Jesu li huligani konačno dobili bitku na poljudskom stadionu? Otkrivamo kako domišljati navijači unatoč rigoroznim pregledima unose pirotehnička sredstva na utakmice

Znao sam 'topovske udare', bengalke i bljeskalice nalaziti iznad vodokotlića i ispod iskopanih zahodskih školjki. Uđu preko krova stadiona, na maratonski ulaz, a u zadnje vrijeme ostavljaju to i na drugim tribinama

Jesu li huligani konačno dobili bitku na poljudskom stadionu?

Svojom domišljatošću i organiziranošću postali su toliko nepredvidivi, da ne kažemo - nevidljivi organizatoru Hajduku i zaštitarskim tvrtkama koje splitski nogometni klub angažira, kao i policiji. Svatko bi - kada se dogodi nesreća kao kada je od topovskog udara u subotu na derbiju između Hajduka i Dinama stradao vatrogasac Tomislav Biuk (46) - rado skinuo dio odgovornosti sa sebe, a ni medijske kritike takvih događanja nisu baš previše ni osuđujuće ni upozoravajuće. Taman tolike da se problem evidentira, ali ne rješava.

Organizator utakmica, Hajduk, odgovoran je za sve sve što se događa na njegovom stadionu, on bira zaštitarske tvrtke koje očigledno ne rade dobro svoj posao, pogotovo one zadužene sa sjeverni dio stadiona.

Nakon što je u ožujku 2017. godine na jadranskom derbiju između Hajduka i Rijeke, Hajdukov navijač uletio sa sjeverne tribine na igralište i vatrogasnom štipaljkom naganjao suca Marija Zebeca, već tada se u Hajduku trebao upaliti alarm za totalnu uzbunu. Trebalo se već tada učiniti sve da do novog velikog incidenta na Poljudu ne dođe.

U Hajduku su tada reagirali na način da su se dogovorili da zaštitarske tvrtke odrade par utakmica redarenja besplatno, tako da nadoknade (splitski izraz - refaju) štetu Hajduku koju su sami skrivili. Umjesto da im se zahvali, Hajduk im daje mogućnost da i dalje rade to što rade.

I onda se dogodi da se na Poljudu u subotu na derbi s Dinamom unese više pirotehnike i topovskih udara nego što je dovoljno za novogodišnju feštu u Tokiju ili Seulu, najnapučenijim gradovima na svijetu.

- Mi smo iz policije na derbiju oduzeli kod osam navijača bengalke i ostala pirotehnička sredstva i to kada su već prošli redarsku službu na ulazu stadiona i tada smo ih uhitili. Policija nije redarska služba i mi radimo takozvani selektivni pregled. Naprimjer, od petsto ljudi koje propuste redari, mi u prosjeku pregledamo nakon toga jednu ili dvije osobe, objašnjavaju nam naši izvori iz policije tijek postupanja i raspored odgovornosti.

- Onaj tko zna razmontirati bengalku skrati je da bude upola manja, kao kada odsječeš dva centimetra donjeg dijela petarde, i onda je stavljaju u džonove patika koje su prije toga prerađene za takvu vrstu "transporta". Bengalke su znali stavljati u anus, u međunožje, zašivaju u odjeću, a sada oblače i po dvoje-troje rebatinke i po dvije-tri majice te ta sredstva lijepe uz tijelo. Cilj je da prođu ulaz i da ih redari ne mogu napipati.

Kod topovskih udara je drugačije. Dijelove topovskog udara je jako opasno unositi u analnim otvorima te se oni sklapaju na samom stadionu, a unose odvojeno.To rade dvije do tri osobe. Problem je unijeti onaj prah, a plastični dio futrole nije, ali je neophodno da se to dvoje odvoji jer i najgluplji redar kad kod vas nađe sve to zajedno zna da ste unijeli topovski udar.

Unose se i, dakle, dijelovi topovskog udara koji se potom spajaju kada se ekipa sastane nakon prolaza redarske službe. Sjeverni dio stadiona na Poljud je pun betonskih pukotina, odvodnih kanala i prije utakmica se ti otvori dobro napune tim sredstvima. Pa jedan put je policija u jednom otvoru na sjeveru našla 150 bengalki.

