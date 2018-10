Majka brutalno ubijene Kristine Krupljan otkrila da joj je Komšićev otac nudio novac da mu sin ne bi završio na sudu, pogledajte besramnu sms poruku koju joj je poslao

U nastavku suđenja Davidu Komšiću (20) te njegovim prijateljima Arjanu (23) i Armendu Rexhepiju (23) te Filipu Filipoviću (23) na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu pod velikim mjerama osiguranja svjedočili su roditelji Kristine Krupljan, djevojke čiji je auto s ekipom Komšić demolirao na Bukovačkoj cesti tri mjeseca prije nego što će ju ubiti.

Bivšim supružnicima Vesni i Daliboru Krupljanu, sutkinja je na početku suđenja izjavila sućut, a David Komšić, za razliku od prethodnih rasprava tijekom kojih je bio nemiran i ulazio u verbalni sukob, ovu raspravu je odslušao mirno, podbočenih laktova na koljena i gledajući u pod, piše Jutarnji.

- Bio je 27. studeni 2016. godine u 6.05 sati kada me nazvao bivši suprug i rekao da je kćer imala saobraćajku. Došao je po mene i otišli smo u KB Dubrava. Kristinu smo zatekli na rengenu. Izveli su ju van u kolicima. Imala je ovratnik na sebi. Rekla nam je da su ju David, braća Rexhepi i Filip napali tog jutra na Bukovačkoj i da su ju tukli i porazbijali auto.

Da joj je Arjan uzeo mobitel koji sam ja platila 7000 kuna uz ugovornu obvezu od 2 godine, a David da joj je iščupao retrovizor. S njom smo zatim otišli na policiju u Petrovu kako bi prijavili događaj – kroz suze je ispričala Vesna Krupljan, majka ubijene Kristine otkrivši potom dva detalja kojima se “pobijaju” tvrdnje četvorice okrivljenih, a koji se za napad ne smatraju krivima.

- Neda Rexhepi, majka dvojice okrivljenih, mi je u lipnju lani poslala SMS da li želim 7000 kuna ili da mi kupi isti Samsungov mobitel. Htjela je da povučem ovu prijavu za Bukovačku jer da nema love za suđenje. Odbila sam. Pa mi je u siječnju 2018. Ivo Komšić poslao poruku da će po 1000 eura dati meni i bivšem mužu, i platiti ostatak duga za Samsung kako ne bi bezveze davali novce odvjetnicima. Bilo je to nakon dizanja ove optužnice.

Nikakve novce nisam htjela pa je Neda rekla Ivi neka uzme odvjetnika i piše žalbu – dodala je još majka ubijene djevojke. Odgovarajući na pitanja Komšićeve odvjetnice pojasnila je još da je Kristina tu večer bila vani s prijateljicom Anamarijom Puček, ali da se ne zna gdje točno. Dodala je i da njezina kćer s Davidom u tom periodu nije bila u ljubavnoj vezi.

- Arjan je Kristini ono jutro kad je napadnuta, uzeo mobitel dok je htjela zvat policiju. Istrgnuo joj ga je, a na policiji je rekao da ga je bacio u kanalizaciju. Na kraju je policiju zvao prolaznik. Inače, kamere na križanju Bukovačke i Maksimirske su snimile kako Armend vozi Komšićev auto, a iza ide Opel Astra – zaključila je Vesna Krupljan. Njezin bivši partner Dalibor, emotivno se pokušavao prisjetiti jutra kad ga je kćer nazvala iz bolnice.

- Rekla mi je da su joj razbili auto, gurali ju, čupali za kosu i vukli van, uzeli joj mobitel. Bila je ozljeđena, puna posjekotina od stakla i krhotina u kosi. Svega se sjećam kroz maglu. Na tabletama sam - posvjedočio je Dalibor Krupljan dodavši kako je nakon policije gdje je otišao sa suprugom i kćerkom, otišao s ujakom po demoliran Kristinin auto na Bukovačkoj te ga smjestio u svome dvorištu – zaključio je otac pokojne djevojke.

