Pijani vozač u bijesnom mercedesu bježao od policije, umalo se zabio u dva kamiona, pa se pokušao braniti suludom pričom

Danijel (35) je te noći bio mrtav pijan za upravljačem bijesnog mercedesa c klase. Bilo je otprilike pet minuta iza ponoći.

Vozio se, kao i svakog dana, dobro poznatom cestom kod Svetog Ivana Žabna blizu Križevaca. Otprilike pet kilometara prije njegove obiteljske kuće, odjednom – policijska ‘zasjeda’. Policajac mu je mahao palicom s fluorescentnim znakom ‘stop’, ali Danijel je samo stisnuo po gasu, piše Podravski.hr.

– Krenuli smo odmah za njim, taj automobil bio nam je poznat iz ranijih postupanja i brojnih prometnih prekršaja. Uključili smo rotirke, ali vozač se nije imao namjeru zaustaviti. Vozio je brzinom većom od 180 kilometara na sat. Kako znamo? Pa zato jer ga mi s tom brzinom nismo uspjeli dostići. Pritom se vozio od lijevog do desnog ruba kolnika, a u jednom je času neoprezno pretjecao teretno vozilo pa uletio u opasne ‘škare’ jer je iz suprotnog smjera nailazilo drugo teretno vozilo – ispričao je na Prekršajnom sudu jedan od policajaca koji je te noći bio u patroli.

Prema presudi, policija ga je sustigla tek dok je stao u svojem dvorištu. Pristao je na alkotest i napuhao čak 2,22 promila. Bio je, dakle, pijan k’o letva i pravo je čudo da te noći netko na cesti nije ozbiljno stradao.

– Ja da sam vozio te noći? Nema šanse! Bio sam u dvorištu kad su policajci stigli i odmah su me odlučili alkotestirati. Automobil je bio parkiran pokraj kuće. Imao sam neku feštu na kojoj smo pili i gosti su se upravo bili razišli, pa sam zato bio vani 15-ak minuta iza ponoći. Zašto su me alkotestirali? Čujte, ja to ne znam – rekao je sucu vozač mercedesa.

Prekršajni sudac nije mu povjerovao. Kaznio ga je s 10.300 kuna i deset mjeseci bez vozačke. Uz to, mora platiti i 580 kuna troškova sudskog postupka, piše Podravski.hr.