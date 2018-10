Topovski udar je velika petarda, ali mali predmet koji se može kojekako sakriti pri unošenju. Navodno ih je puklo 15 ili 17...

Onda, jesmo li svi zajedno nešto naučili? Na stranu kazna Hajduku, neće biti prva, a vjerojatno ni zadnja, ali valjda će svi zajedno izvući određene pouke, pa da na utakmicama više ne bude – topovskih udara.

Topovski udari su petarde razornog efekta pri čemu, kad puknu, stradaju i bubnjići, a strese se i statika stadiona. A kako vidimo, i vatrogasac je ozbiljno ozlijeđen, uzeo je topovski udar u ruke, u zao čas...

Slike njegove krvave ruke, kao i priča zatim iz bolnice, potresne su. Pa je li to potrebno? Da ne govorimo kako je nesretniku možda i egzistencija ugrožena, zbog nesreće na radu.

Topovski udar, dakle, kao – gušt?! Zabranjeno voće? Ostatak publike se užasava, dočim mladi, a najluđi, najvatreniji navijači vole i time dočarati "ratno stanje" u nadmetanju dviju nogometnih momčadi i suprotstavljenih skupina ultrasa.

Zbog zlouporabe pirotehničkih sredstava na Poljudu dvije osobe hitno pred Prekršajnim sudom u Splitu

Komentar Slavena Alfirevića: Zaboravite topovske udare!

I nikom ništa?!

Najčešće sve prođe uz grintanje, poneku globu, ali u biti – nikom ništa. No, ovaj put je drukčije, pirotehnika se pretvorila u krvavi pir. Kad čovjek strada, sve riječi i globe izgledaju besmisleno.

A nesretnik je još, zamislite, dobro prošao: od prve informacije kako mu je eksplozija u ruci odnijela dio šake ili čak tri prsta, ozljede su, srećom ipak manje... "Samo" vrh kažiprsta, uz doduše duboke ozljede šake, te oštećenje tkiva na palcu i srednjem prstu.

Ozlijeđeni vatrogasac se oporavlja od ozljede, u posjet mu je došla i delegacija Hajduka, ali je zaustavljena na ulazu

Dan poslije, dakle, svi smo i dalje užasnuti. Srećom, i Hajduk je digao glas, što posebno pozdravljamo.

A kako će se dalje stvari razvijati? Tko će preuzeti odgovornost, kakve su posljedice ovog događaja, pa i financijske konotacije?

Da, vatrogascu je raznesen prst, a dogodilo se i to da je nogometaš Hajduka Gyurcso pogođen komadom betona bačenim s istočnog dijela tribine... Ima i to. I što sad?

Hoće li ovaj nemili događaj biti Rubikon nakon koga će prestat upotreba pirotehnike

Ovo se nije smjelo dogoditi: svi su šokirani težinom ozljeda vatrogasca, čiji je ormarić u jedinici izlijepljen slikama Bijelih

Sličnu temu razvijali smo prošlog proljeća kad je navijač s metalnom šipkom uskočio u prostor iza gola i onda na opće zaprepaštenje počeo naganjati suca utakmice Hajduk – Rijeka, Marija Zebeca, vitlajući žaračem.

Svi smo se skandalizirali – kako se to moglo dogoditi?

Ovaj, pak, derbi Hajduka i Dinama pamtit će se zauvijek po raznesenom kažiprstu vatrogasca Tomislava Biuka.

I sad: hoće li Hajduk pozvati na odgovornost redarske službe? Hoće li redarske službe otkazati Hajduku jer im je previše riskantno raditi? Može li nesretni vatrogasac tužiti Hajduk i tražiti odštetu?!

Kad HNS novčano "rebne" Hajduk, od koga će "bijeli" tražiti financijsku zadovoljštinu, jer oni plaćaju redare, a vidi što se sve unosi, pa njih tuče po džepu?

Pitanja su to kojima se bavimo godinama.

Predsjednik Huljaj odjurio u bolnicu posjetiti ozlijeđenog vatrogasca: Iskreno žalimo zbog ovog ružnog događaja, želimo mu brz i uspješan oporavak

Kao na ratištu

Ajmo redom:

1. Hajduk koristi četiri redarske službe, na sjeveru publiku pregledavaju redari firmi AKD i "Patronus Primus", na zapadu to obavlja "Rakela", a na istoku "Pitt Bull". Koja je odgovornost redara? Oni jesu odgovorni za pretres, kad kod nekoga nađu neki predmet tipa bengalke ili topovskog udara prepuste ga policajcima.

Međutim, ako na sjever ulazi 6500 ljudi, onda bi pretres kao da smo na aerodromu potrajao pet, šest sati... A to je nemoguće. Ne mogu svakog od njih 6500 na sjeveru skidati do kraja. Niti mogu pozvati publiku da dođe pet ili šest sati prije početka derbija. Pregledava se, nije da nije... No, to je zatvoreni krug.

Hajduk će sigurno obaviti razgovore s redarskom službom da se pojačaju pregledi, ali isto tako ni redarskim službama nije baš sjajan posao da su angažirani na Hajdukovim utakmicama, kao na ratištu... Hajduk kao organizator mora imati redare, mora ih molit da dođu, a oni su onda često u nezahvalnoj situaciji. Teško da će Hajduk mijenjati firmu redara, nema naznaka.

2. Takozvani topovski udar je velika petarda, ali mali predmet koji se može kojekako sakriti pri unošenju. Navodno ih je puklo 15 ili 17...

3. Hoće li ozlijeđeni vatrogasac tužiti Hajduk? Objektivno teško, kao da ranjeni vojnik tuži državu jer je ranjen na bojištu. Možemo teoretizirati, ali to je to.

4. Hoće li netko dati ostavku? Hajduk se odmah ogradio od dijela navijača koji se služe topovskim udarima, ali i kamenjem gađaju s tribina igrače. Ne očekujemo ostavke, a povjerenik za navijače Kristian Petric je osoba koja u komunikaciji s navijačima mora doprinijeti još boljem odgojnom djelovanju. Svaki klub mora imati časnika za odnose s navijačima, sponu u komunikaciji...

Možemo se samo ponadati da će svijest proraditi. Slike krvave ruke vatrogasca neka ostanu upamćene. I budu pouka.