Podsjetimo, optužnica četvorku tereti da su 27. studenog 2016. oko 5,40 sati na Bukovačkoj cesti presreli Kristinu svojim vozilom te su na njoj, a onda i na njezinom automobilu, svaki na svoj način, iskalili bijes. Bio je to incident radi kojeg je nesretna Kristina dala iskaz u prostorijama Državnog odvjetništva 22. veljače prošle godine, a tog istog dana navečer Komšić ju je ubio u autu, ispred njezine zgrade na Volovčici.

S Komšićem je u intimnoj vezi bila od 2012., a tijekom te turbulentne veze više su puta prekidali jer je on, prema Kristinim tvrdnjama, znao biti nasilan i ljubomoran.

- Davida i trojicu njegovih prijatelja srela sam na izlasku iz noćnog kluba. Tražio je da idemo van razgovarati, vukao me za ruku i prigovarao mi kako sam se to obukla. Prišla sam redarima i rekla da me maltretira te sam uz njih čekala taksi – opisivala je Kristina u tužiteljstvu i pojašnjavla da je u klub došla taksijem jer nije znala hoće li tamo piti alkohol. Zatim je taksijem otišla po svoju Opel Astru da bi na semaforu primijetila Komšićev crni Mercedes C klase. Učinilo joj se da je sam u vozilu pa su počeli dogovarati da se nađu.

- Na semaforu sam skrenula ulijevo prema Maksimirskom stadionu i tako sam vozila dok mi Mercedes nije došao s desne strane. Uočila sam da je David zapravo na mjestu suvozača i da nije sam. I dalje smo razmjenjivali poruke te mi je rekao da stanem iza njih. Stala sam na kružnom toku na križanju Petrove i Bukovačke ceste. On je izašao iz Mercedesa i krenuo prema meni.

Pozvala sam ga da sjedne na suvozačevo mjesto. Kratko se nećkao, a potom se vratio u Mercedes prijateljima – pričala je još tad Kristina tužiteljima nakon čega su krenuli prema Bukovačkoj gdje su joj prepriječili put pa je bila primorana stati.

- David je naglo izašao iz Mercedesa i uzrujano prišao mom autu. Ja sam se zaključala i malo otvorila prozor kako bi mogli razgovarati. Derao se: "Zašto nas pratiš?" i vikao da nema on što sa mnom razgovarati. Govorio mi je: "Makni se kur.....!" pritom pokušavajući ući u moj auto. Zatim je nogom udario u vanjski retrovizor koji je pao i razbio se.

Razbio je i staklo na prednjim lijevim vratima, a komadići stakla su mi razrezali šake. Kroz razbijeni prozor primio me za kosu i udario mi glavom o upravljač. Sjedila sam i plakala, a netko je pitao: “Što ćemo sad s njom?” pa su počeli gurati unazad moj auto – prisjetila se još Kristina koja je pokušavala ubaciti auto u brzinu da pobjegne, ali nije uspjela jer je tek bila položila vozački.

Nakon toga auto je udario u kamenu ogradu dvorišta zbog čega se razbilo stražnje vjetrobransko staklo i stražnji dio auta, a kad je uzela svoj Samsung Galaxy S7 da pozove policiju, Arjan ju je počupao za kosu i istrgnuo mobitel iz ruke. Komšić i prijatelji su se Mercedesom odvezli prema centru. Mobitel je procijenila na 6500 kuna, a osiguranje štete na vozilu procijenjeno je na 40.000 kuna.

Tužiteljstvo za Komšića traži dvije godine i četiri mjeseca zatvora, a za trojicu suoptuženika po dvije. Dok čeka drugostupanjsku odluku zbog ubojstva Kristine Krupljan iza Davida Komšića je, pak, već jedna pravomoćna presuda od 14 mjeseci zatvora zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj je u travnju 2016. poginuo pješak.