Detalji seks afere zbog koje je teško optužen Brkić: usluge elitnih prostitutki koristile su i brojne poznate osobe, djevojke su 'masirale' od Splita do Zagreba...

Prije točno sedam godina na Općinskom kaznenom sudu donesene su presude u slučaju organiziranja elitne prostitucije. Nebojša Perunović zvani Pančo, prije toga u javnosti poznat kao maser u brojnim našim klubovima i reprezentacijama, dobio je dvije godine zatvora, uvjetno pet godina i morao vratiti protupravnu imovinsku korist od 100.000 kuna, a Sara Sikirić je dobila šest mjeseci zatvora, uvjetno dvije godine. Njoj se oduzimalo 25.500 kuna.

Ubrzo nakon toga ovaj sudski slučaj koji je punio novinske stupce, pao je u zaborav. Danas je ponovno u žiži medijskog interesa nakon što je Nacional u novom broju otkrio detalje službenog policijskog spisa iz istrage o elitnoj prostituciji u okviru koje su kriminalnom miljeu otkrivane informacije da su protiv njih pokrenute istrage, piše Jutarnji.

Informacije im je, prema dosjeu, dojavio ondašnji zamjenik glavnog ravnatelja policije, a današnji potpredsjednik Sabora Milijan Brkić.

Policija je osumnjičene u seks aferi usitinu dugo nadzirala, prisluškivala telefonske razgovore i snimala aktere u akciji. No, uz razgovore o angažiranju djevojaka za pružanje seksulanih usluga, snimljeni su i razgovori iz koji se jasno dade zaključiti da su mjere u jednom trenutku “probijene” odnosno da su nadzirane osobe saznale da ih se prisluškuje.

Podsjetimo, kada je razotkrivena afera najvećeg lanca elitne prostitucije u Hrvatskoj, mediji su pisali kako su navodno akteri u elitnoj prostituciji bile i brojne osobe iz javnog života. Suđenje je bilo zatvoreno za javnost, a javnost nikada nije saznala detalje i imena osoba povezanih sa seks skandalom. Isplivalo je tek nekoliko imena.

Odvjetnica Sare Sikirić, Jadranka Sloković od suca je zatražila i dobila izuzeće javnosti jer bi, kako je tada objasnila, činjenice tijekom sudskog postupka uvelike zadirale u osobni život okrivljenika i predloženih svjedoka - od bivših ministara i članova prethodne Vlade, uglednih svjetskih sportaša, aktualnih gradonačelnika, bivših sudaca Općinskih i Županijskih sudaca, jednog aktualnog suca Županijskog suda, nekoliko predstavnika DORH-a...

Tako su seksualne usluge po cijeni od 500 eura naviše pružale i djevojke poznate široj javnosti. Izrijekom su se spominjala imena Simone Gotovac, Maje Morales, Isabelle Kim Popović, kao i samih optuženica Sare Sikirić i Marike Tomljanović-Kiprijanovski, protiv koje se vodio razdvojeni postupak, te još nekoliko starleta.

Prostitucija se odvijala u prostorijama salona za masažu Perunovićeva kluba, ali i u hotelima, stanovima, na jahtama. Uz Perunovićevo posredovanje, a ponekad i bez njega, djevojke su odlazile na lokacije po željama klijenata. Polovica ili trećina zarade je išla Perunoviću. Sve se odvijalo na dobrovoljnoj bazi, što su tijekom ispitivanja posvjedočile i određene pružateljice usluga.

- U kolovozu prošle godine Perunović me uputio na jednu jahtu u Split, u marinu kod hotela Lav. Tamo je bila i jedna Aleks, stara oko 25 godina, a došle su i još dvije djevojke. Bile smo tamo dvije noći i jedan dan. Dobila sam 1500 eura, a 500 dala Perunoviću. Nije me tražio konkretan iznos nego je rekao ‘daj mi koliko daš’ - ispričala je istražiteljima jedna “maserka”, koja je radila i u Perunovićevu klubu.

Austrijski poduzetnici, bogati Rusi, imućni poslovnjaci koji su u privatnom avionu dolazili s Ibize na Jadran radi seksa sa starletama i kvazi manekenkama. Sve je to zabilježila hrvatska policija tijekom akcije razbijanja elitne prostitucije. Ime našeg proslavljenog košarkaša Tonija Kukoča također se pojavilo vezano za ovaj skandal.

- U hotelu sam imala seksualni odnos s Kukočem koji mi je platio 500 eura - ispričala je jedna starleta. Ona tvrdi kako je njihov susret dogovorio Perunović, a prema njenim riječima, Kukoč joj nije htio platiti troškove puta do hotela u Poreču gdje su se našli, jer je već dogovorio konkretnu cijenu za konkretne usluge.

Kako su prije sedam godina naveli njegovi prijatelji, Kukoč je pribrano primio vijest o upletenosti u seks skandal te je čvrst u stavu kako nije kriv. Iskaz policiji tada je dala i Simona Mijoković, tada Simona Gotovac.

- Bila sam prisiljena surađivati a Pančom. Točno je da su me on i još neki ljudi nudili raznim biznismenima, slali na večere i nagovarali na štošta, ali nisam bila prostitutka koja je spavala s klijentima na noć za sto ili više eura. To su laži. Priznajem da sam bila naivna, sad ću vjerojatno ispasti i glupa, ali bila sam potpuno sama i željela sam pronaći nekog uspješnog muškarca koji bi me zavolio kakva jesam. Umjesto idealne ljubavi, doživjela sam košmar iz kojeg ne mogu pobjeći već danima, izjavila je tada Simona.