U Zadru osvanule prijetnje Kovačeviću i njegovom odvjetniku: 'Daruvarac je slobodan, odvjetnik je čist, ležat će na podu, Korljan i sadist'

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković u nedjelju je doputovao u Zadar kako bi se sastao s predsjednicima Općinskog i Županijskog suda te predstavnicima Općinskog i Županijskog državnog odvjetništva, a sve povodom puštanja na slobodu Darka Kovačevića Daruvarca, čovjeka koji je u lipnju ove godine zvjerski pretukao 18-godišnju djevojku.

Ministrov posjet je presedanski jer se ne pamti da je ikada iti jedan ministar, hitno, i to baš u nedjelju, došao u Zadar povodom bilo kojeg slučaja.

- Došao sam vidjeti činjenice ovog predmeta, odnosno slijed događanja. Da okrivljenik nakon šest mjeseci bude pušten na slobodu, a svi znamo o kakvom se kaznenom djelu radi i što mu se sve stavlja na teret, definitivno nije dobro - kazao je za početak ministar Bošnjaković, koji je izjave za novinare dao u zgradi Općinskog i Županijskog suda u Zadru. Istaknuo je kako će se iduće godine mijenjati odredbe Zakona o kaznenom postupku (ZKP) i kako će se implementirati nove direktive Europske unije.

Vremenski slijed

- Kada smo u postupku promjene, tada, nažalost, na ovakvim predmetima, možemo spoznati i vidjeti kako da unaprijedimo pravni okvir da se u budućnosti ovakve stvari ne bi događale. U ovom postupku zanimao me vremenski slijed radnji koje su se poduzimale. Moram reći kako je ovaj predmet opterećen određenim stvarima na koje se nije moglo utjecati. Vjerujem da bi predmet bio završen da nam se nije dogodila bolest prvog suca Tomislava Šimića. Promjenom suca dolazi i do usporavanja postupka - kazao je ministar, dodajući kako u ovom trenutku ne može ocijeniti je li u "slučaju "Daruvarac" bilo zloupotrebe odugovlačenja postupka.

- O tome ćemo napraviti jednu analizu vezano za izmjene novog ZKP-a kako bismo te mogućnosti sveli na neku mjeru koja ne bi opterećivala postupak - govori ministar Bošnjaković, koji je napomenuo kako je određivanje istražnog zatvora u skladu s direktivama Europske unije.

Ministar Bošnjaković nije želio komentirati je li ovakvo sazivanje posljednjeg ročišta bilo u skaldu s pravilima s obzirom da je Daruvarčev odvjetnik Andrej Korljan kazao kako posljednja rasprava nije sazvana zakonito, odnosno da je zakazana tako da zakonski rok od osam dana od dostave poziva do zakazivanja ročišta nije ispoštovan.

- To su otvoreni predmeti i ne želim to komentirati. Mene je samo zanimalo zbog čega predmet u 6 mjeseci nije mogao biti završen. Da nije došlo do bolesti suca i da nije bilo toliko zahtjeva za izuzećem, imali bismo završenu raspravu - kazao je ministar Bošnjaković, koji nije htio odgovoriti na posljednje novinarsko pitanje znači li to da je njegov hitni dolazak u nedjelju u Zadar "ribanje" zadarskog suda.

A nedugo nakon što je ministar Bošnjaković napustio zgradu Općinskog i Županijskog suda, na druga vrata, ona od Prve policijske postaje, ušao je i Daruvarčev odvjetnik Andrej Korljan.

Opravdani razlozi

Naime, Korljan je došao prijaviti policiji prijetnje smrću koje su mu upućene. U nedjelju ujutro je osvanuo grafit i na zgradi u kojoj se nalazi njegov ured, a glasi "Daruvarac je slobodan, odvjetnik je čist, ležat će na podu, Korljan i sadist".

- Prijeti mi se smrću, pišu se grafiti u kojima se vuče paralela sa Senkom Perakom, a svi znaju kako je on završio - on je bio ubijen. Danas sam uočio grafite na zgradi ureda, gdje mi se isto tako prijeti smrću. Sigurno mi nije ugodno u ovoj situaciji, ali ja svoj posao i dalje radim i radit ću - kazao je Korljan komentirajući i priopćenje koje je uputila predsjednica Općinskog suda u Zadru Ana Mišlov, a koje se tiče kronologije događaja vezano uz slučaj puštanja na slobodu Darka Kovačevića.

- Moram kazati da je predsjednica suda iznijela neistinitu činjeničnu tvrdnju. Naime, tamo je kazano da ja nisam opravdao svoj izostanak s glavnih rasprava. To nije točno, čim sam dobio pozive putem dostavljača, kada sam uočio nezakonitost na koju moram paziti jer moram paziti na legalitet postupka i zakonitost postupanja u odnosu na okrivljenika kojeg branim, o tome sam podnescima obavijestio sud i ukazao na nezakonito postupanje - kazao je Korljan, dodajući kako na raspravu nije mogao pristupiti iz još jednog razloga, a to je zbog toga što je imao druge zakazane rasprave u pritvorskim predmetima.

- Ovo nije moj jedini predmet i predložio sam odgodu glavne rasprave, tako da sam ja svoj nedolazak - opravdao. Da nisam ukazao na nezakonito postupanje i time zaštitio prava okrivljenika u postupku, ja bih se izložio disciplinskim progonu pred tijelom Hrvatske odvjetničke komore i mogućem kaznenom progonu zbog zlouporabe povjerenja - kazao je Korljan komentirajući i prozivke za odugovlačenje postupka.

- U oba slučaja u kojima sam tražio izuzeće postojali su objektivni i opravdani razlozi za to traženje i držim da sam bio u pravu, a prema razvoju događanja, sada vidim da je moje traženje delegacije potpuno opravdano. I dalje vjerujem da bi se ovaj postupak proveo bolje i zakonitije da je vođen pred nekim drugim sudom nego pred zadarskim. Koristio sam sva raspoloživa zakonita i pravna sredstva. Tvrdim da postupak nije bio zakonit i da su prekršene zakonske, ustavne i konvencijske odredbe koje štite temeljna prava okrivljenika, a ja sam na to dužan reagirati - zaključio je Korljan.

Pokušali smo dobiti i komentar Milana Petričića, odvjetnika pretučene 18-godišnjakinje i njezine majke, o hitnom dolasku ministra Bošnjakovića u Zadar, no na telefonske pozive nije nam odgovarao.