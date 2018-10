Splitski poduzetnici žele dozvole za oružje jer su lokalni kriminalci sve drskiji: 'Tko te hoće opljačkati, samo pogleda raspored i adrese bankovnih trezora'

Mladen Tomić, Ceh ugostitelja: Rješenje je pretvaranje utrška u destinacijske kriptovalute. Zašto ne bismo radili kao i naši kolege u Sloveniji, gdje već postoji kriptotolar

– Ja pištolj sa sobom nosim odavno, moju malu beretticu, i ne odvajam se od nje, ali mislim da bismo moji kolege i ja trebali puno lakše dobivati dozvole za držanje i nošenje oružja nego što je sada slučaj. Naročito nakon ovih razbojstava po Splitu i Supetru, gdje ti razbojnik doslovce dolazi u facu...

Rekao nam je to jedan poznati splitski ugostitelj.

– Kada dozvole mogu dobiti lovci koji love svrake i divlje svinje, mogli bismo i mi, jer ja se s pištoljem osjećam puno sigurnije. Ovako, kada nosim novac sa sobom, mogu samo riskirati da ostanem i bez novca i da zaradim prijavu za nedozvoljeno držanje oružja...

Kazao nam je to vlasnik jedne mjenjačnice.

Osjećaj sigurnosti ili nesigurnosti je osobni osjećaj, ali događaji od utorka ujutro, i uopće događaji u zadnjih dvadesetak dana po Splitu i okolici, daju za pravo da neki ljudi i na taj način razmišljaju.

Drski ko Čaruga

Tako je tijekom radnog vremena u utorak, oko 3.40, nepoznati razbojnik s pištoljem u ruci uletio u "Automat klub Riviera Supetar" na adresi Porat 6 i od jednog djelatnika koji je tu radio – uz prijetnju vatrenim oružjem – otuđio devedeset tisuća kuna.

Lokalni kriminalci su sve drskiji, što dokazuje i ovaj primjer "jurišanja" na objekte koji su pod videonadzorom i koji nisu zatvoreni, već još rade i mogli su biti puni ljudi koji su se teoretski mogli i suprotstaviti razbojniku. A kakve bi onda posljedice bile?!

Izabrali su i novu taktiku "rada" i u razbojstva kreću izravno na ulici, dočekujući vlasnike obrta za otkup zlata i restorana, otimajući im novac od utrška kao što je nekada, između dva rata, po Slavoniji radio drumski razbojnik Jovo Stanisavljević Čaruga, koji je zbog toga na kraju završio na vješalima.

Tako je 27-godišnju djevojku iz Splita, koja je kći vlasnika poznatoga splitskog restorana, prije nepunih desetak dana, u pet minuta poslije ponoći, u Viškoj ulici opljačkao nepoznati muškarac koji je imao šiltericu i sunčane naočale. Djevojka je išla iz očeva restorana, gdje je voditeljica poslovanja, i kući je nosila utržak od dva-tri dana.

Razbojnik je to očito znao te je djevojci prišao sleđa i prislonio joj pištolj na glavu. Ona mu je u strahu predala sav utržak, u iznosu od 30 tisuća kuna, a dvije djevojke koje su sve to gledale pobjegle su od straha kada su vidjele da razbojnik nosi pištolj.

Prava filmska pljačka odigrala se i pije dvadesetak dana u ulici Vrh Visoke u Splitu, kad su pred očima mnogobrojnih stanara okolnih kuća i prolaznika opljačkana dvojica braće.

Maskirani pljačkaši došli su na motociklu u ulicu tik iza zgrade "Belvedere", gotovo ispred kuće dvojice napadnute braće, ispalili su metak u zrak poručivši im da misle ozbiljno, te su braći uzeli veću svotu novca.

Provizija

Jedan od braće suvlasnik je lanca mjenjačnica, a drugi ima mrežu ureda za otkup zlata i već su bili mete raznih napada u kojima im je otiman novac.

Predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika grada Splita Mladen Tomić izričito je protiv toga da njegovi kolege ugostitelji hodaju do zuba naoružani i da brže od drugih profesija dobivaju dozvole za držanje i nošenje oružja.

– Naša zakonska obveza je da položimo inkas ili dnevni promet na bankovni račun jer u blagajni ne smijemo imati nakon završetka radnog vremena iznos veći od pet tisuća kuna. Najprije postoji velika opasnost kod oružja – ako niste educirani – da se to sredstvo koje imaš upotrijebi protiv tebe.

Ali da nam situacija nije bajna, nije. Ako želiš polagati inkas u banku koja te prati u poslovanju, to zahtijeva i dodatnu proviziju od petsto do tisuću kuna dnevno za veće položene utrške. Isto je i kod angažmana zaštitarskih službi, za koje i nema tolike potrebe jer nema toliko velikog inkasa da bi se tako morao prenositi do trezora – ističe Tomić.

Prema njegovim riječima, ugostitelji zbog isplativosti utržak polažu u trezore banaka s kojima su vezali svoje poslovanje.

– Svi ti trezori uglavnom su na glavnim ulicama i svi mi ugostitelji dolazimo do tih trezora mahom s otvorene ceste i moramo nakon ukucane šifre doslovce fizički stajati pored njih i gurati te novce u žljebove trezora, a oko tebe se skupi i po pedesetak ljudi, i svi to gledaju. A ti moraš paziti na položeni novac i pratiti hoće li te tko udariti ili ti ukrasti neubačeni dio novca.

Rješenje je pretvaranje utrška u destinacijske kriptovalute i ovoj je moj direktni apel na našu državu. Zašto mi ne bismo radili kao i naši kolege u Sloveniji, gdje već postoji kriptotolar, kao i u ostalim razvijenim zemljama s njihovim destinacijskim kriptovalutama, jer s oružjem i dozvolama, bez obzira što sam čuo za takve ideje, mislim da se ništa neće riješiti – naglasio je Tomić.

Bankovni trezori

Oni koji zagovaraju tezu o oružju kažu da baš i ne vole voditi nekoga sa sobom kada polažu novac u trezor, pa makar im bili i članovi obitelji ili najbolji prijatelji, a i sutradan u bankama, kad polažu utržak od prethodnog dana, moraju čekati u redu kao ostali i pokazivati novac prije nego ga polože.

– To uvijek netko gleda od ljudi koji čekaju ili od osoblja i zapamti te. Ljudi koji imaju novac ne vole ga pokazivati, a prisiljeni su. Pa, tko te hoće opljačkati, samo pogleda raspored i adrese bankovnih trezora po Splitu i ako još znaju da dobro radiš, ako imaju špijuna unutar tvog obrta koji im javi tvoje navike i kretanje, nikakav problem nije organizirati napad na tebe – govori nam jedan zagovornik nošenja oružja.