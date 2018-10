Anto Nobilo analizira za 'Slobodnu': Nije spis nestao zbog Brkića, nego kako bi se zaštitili klijenti prostitutki. Ali, to i nije glavni problem, ovo je ključan propust...

Glavni problem nije što je nestao spis, nego što Milijan Brkić nije smijenjen kada se otkrilo da je probio tajnu istragu. Kaže nam to iskusni zagrebački odvjetnik Anto Nobilo, koji je svojedobno radio i u Državnom odvjetništvu i koji je pristao za čitatelje Slobodne Dalmacije analizirati najnovija otkrića vezana uz istragu o razbijanju lanca prostitucije iz 2011. godine.

Spis o tom slučaju, potvrdio je to u četvrtak glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić, nestao je iz DORH-a. Svjedoci su policiji dali jedan iskaz, a istražnom sucu drugi, što je jasan signal da je u međuvremenu netko na njih utjecao. Nitko nije osuđen, a svi upleteni u priču o elitnoj prostituciji su se izvukli.

– U praksi ima slučajeva da se spis izgubi. Ipak, to se rijetko događa. Zakon u tom slučaju predviđa rekonstrukciju spisa i za nju propisuje proceduru – ističe Nobilo. U ovom je slučaju, kaže, ružno ispalo jer je riječ o drugom čovjeku HDZ-a Milijanu Brkiću.

– Naravno da sada svi mogu pomisliti da je on povezan s nestankom spisa. No, u spisu, koliko se meni čini, nema ništa bitno. Svi svjedoci u iskazima kod istražnog suca nisu rekli ništa što bi teretilo Brkića. Moguće je, međutim, da su se u spisu nalazile policijske informacije o tome tko su bili stvarni korisnici usluga, pa je on nestao kako bi se dečki zaštitili. Zato bi bilo zanimljivo vidjeti tko je sve bio "unutra" – napominje Nobilo.

Detalji seks afere zbog koje je teško optužen Brkić: usluge elitnih prostitutki koristile su i brojne poznate osobe, djevojke su 'masirale' od Splita do Zagreba...

'Dušo, moraš malo stati. I moraš promijeniti mobitel': policija nakon poruke svodnici prijavila da su pukle mjere o tajnoj istrazi prostitucije te da iza svega stoji moćni HDZ-ovac

Prema njegovoj ocjeni, u Brkićevu slučaju napravljen je jedan drugi propust.

– Ključna zloupotreba vezana uz Brkića dogodila se u Ministarstvu unutarnjih poslova, a ne u DORH-u. U trenutku kada je došla informacija da je Brkić, kao zamjenik ravnatelja policije, "probio" tajne mjere, on je odmah trebao biti suspendiran, smijenjen s te pozicije i udaljen iz sustava, s kojim mu je trebao biti onemogućen svaki kontakt – rezolutan je Nobilo.

Osim toga, napominje ovaj poznati odvjetnik, trebalo je osigurati da istraga o lancu prostitucije ne propadne.

– Sve svjedoke odmah je trebalo odvesti istražnom sucu da daju svoje iskaze. To bi onda imalo težinu dokaza. Umjesto toga, Brkić je ostao zamjenik ravnatelja policije i otvorio se prostor za intervenciju. Ljudima je savjetovano da ne uvaljuju ljude iz policije i obećana im je pomoć. I to je funkcioniralo, jer istražnom sucu nitko ništa previše nije rekao, a svi vinovnici su se na koncu izvukli – podsjeća naš sugovornik.

Pritom napominje da Brkić ne samo da nije bio smijenjen, nego se nastavio uspinjati državnim i političkim aparatom zemlje.

– On je ostao zamjenik ravnatelja policije, potom je prešao u SOA-u, poslije je postao potpredsjednik HDZ-a, a zatim i potpredsjednik Sabora. Izgubljen spis, dakle, loše zvuči, ali tu ne leži srž problema – uvjeren je Nobilo.

On također tvrdi da se u pravosudnim i odvjetničkim krugovima u Zagrebu već neko vrijeme nagađalo zašto od čitave potencijalno krupne priče o elitnom lancu prostitucije nikada ništa nije bilo.

– Mi smo naslućivali o čemu se tu radi, a čitav je slučaj ponovno izišao na vidjelo zbog afere s lažnim SMS-ovima i u svjetlu unutarstranačke borbe Plenkovića i Brkića – zaključuje Nobilo.