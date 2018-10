Zdravko Mamić: Varga mi je rekao tko je nacrtao svastiku na Poljudu. Sve ću objasniti u trenutku kad me najvjerojatnije budu pozvali za svjedoka

Poznajem Franju Vargu, a moje uključivanje u aferu velika je konstrukcija koju ću objasniti u trenutku kad me najvjerojatnije budu pozvali za svjedoka u ovom slučaju, rekao je Jutarnjem listu Zdravko Mamić, Dinamov savjetnik i bjegunac pred hrvatskim pravosuđem.

Ovo je prvi put da Mamić komentira istragu o SMS porukama koje je za njega izradio Franjo Varga.

Mamić otvoreno kaže da je Vargu upoznao prije otprilike godinu i otkriva što je bio okidač za upoznavanje.

- U to vrijeme ja sam javno, na jednoj konferenciji za novinare rekao da nudim veliku nagradu za informaciju o ljudima koji su nacrtali svastiku na Poljudu. Tada me je prijatelj spojio s Vargom koji mi je rekao da bih mogao doći do tih informacija - tvrdi Mamić.

Podsjetimo, Mamić je za tu informaciju nudio 500.000 kuna nagrade.

Je li taj prijatelj Tomislav Karamarko, Mamić nije otkrio.

Kako nam je rekao jučer, Varga mu se uskoro javio s imenima počinitelja.

- Te informacije proslijedio sam nadležnim institucijama - tvrdi Mamić i dodaje da mu je tada Varga ponudio informacije o njegovu slučaju.

- O tom dijelu javnost sve zna, a moj odvjetnik (Veljko) Miljević obavijestio je institucije o sadržaju SMS poruka - kaže Mamić.

Da je financijski pomagao bivšem MUP-ovu informatičaru, Mamić ne krije.

- Nakon priče o svastici zvao me nekoliko puta i rekao mi da ima problema s kućom, spominjao je neke ovrhe, neplaćene režije. I ja sam mu pomogao, kao što sam pomogao brojnim ljudima dosad - kaže Mamić.

O kolikim je iznosima riječ, Mamić nije želio otkrivati.

Priznao je i da se prije dva mjeseca susreo s Vargom u Bosni i Hercegovini.

- On je sa svojom obitelji bio na moru i preko Hercegovine su se vraćali kući u Slavoniju. Tada smo se čuli i popili smo kavu. Otada se više nismo čuli - zaključio je Mamić za Jutarnji.