Nedavno, protiv Osijeka, jedan je navijač sa sobom nosio 53 bengalke te fantomku, a bio je peti mjesec ove godine. Vrućina loli nije smetala, očigledno, govori nam jedan redar koji sumnja da su mnoge njegove kolege zaštitari prikriveni huligani koji nekada i svjesno zažmire iako napipaju opasno sredstvo koje će završiti na tribini.

- Posebna je priča kako huligani uspiju doći na stadion i napuniti sve pukotine gdje se može bilo što skriti. Pa znao sam topovske udare, bengalke i bljeskalice nalaziti iznad vodokotlića, ispod iskopanih zahodskih školji i na sličnim nemogućim mjestima.

Uđu preko krova stadiona, na maratonski ulaz, a u zadnje vrijeme ostavljaju to i na druge dijelove tribina, a ne samo sjevernu, pa to navijači dobacuju nekako do "sjevera" za vrijeme same utakmice. Jer policija sa psima najviše pretražuje "sjever", a ostavlja se toga poprilično i na drugim djelovima stadiona, govori nam jedan redar koji nas podsjeća i na snimku iz studenog 2015. godine, kada je Torcida proslavila svoj 65 rođendan na derbiju u Splitu, protiv Rijeke.

Na snimci se vide dvojica mladića na krovu stadiona koji spuštaju uže. Ispod tribine čeka rulja do stotinjak navijača koja kao fol navija, a zapravo u gužvi pune vreću pirotehničkim sredstvima, vežu je i pričvršćuju za to uže i na vrh stadiona vraćaju dragocjeni "bombaški" sadržaj koji ova dvojica izvlače uz vidne napore, a potom dalje raspoređuju po tribini gdje im logistički i strateški najviše treba i gdje će se na utakmici naći već pravi bombaši i svjetioničari.

Problem redara je i što ih nema na sjevernoj tribini kao ni policije.

- To bi bilo samoubojstvo jer ti redari nemaju nikave šanse protiv mase. Redari su smješteni na ulazima stadiona i ispod tribine kao i policajci u civilu. Jednom je specijalna policija intervenirala na sjeveru 2000. godine na utakmici finala kupa između Hajduka i Dinama i to nije prošlo slavno za policajce. I od tada ni oni više ne idu u te avanture jer jednostavno nemaju nikave šanse protiv rulje, govori nam policajac koji je tada i sam izišao ozlijeđen sa sjevera.

- Nema od sile ništa, nego samo pravna regulativa i sankcije, ako ne ide već s prevencijom. Tu je HNS najveći krivac jer za nerede na Hajdukvoom stadionu donose minimalne i smiješne kazne. Torcida je ista, pa zašto nisu bacali topovske udare i baklje na utakmicama predkola Europske lige protiv Slavije iz Sofije ili FCSB-a iz Bukurešta.

Zato što bi UEFA drastično kaznila Hajduk, a ne bi prošli s ovako smiješnim kaznama kao što tih kažnjava HNS koji se vodi činjenicom da je ionako pola publike u jednom kolu prvenstva dolazi s Poljuda pa je šteta takvu priču neutralizirati. Bez obzira na sve negativno što ta priča donosi.

Cvrtila: Huligani imaju pomoć iznutra Stručnjak za sigurnost, magistar kriminalistike Željko Cvrtila kaže nam da je organizator alfa i omega svega i da on snosi najveću zaslugu i najveće grijehe za dobro ili loše organiziranu utakmicu. - Menadžeri za sigurnost u klubovima ne moraju proći nikakvu edukaciju da bi bili izabrani na to mjesto, a obični zaštitari moraju. Ako je sve pokriveno videonadzorom, redarskom službom i koordinacijom organizator-policija, onda nema dvojbe da huliganima mora netko pomagati ili unutar sustava kluba ili u ova druga dva segmenta sigurnosti, zaštitarskom i policijskom. Meni jednostavno to nije jasno da se tako često i ciklički događaju ovakve stvari, jer je očigledno da oni koji rade nerede imaju veće i bolje ideje od onih koji ih sprječavaju, dočim se to ponavlja i dočim su sve akcije ostale bez uspjeha - kaže Cvrtila.