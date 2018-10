Policajci tijekom utakmice napali Hajdukovog povjerenika za navijače, psovali mu obitelj i vikali da je govno, jedan ga je krenuo i udariti...; MUP: Nismo zaprimili pritužbu na rad kolega

Još dugo će se vući repovi subotnjeg derbija između Hajduka i Dinama na Poljudu kada je teško ozlijeđen vatrogasac, kojem je topovski udar sa "sjevera" eksplodirao u ruci.

Upravo tog vidno šokiranog vatrogasca krvave ruke, a nakon što mu je pirotehnička naprava pukla, prema vozilu Hitne pomoći vodio je Hajdukov povjerenik za navijače Kristian Petric, kada je došlo, prema neslužbenim informacijama, do verbalnog, pa čak i pokušaja fizičkog napada prema njemu, i to od policajaca.

Naime, navodno su mu dvojica policajaca u uniformi, vidjevši prizor okrvavljenog vatrogasca, počeli vikati da je on kriv za to, psovali su mu obitelj, vikali da je govno, a u jednom je trenutku jedan od njih krenuo udariti Hajdukovu službenu osobu za navijače šakom s leđa. No, u tome ga je, doznajemo, spriječio njegov kolega.

Potvrda bez komentara

Pitali smo Petrica što se dogodilo, no on nam je samo kratko odgovorio da ne može ništa komentirati, ali je potvrdio naše spoznaje. Iz Hajduka su nam, pak, odgovorili da: "HNK Hajduk stoji iza svih svojih djelatnika te ovim putem apeliramo na odgovorne da se utvrde sve okolnosti navedenog događaja."

Naravno, poslali smo upit i splitskoj policiji, a njihov odgovor prenosimo u cijelosti:

- Obavještavamo vas da o ovome informacije imamo isključivo preko medijskih tekstova i javnog pogovora, a do danas nismo zaprimili pritužbu na rad policijskih službenika. Ukoliko osoba želi podnijeti prijavu ili pritužbu na rad, može to učiniti u službenim prostorijama Prve policijske postaje Split. Želimo istaći kako su policajci koji su obavljali poslove osiguranja na stadionu, a posebno oni koji su bili u izravnom kontaktu s ozlijeđenim kolegom vatrogascem, poduzimali mjere kako bi istom najbrže i najkvalitetnije bila pružena liječnička pomoć i zaštita.

U odnosu na održano javno okupljanje u subotu, u ovom trenutku prioriteti su nam kriminalističko istraživanje koje provodimo u cilju utvrđivanja i pronalaska počinitelja protupravnih ponašanja vezanih uz zlouporabu pirotehničkih sredstva tijekom javnog okupljanja, što je dovelo i do ozljeđivanja vatrogasca - kazali su u policiji.