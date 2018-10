Odluka je bila očekivana: odbačena optužnica protiv Luke Modrića zbog lažnog iskaza

Optužnica osječkog tužiteljstva protiv najboljeg nogometaša svijeta Luke Modrića zbog lažnog svjedočenja, sedam mjeseci nakon podizanja, nije prošla na optužnom vijeću Općinskog kaznenog suda u Zagrebu.

Naime, prošlog tjedna sudsko vijeće ocijenilo ju je preuranjenom s obzirom na to da kazneni postupak protiv bivšeg čelnika NK Dinama Zdravka Mamića na osječkom sudu, a u kojem je Modrić bio svjedok, nije pravomoćno okončan.

Odluka je to koja je od samog početka “afere” u pravnim krugovima bila i očekivana, jer bi u protivnom, da je optužnica u ovoj fazi potvrđena, bila riječ o kršenju čl. 9. ZKP-a iz 2008. kojim se osigurava poštivanje načela pravičnog postupka kao i pravna sigurnost okrivljenika, javlja Jutarnji list

Pravni stručnjaci upućeni u problematiku ukazuju i da bi, u slučaju i da je Mamićev postupak pravomoćno okončan, optužnica protiv Modrića bila vraćena na doradu jer je dosta manjkavosti koje tužiteljstvo nije jasno preciziralo.

Zapisnici pod lupom

Pa je tako “ubod” u oko iskaz Modrićeva prvog odvjetnika Davora Radića koji je s njim bio prisutan na prvom ispitivanju u USKOK-u, a koji je i temelj optužnice protiv Modrića, no zanimljivo je da istog iskaza na popisu dokaza u optužnici nema. Omaškom, brzopletošću ili je u pitanju nešto treće, jedino zna osječko tužiteljstvo.

Također je pod lupom i zapisnik s Modrićeva ispitivanja u USKOK-u od kolovoza 2015., a koji je obuhvaćen u činjeničnom opisu, no zanimljivo je da se na popisu dokaza, zapravo, nalazi zapisnik s ispitivanja datiran godinu dana kasnije i to pod drugim upisnim brojem.

Dok odbjegli Zdravko Mamić, njegov brat Zoran, bivši direktor Dinama Damir Vrbanović te poreznik Milan Pernar još uvijek čekaju da im i u pismenom obliku na adrese stigne pisani otpravak osuđujuće presude prema kojoj su izvlačenjem novca oštetili Dinamo za nešto manje od 116 milijuna kuna, a državni proračun za 12,2 milijuna kuna, proći će još dosta mjeseci i godina da se postupak pravomoćno okonča. Do tada Luka Modrić može biti miran, barem što se tiče optužbi da je lagao za Mamića. Sudeći po ovome, isti bi rezultat mogli očekivati i za optužnicu protiv Dejana Lovrena...

Tri dana od primitka pisanog rješenja o odbačaju optužnice postoji mogućnost žalbe o kojoj će, pak, odlučivati viša instanca, Županijski sud u Zagrebu. U utorak nismo mogli doznati hoće li DORH uložiti žalbu na ovo rješenje.

“Ne sjećam se”

Kako je ljetos prvi objavio Jutarnji list, Modrić je na ispitivanju u tužiteljstvu odbacio krivnju koja mu se stavlja na teret. Priznao je, tek, da “nije osoba vična igrama riječi, da ima povjerenja u ljude ali i da mu je Zdravko Mamić pomogao u određenom dijelu života i karijere”.

- Zar itko misli da bih ja svoje ime i sve što sam uspio postići u životu teškim radom olako žrtvovao, javno se ponizio i odrekao svih svojih uvjerenja? Je li mi Zdravko Mamić pomogao u određenom dijelu mog života i moje karijere? Da, je, pomogao mi je! No bih li ja zbog toga za njega lažno svjedočio? Ne bih! I nisam. Zato optužnicu smatram pogrešnom. Vjerujem da se dogodila situacija u kojoj ili oni mene nisu shvatili ili ja nisam shvatio njih, ali jedno je sigurno: lažno svjedočio nisam! - branio se Modrić u tužiteljstvu od optužbi da je lažno svjedočio u korist Mamića.

Sumnje u istinitost njegova iskaza pojavile su se u lipnju 2017. godine u sudnici Županijskog suda u Osijeku gdje su Modrićevo svjedočenje obilježile više od 20 puta ponovljene rečenice: “Ne sjećam se” i “Ne mogu se sjetiti”. U oba su ga navrata, i u USKOK-u i u sudnici “ispitivali o stvarima i događajima od prije jako puno godina”.

Opravdanje

- Ispitivan sam o stvarima u koje se najbolje ne razumijem. Meni je primarno bilo igrati nogomet jer to je ono što najbolje radim. Imao sam povjerenje u klub Dinamo i u Zdravka Mamića. I u tom kontekstu sam potpisivao te anekse i ugovore. Nikad ih nisam detaljno čitao ni proučavao. Najbitnije mi je bilo da imam potpisan aneks ugovora o transfernom obeštećenju, a osim što je tamo pisalo 50:50, ostale stvari nisu me zanimale.

Vjerovao sam u ljude koji su me okruživali. Ispitivanje u USKOK-u trajalo je dugo, a ja sam se snalazio kako god sam mogao. Puno puta sam rekao da ne znam ili da nisam siguran, a oni su inzistirali da se probam sjetiti i da kažem je li nešto bilo ovako ili onako. U najboljoj namjeri pokušao sam rekonstruirati situacije, a koliko sam u tome uspio i je li bilo točno, nisam to mogao tvrditi - osvrnuo se još Modrić na svoje ispitivanje, uvjeren da je ispitivač iz USKOK-a unosio u zapisnik odgovore “koji su krivo protumačeni, a koje on u tome trenutku nije primijetio niti shvatio”.

Optužnica Modrića tereti da je 13. lipnja 2017. na Županijskom sudu u Osijeku, tijekom suđenja braći Mamić, Milanu Pernaru i Damiru Vrbanoviću “svjesno neistinito kazao da je anekse ugovora o profesionalnom igranju kojima se regulira podjela transfernog obeštećenja između njega i NK Dinamo u omjeru 50:50 posto potpisivao svaki put kada bi se produljivao profesionalni ugovor i da ih je ponovno potpisao zbog navodne izmjene bankovnog računa na koji mu je novac trebao biti uplaćen”.

Sporan je aneks iz 2005. kojim je Dinamo prepustio Modriću pola iznosa od budućeg transfera, a osječki sud je ustvrdio da taj aneks u trenutku transfera nije ni postojao, nego je antidatiran i konzumiran nakon Modrićeva odlaska u Tottenham kada je nogometaš predao Mamiću 52 milijuna kuna odštete temeljem njihova građanskog ugovora.