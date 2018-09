Arsenal na splitskim ulicama: sudski vještak pojašnjava kako se naoružavaju dileri i koje vrste oružja vole kriminalci

Dva pištolja marke Beretta i jedna strojnica, tzv. gorenjka, jedan pištolj Beretta s pripadajućim spremnikom i 52 komada streljiva, jedna automatska puška, jedna prerađena puška, dvije ručne bombe, 378 komada različitog streljiva, jedan sporogoreći štapin, jedna elektrodetonatorska kapisla, jedan fitilj, jedna puška marke CZ model M-48, kalibar 7,9 mm, jedna malokalibarska puška, jedna automatska puška s 30 komada streljiva, spremnik za automatsku pušku s 30 komada streljiva.

Nabrojeno oružje, streljivo i eksplozivne tvari nisu dio popisa inventara skladišta kakve vojne ili policijske ustanove. To je dio arsenala zaplijenjenjenog od početka godine prilikom uhićenja dilera droge na području PU splitsko-dalmatinske.

Gotovo u pravilu uz ilegalne opijate, svaki od osumnjičenika za proizvodnju i stavljanje u promet opojne droge ima i najmanje jedan komad naoružanja. Također upada u oči da prevladava dugo oružje, koje ni u kom slučaju ne ulazi u kategoriju diskretnog osobnog naoružanja.

Duge cijevi

Sudski vještak za vatreno oružje Ivan Plivelić siguran je da se vatreno oružje dugih cijevi uzima kao zalog za drogu, a ne kao garancija za osobnu sigurnost. Što se tiče vrste, smatra da nema pravila što može doći u ruke osobama iz kriminalnog miljea.

- Sve oružje dugih cijevi su zaostaci iz rata jer osim vojske i policije, oružje su dužile i druge službe, primjerice civilna zaštita. Koliko sam ja vidio, čak i kod počinjenja kaznenih djela nema pravila koje se oružje koristi. Uvjetno rečeno, pravilo bi se moglo formulirati u slučaju da je zemlja izolirana, što kod nas sigurno nije situacija. Na našem području od '45. postoji oružje po kućama i uvijek je bilo dostupno svega i svečega. Tako se i za samoobranu koristilo sve što je bilo dostupno. Ipak, mislim da je u slučajevima kada se kod osoba koje preprodaju drogu nađe oružje dugih cijevi, da se prije radi o sredstvu plaćanja nego o osobnom naoružanju. Oružje vam je uvijek bilo valuta plaćanja, kao i bicikli i motori, i davalo se za narkotike – kaže nam stručnjak za vatreno oružje.

Dugih cijevi ima više u ilegalnom posjedu, teže ih je skriti te narkofili i narkomani lakše dođu do njih. Do vatrenog oružja kratkih cijevi je sve teže doći na ilegalnom tržištu te je i skuplje. U evidenciji policijskih zapljena jedna od marki pištolja koja se pojavljuje stalno je Beretta. Naš sugovornik ima jednostavno objašnjenje za to.

- Moramo uzeti u obzir činjenicu da je Split grad pomoraca, ako je nešto dolazilo prije Domovinskog rata, dolazilo je vjerojatno morskim putem. Berette su uvijek bile moderno oružje, dolazile su iz Italije. Upravo stoga se kod nas, pogotovo na tom području, moglo naći i još uvijek se nalazi sve verzije Beretta: M34, M35, M70, M72. To je i razlog zašto u južnim dijelovima Hrvatske naginju talijanskom lovačkom oružju. Osim Berette, prevladava marka CZ, kalibar 7,65 mm i 7,62 mm TT.

Popularni tetejac

Popularni “tetejac” bio je službeno naoružanje u JNA te u policiji tako da nije čudno što je bio dostupan i u općoj upotrebi na crnom tržištu. Osim toga, pametni kriminalac neće napraviti grešku i uzeti nešto moderno i rijetko iz kategorije naoružanje. To je kao da si napravio kazneno djelo sa svojim potpisom na priznanju.

Svatko tko iole logično razmišlja, za kriminal će koristiti ono što ima na tržištu u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni u svim količinama. To je i razlog zašto će se teško dogoditi da policija zaplijeni američko, izraelsko ili njemačko novije oružje.

Od njemačkog naoružanja na našem području imate starije komade walthera, modele PPK, PP i P38. Rijetka i skupa stvar je SIG Sauer, njemačko-švicarske proizvodnje, te ako ih i ima, obično su legalni – nabrojio nam je Ivan Plivelić.

Osim kao sredstvo plaćanja, posjedovanje dugog naoružanja je statusni simbol bez kojeg nisi “diler od kalibra”, smatraju policajci.

- Ove, uvjetno kazano, mlađe generacije dilera žele na brzinu postati autoritet u poslu kojim se bave te misle da je to najlakše postići strahom. Stoga kupuju oružje kojim pokušavaju nadomjestiti nedostatak iskustva i na brzinu steći kakvo-takvo uvažavanje. S druge strane, svjesni su i s kakvim poslovnim suradnicima i kupcima rade te se pokazivanjem oružja štite od eventualnih pokušaja pljačke. Što neiskusniji diler, to je jače naoružanje – kaže nam inspektor, koji je uvjeren da je glavni razlog nabave naoružanja osobna (ne)sigurnost.