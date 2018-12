Pravda za smrt Dubrovkinje Ivane Obad (20) koja je 5. studenoga 2010. na autocesti kod Bosiljeva poginula kao suputnica Marina Čolaka u plamtećem Ferrariju nakon utrkivanja i sudara s Nissanom 350D koji je vozio Dalibor Opačak, na ponovljenom suđenju dobiva nove konture, javlja Jutarnji list.

Iako su vozači doslovno divljali svojim nabrijanim jurilicama po autocesti (Opačak je vozio 205 km/h, a Čolak 181 km/h) nonšalantno kršeći prometne propise, sudski vještak Zvonko Ivašić brzinu ne smatra uzrokom nesreće, a oba okrivljena smatra iznadprosječnim vozačima!

- Da nije došlo do kontakta oba vozila, oni bi prošli zavoj. Brzina nije uzročno-posljedična s nastankom nesreće. Evo, do sad mene nitko nije pitao za uzrok. Uzrok nesreće je presijecanje puta jednog vozila drugom te njihova kolizija, iako je bila minimalna. Način Opačakova kočenja u skretanju udesno i onda dalje izvan kolnika udesno reakcija je vozača koji izbjegava opasnost koja mu dolazi s lijeve strane i ispred njega. Dakle, Opačak je 'kočio i bježao' udesno od Ferrarija koji je bio u skretanju u desno s lijeve trake. To je reakcija iznadprosječnog vozača jer je udarcem u prepreku uspio zadržati svoje vozilo u traženoj putanji i ne sletjeti s ceste. Većina bi se zabila u zidić. A da su kojim slučajem vozili dopuštenom brzinom od 130 km/h, moguće je da bi isto došlo do kontakta između vozila. Budući da ne postoje materijalni tragovi kretanja Ferrarija prije sudara, ne može se pouzdano utvrditi koji je auto bio u pretjecanju - odgovorio je vještak Ivašić na pitanja obrane, tužiteljstva i suda.

Čuvši "pohvale" na Opačakov račun, Čolak je reagirao: "Po ovome što je vještak rekao ispada da sam ja vozio lijevom prometnom trakom i skretao ispred Opačaka? Ako sam ja, kao što tvrdi vještak, iznadprosječan vozač, zašto bih onda skretao na čovjeka, na gospodina Opačaka? Opačak je bio iza mene, dakle trebao je paziti i držati razmak. Opačak nije profesionalni, licencirani vozač. Ja sam to, i prvak Europe, i svijeta, i svega. A Opačak nije ništa - ustvrdio je Čolak.

Na vještački nalaz osim Čolakove obrane primjedbu je stavila i opunomoćenica obitelji Obad, jer joj je neprobavljiva tvrdnja da su Čolak i Opačak iznadprosječni vozači, "a u cijelom dokaznom postupku proizlazi da su, između ostaloga, kršenjem prometnih propisa izazvali prometnu nesreću u kojoj je poginula mlada osoba".

Četvrti put je, inače, saslušan i svjedok Ratko Radanov koji se u kobno vrijeme vozio istom dionicom te je minutu prije nesreće vidio "rošadu" vozila koja voze cik-cak.

- Tri auta došla su brzo iza mene. Bijelo vozilo me pokušalo preteći, ali nije moglo, pa su sva tri auta, crveni, bijeli pa tamni, prošišali meni s desne strane. Mijenjali su trake i vozili su vrlo brzo, kao na Formuli 1. Vidio sam moment sudara kad se okretao Ferrari i rotirao udesno i odletio dalje te je počeo gorjeti nakon što se odbio. A pokraj mog auta prošao je njegov kotač. Dijelovi su letjeli dok sam prolazio. Nisam se usudio kočiti. No nisam vidio kojom prometnom trakom se kretao koji od tih auta prije sudara - objasnio je Radanov.

S obzirom na posljednji vještački nalaz koji, kako je uočio sudac tijekom postupka, "ruši 80 posto blanketa koji se optužnicom stavlja na teret", tužiteljstvo je molilo odgodu kako bi razmotrili eventualnu promjenu činjeničnog opisa.

Podsjetimo, nepravomoćnom presudom 2015. godine Čolak i Opačak su na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu osuđeni na po tri godine zatvora. Presudu je srušio riječki Županijski sud jer je zaključeno da je "sudac prekoračio svoje ovlasti napravivši bitnu povredu kaznenog postupka proširivši dio optužbe koji nije utvrđen".

Od samog početka, cijeli slučaj pratio je debakl za debaklom. Kad je spis delegiran iz Karlovca u Zagreb, nakon što se "kiselio" u ladici suda 323 dana, prvo suđenje, kako piše Jutranji list, obilježilo je niz kontradiktornih vještačenja koja su bila plod nepreciznog policijskog fotoelaborata i skice te pogrešno ucrtanih tragova kočenja.

Čolakov odvjetnik Luka Lenić te Opačakov odvjetnik Milko Križanović ukidanje presude smatrali su jedinim pravim ishodom. Čolak i Opačak na početku ponovljenog suđenja ponovno su ustvrdili da nisu krivi.