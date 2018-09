Prije uhićenja bivši policajac koji je radio za Mamića dobio poruku da uništi dokaze: prvi tragovi vode prema političarima iz samog vrha!

Nakon što je USKOK otvorio istragu protiv Franje Varge, a sudac istrage nadležnog suda ga smjestio iza rešetaka da ne bi utjecao na svjedoke ili ponovio kazneno djelo, istražitelji se sada moraju pozabaviti računalnom opremom zaplijenjenom kod Varge i skidanjem podataka s nje, piše Jutarnji list.

Sve bi to moglo dugo potrajati s obzirom na to da se spominje da je imao veću količinu vrhunske opreme s povećim bazama podataka. Usto, radi se o vrsnom informatičaru koji je prije radio u policiji na poslovima vezanima uz kriptozaštitu, pa se može pretpostaviti da istražitelji neće tek tako moći pristupiti pohranjenim podacima, ako im sam Varga dobrovoljno ne omogući pristup. Varga je, kako je USKOK objavio u svom priopćenju vezano za otvaranje istrage, dobio dojavu da se nad njim provodi kriminalistička obrada.



Zanimljivo je da se iz kruga istražitelja može čuti neslužbena informacija da ga je “dojavljivač” pritom uputio da što prije uništi kompromitirajuće podatke s hard diskova. Međutim, policija je navodno “presrela” ovu poruku te su uhitili Vargu prije nego što je uspio uništiti tragove. Iako ni iz policije niti iz USKOK-a nije bilo moguće dobiti nikakve daljnje informacije o ovom slučaju, Jutarnji list iz pouzdanih izvora doznaje da istražitelji sada intenzivno rade na otkrivanju osobe koja je upozorila Vargu da je “pod nadzorom” istražnih tijela.

Prema istim izvorima, policija raspolaže određenim saznanjima, navodno vrlo konkretnim, iz kojeg je smjera došla sporna dojava, a tragovi, kažu izvorin Jutarnjeg lista, vode prema osobama u visokoj politici. Međutim, nitko ne želi baratati konkretnim imenima niti bilo koga optuživati dok istražitelji do kraja ne obave svoj posao i utvrde tko je točno, i eventualno preko koga, poslao sporno upozorenje osumnjičenom Vargi.

I dok se protiv Varge provodi istraga zbog sumnje da je izrađivao lažnu SMS korespondenciju i drugu dokumentaciju za potrebe sudskog postupka koji se na Županijskom sudu u Osijeku vodio protiv braće Zdravka i Zorana Mamića, Damira Vrbanovića i Milana Pernara, kojima se sudilo za izvlačenje 115,8 milijuna kuna iz GNK Dinamo, na Općinskom sudu u Splitu protiv ovog bivšeg MUP-ova informatičara već se vodi jedan kazneni postupak zbog krivotvorenja dokumentacije. Kako Jutarnji list saznaje, optužen je za izradu lažne liječničke doznake za svoju tadašnju zaručnicu M. V., inače također bivšu policajku, s kojom je bio u vezi tri godine, od 2010. do 2013. Potvrdila je to i sama M. V.

- Iskreno, nisam se iznenadila kada sam pročitala što se dogodilo i zašto je Franjo uhićen. Bilo je samo pitanje trenutka kada će mu se tako nešto dogoditi - počela je svoju priču danas 27-godišnja M. V., koja je Vargu upoznala 2010. godine na Policijskoj akademiji u Zagrebu. Ona je tamo bila na tečaju kao policijski vježbenik, a on je već tada radio u Ravnateljstvu policije u informatičkom odjelu.

- Dugo vremena mislila sam da je on policijski inspektor jer mi se tako predstavljao. Tek sam kasnije doznala što je zapravo radio. On je inače završio fakultet vezano uz informatiku i u tome je stvarno vrhunski stručnjak. Uglavnom, živjeli smo skupa sve dok meni nije završio tečaj, kada mi je dodijeljena služba u PP Makarska, jer sam inače iz Dalmacije. No, kako smo bili u vezi, on je htio da i dalje živimo zajedno pa je predložio da mi sredi premještaj, hvalio se da ima veze. Uvijek je patio od toga, pričao o visokopozicioniranim ljudima iz politike i policije s kojima se druži i koje navodno poznaje. Uvijek je bio željan steći neki status, biti važan - ispričala je M. V. za Jutarnji list.

Uglavnom, prema njenim riječima, Varga joj je rekao da će s jednom liječnicom u MUP-ovu Domu zdravlja riješiti da joj izda doznake za bolovanje i da ona to pošalje u Makarsku kako bi ostala u Zagrebu na bolovanju dok on ne sredi premještaj.

- Ispostavilo se da je on te doznake krivotvorio i poslao poštom u PP Makarska, što je vrlo brzo utvrđeno provjerom, zbog čega sam i sama završila na razgovoru u Heinzelovoj ulici, ne znajući o čemu se radi. Na kraju je protiv mene pokrenut stegovni postupak i dobila sam otkaz zbog neopravdanog izostanka s posla, a dodatno sam i optužena za krivotvorenje dokumentacije te uvjetno osuđena na godinu i pol dana zatvora. Sud je smatrao da sam i sama u tome sudjelovala, a on ništa nije želio priznati. Njemu se zbog toga još uvijek sudi, a ja sam ovoga ljeta trebala i svjedočiti, no rasprava je odgođena - otkrila je bivša Vargina zaručnica, koja s njim ima šestogodišnje dijete za koje on, kako nam je rekla, nikada nije plaćao alimentaciju, niti je s njom ostvarivao kontakt.

Ona je, pak, 2014. odlučila okrenuti novu stranicu života te se odselila u Njemačku. Udala se i ima troje djece.

Doduše, s Vargom je ostala u vezi još godinu dana nakon što se otkrila afera s krivotvorenjem doznaka.

- Tada sam već bila trudna, a i on me uvjeravao da je došlo do pogreške u sustavu i molio da ostanem s njim, da ga ne ostavljam, čak je govorio i da je teško bolestan pa sam s njim išla po bolnicama... Na kraju se ispostavilo da je sve to bila jedna velika laž, a on je imao iznimnu moć uvjeravanja. Za to je jako talentiran, kao i za rad na računalima. Tu je iznimno sposoban, čak je nakon raskida ulazio u moj Facebook profil, mijenjao mi šifre... Inače, za ovo za što je sada osumnjičen imam dojam da je to radio samoinicijativno, jer se uvijek želio nekome dokazivati i biti važan - rekla je za Jutarnji list.