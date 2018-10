Novinarka Slobodne Dalmacije već dugo na meti napadača: 'To je metoda pritiska. Nije u pitanju nasumični pokušaj provale, nego udarac na mene zbog mojeg posla'

Svaka profesija nosi uteg odgovornosti te se s nečijim radom možemo, ali i ne moramo slagati.

No, kad se dugogodišnje prijetnje smrću zbog profesionalno odrađenog novinarskog posla presele doslovno na kućni prag novinara, čime se direktno "udara" i na cijelu njegovu obitelj, onda je to problem koji upozorava na dvije stvari – da je sloboda medija rak-rana našeg društva te da prijetnje novinarima vode k autocenzuri.

Katarina Marić Banje, novinarka Slobodne Dalmacije specijalizirana za teme iz crne kronike, od zore u subotu ujutro živi u strahu jer su joj dvojica nepoznatih muškaraca pokušala provaliti u kuću u okolici Splita. Kružili su kao strvinari oko njezina doma, jedne škure na prozoru u prizemlju su otvorili, no prozor je, na sreću, bio zatvoren.

Dok su po drugim škurama operirali, shvatili su da ih je netko u unutrašnjosti kuće čuo, pa je jedan neželjeni "gost" drugome rekao: "Tiše malo." Na kraju su se dali u bijeg, ostavivši na fasadi kuće veliki grafit, ispisan plavim sprejem: "Hijena".

Upornost u napadu

Šuškanje oko kuće prvi je čuo novinarkin maloljetni sin. Dok je došao do prozora, više nikoga nije vidio. Umjesto mirnog vikenda, po kući Katarine Marić Banje splitski CSI obavljao je očevid. Izuzeli su sve tragove koji bi mogli dovesti do počinitelja.

Tko joj je bio pred kućom? Koje su mu bile namjere? Je li htio napraviti štetu, izazvati požar ili nešto treće dok obitelj spava?

Kakvu je poruku htio poslati osim što je novinarku, zbog profesionalizma kojim obavlja posao, nazvao hijenom?

– Ne znam tko bi to mogao biti. Ne bi me čudilo da je netko nekom platio. Imam puno povjerenje u policiju. Ozbiljno su shvatili cijeli slučaj, od uzimanja tragova do obavljenih razgovora. Nije prvi put da me se naziva hijenom. Bilo je tu još uvreda – poistovjećivanja sa štakorom, zmijom, lešinarom...

Ali sad sam uznemirena jer se dotaknulo moju obitelj i moju privatnost. I ovaj su put pokazali upornost u počinjenju djela jer su doznali moju adresu. To je metoda pritiska. Nije u pitanju nasumični pokušaj provale, nego udarac na mene zbog mojeg posla – kaže Katarina Marić Banje, koja je, nakon što je u srpnju 2015. primila prijeteće pismo u kojem je pisalo "Otrovna si kao zmija, završit ćeš kao Ćuruvija!", dvije godine imala policijsku zaštitu.

Kaže da prijetnje i uvrede dobiva često, a ovaj je put policiji prijavila i dijalog s izvjesnom E. S., koja joj je nakon jedne od odgoda ovrhe nad dječakom Cesareom Avenatijem početkom godine poručila: "Potražit ću te u predgrađu, negdi kraj Jure, di se kupaš, Kate."

Upravo je slučaj Kuluz-Avenati sa stajališta institucija Katarina detaljno pratila i pretrpjela lavinu uvreda, a čim je u medijima objavljena vijest o njoj kao "hijeni", jedna od aktivistica, V. P., koja se borila da Cesare ostane s majkom, na svojem je profilu na Facebooku, likujući, stavila poveznicu na tekst uz komentar iz kojeg se itekako može iščitati mržnja.