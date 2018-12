Daruvarac pušten na slobodu, jesu li pretučena djevojka i njezina majka dobile policijsku zaštitu? Pravnici tvrde da je slučaj od početka na 'krivim nogama': Trebao je biti optužen za pokušaj ubojstva

Zadranin Darko Kovačević Daruvarac (31), optužen za brutalno premlaćivanje 18-godišnjakinje, u petak je, nakon još jedne odgode postupka na Općinskom sudu u Zadru, pušten iz istražnog zatvora na slobodu, gdje će čekati nastavak postupka sazvan za 9. siječnja.

Šest mjeseci od napada u zadarskom kafiću "Chill out", gdje je djevojci krvničkim udarcima slomio kosti lica, izbio zube i slomio nos, istekao mu je maksimalni rok za boravak u istražnom zatvoru za kaznena djela prijetnje i nanošenja teških tjelesnih ozljeda za koja je optužen, pa je, po sili zakona, morao biti pušten na slobodu.

Ta je spoznaja duboko potresla majku 18-godišnjakinje, koja je to shvatila ujutro u sudnici Općinskog suda, kada je sutkinja Mitra Meštrović još jednom odgodila početak suđenja zbog izostanka Daruvarčeva odvjetnika Andreja Korljana, te roka u kojem novi odvjetnik kojeg je odredila mora pripremiti slučaj.

Mučne scene na suđenju Darku Kovačeviću Daruvarcu: majka premlaćene djevojke doživjela živčani slom, 18-godišnjakinja probila vrata sobe za zaštićene svjedoke!

Kada je shvatila da će Daruvarac od petka biti na slobodi, ispustila je neartikulirani krik.

– Ne mogu ja ovo više! Ne mogu ovo izdržati. Molim vas! – zajecala je, a u tom se trenutku na vrata sobe za zaštićene svjedoke u sklopu sudnice "probila" i 18-godišnja Zadranka.

Pokušala je doći do majke mašući rukama i nogama, a onda i do Daruvarca. Cijelu su situaciju odmah smirili pravosudni policajci, koji su obje Zadranke uveli u zaštićenu prostoriju.

- Dajte mi torbu da odvedem dicu iz ove države! Ne mogu više, ne mogu više! Ubit će mi dicu! Što ću sada? Radi koga ja moram bižati iz Hrvatske, radi koga?! – vrištala je majka iz sobe za svjedoke, a zatim i u hodniku Općinskog suda u Zadru, kojim su nakon njihova odlaska policajci proveli Daruvarca prema policijskom automobilu, a zatim i prema istražnom zatvoru u zgradi na Poluotoku, odakle je tijekom dana pušten.

Sutkinja se ispričala žrtvama jer ne može proces brže okončati.

– Ja bih to doista voljela, ali ne mogu zbog zakonskih okolnosti – rekla je nakon incidenta u sudnici.

Tužitelj Igor Vulić zatražio je mjere opreza, zbog čega je Daruvarcu određeno da se nakon izlaska na slobodu tri puta tjedno mora javljati policiji, dobio je i zabranu približavanja i kontakta sa žrtvom, te zabranu napuštanja prebivališta, uz oduzimanje osobne iskaznice i putovnice.

Milan Petričić, odvjetnik 18-godišnjakinje i njezine majke, potvrdio je da one stalno osjećaju strah.

– Ono što mene muči ovdje, i to je jedina moja zamjerka, jest da je trebalo malo više paziti da se nanovo ne povrjeđuju žrtve. Pozivanje žrtve ovakvog događaja četiri, pet puta, sada šesti put novo je traumatiziranje. To je jedina zamjerka. Sud je trebao na to paziti, a nije. Mjere opreza su nebitne za sigurnost ove obitelji – rekao je.

Iz zadarske policije su potvrdili da će poduzeti sve da zaštite žrtve u okviru njihovih mogućnosti, no da 24-satnu policijsku zaštitu određuju resorni ministar.