadranka koja je svoj iskaz dala i na policiji i na Općinskom sudu u Zadru.

– U sudnici ga nisam mogla niti pogledati. Ne želim ga vidjeti. On je danas na slobodi, slavi svoj izlazak iz pritvora, a imali su šest mjeseci da ga osude i sjetili su se zadnjih mjesec dana da krenu sa slučajem. Nitko se ne pita što će biti s njezinom prijateljicom i njezinom obitelji, svaki dan dobivaju prijetnje, mami su joj gume probušili, zvone joj na parlafon u dva ujutro. Svaku večer ona je budna, boji se spavati, stalno mi piše da ne može, da ju je užasno strah, da nije dobro – govori potresena prijateljica premlaćene Zadranke te dodaje kako ne zna što bi joj odgovorila na njezina učestalo pitanje: "Što ako on dođe do njezine obitelji i ubije ih?"

– Ne znam ni što će biti sa mnom – kaže, te navodi kako se užasno boji te zbog toga iz kuće izlazi rijetko.

– Kad iziđem stalno se okrećem i gledam ima li netko iza mene – poručuje M.P.

Majka žrtve: Ostavili su je 40 minuta da krvari vani, a išli su prati kafić...

- Razočaralo me pravosuđe kojem smo dali četiri mjeseca bez obzira na snimke, na medicinsku dokumentaciju, na Lorenine dvije operacije, treća je u prvom mjesecu. Ne mogu se pomiriti s činjenicom da je on tu vani, a da je nju onako mrcvario i da je slobodan čovjek. Ona kao žrtva mora biti zatvorena u četiri zida i da je potpuno psihički slomljena, a da je on vani, ne mogu... Da je pravosuđe to tako dozvolilo... - izjavila je za HRT Lorenina majka Ana Gurlica.

Agonija se nastavlja, zbog stalnih prijetnji obitelji i svjedocima pod zaštitom su policije. A njima, kaže majka pretučene djevojke, više ne vjeruje:

- Oni su me iznevjerili onu noć. Svi znate da sam ga deset sati tražila sama, da su se svi rugali sa mnom, svi znamo da je Darko povezan s njima, mislim da se to pokazalo i sada - dodala je

Obitelj tvrdi - Lorena nije jedina žrtva, odgađanje sudskog procesa nasilniku ide na ruku. Postoji opasnost da će sa slobode pokušati utjecati na ključne svjedoke.

- Meni je teško da se njega optužuje za teške tjelesne ozljede a vidi se da je to pokušaj ubojstva. Žrtve koje je on pretukao nemaju ozljede po tijelu, samo po glavi, jednoj je izbio sve zube, drugoj je izrezao lice, jučer se javila cura koja je rekla da će izaći u javnost - kaže majka pretučene Zadranke.

Svi ovi navodi trebaju se istražiti. Zahvaljujući videosnimci nepobitna je činjenica da je djevojka brutalno pretučena, da joj nitko nije pokušao pomoći i da su sudionici događaja i nijemi promatrači.

- Ostavili su je 40 minuta da krvari vani, a išli su prati kafić... Ja to ne mogu nazvati nikako drukčije nego sotonistički čin jer nazdravljati i na video zidu puštati snimku kako on nju tuče umjesto muzike, recite - je li to normalno? - pita majka žrtve u razgovoru za HRT.

PSD