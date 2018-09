Lažne SMS-ove za Mamića izradio je bivši policajac! Na saslušanju je priznao kaznena djela za koja mu je Dinamov savjetnik navodno platio više stotina tisuća kuna

Franjo Varga (36) iz Belišća uhićen je u petak poslijepodne u svojem obiteljskom domu zbog osnovane sumnje da je izrađivao lažnu SMS korespondenciju i drugu dokumentaciju za potrebe sudskog postupka koji se na Županijskom sudu u Osijeku vodio protiv braće Zdravka i Zorana Mamića, Damira Vrbanovića i Milana Pernara, kojima se sudilo za izvlačenje 115,8 milijuna kuna iz GNK Dinamo, piše Jutarnji list.

Nakon višemjesečne istrage koju je vodio PNUSKOK, USKOK je protiv Varge (dolje na fotografiji) podnio kaznenu prijavu zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela sprječavanja dokazivanja te zatražio određivanje istražnog zatvora. Istražni sudac Županijskog suda u Osijeku Miroslav Rožac u subotu je nakon saslušanja Vargi, inače do prije nekoliko godina djelatniku PU osječko-baranjske, koji je navodno radio u OTC-u na poslovima vezanima uz računalne djelatnosti, informatičke tehnologije i kriptozaštitu, odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Pokrenuta istraga protiv 36-godišnjaka, koji se tereti da je Mamiću izradio lažne SMS-ove, u kojima Cvitan 'prijeti sucu i traži da Dinamovog savjetnika osudi bez dokaza'

Muškarcu osumnjičenom za lažiranje poruka kojima je 'mahao' Zdravko Mamić određen istražni zatvor​

Vargu se konkretno tereti da je izradio lažnu SMS korespondenciju između bivšeg Glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana i neimenovanog suca Županijskog suda u Osijeku koji je bio član sudskog vijeća koje je sudilo Mamiću i ostalima, a u kojoj je Cvitan navodno vršio pritisak na osječke suce kako bi donijeli osuđujuće presude za okrivljenike. Tu je korespondenciju Zdravko Mamić osobno prezentirao javnosti 4. lipnja ove godine, dva dana uoči izricanja nepravomoćne presude u Osijeku, i to na izvanrednoj konferenciji za medije održanoj s početkom u 21 sat, tvrdeći kako je to eklatantan dokaz da mu se cijeli proces namješta i da mora biti osuđen. Mamić je tada izjavio da je na njegovu adresu u više navrata došla određena pošta.

Riječ je, ustvrdio je, o ispisima konverzacije između Dinka Cvitana, bivšeg glavnog državnog odvjetnika, “koji vodi privatni rat protiv mene i Dinama”, kao i Tamare Laptoš, “gdje se vidi da traže od sudskog vijeća da mi se presudi”. Mamićev odvjetnik Veljko Miljević potom je na temelju te dokumentacije tražio da se odgodi izricanje presude, smatrajući da su to novi dokazi koji bacaju novo svjetlo na cijeli slučaj.

- Mišljenja sam da ova presuda nije pravična i pravedna, pa čak ni zakonita! Jutros sam zatražio od ovog suda da se preotvori rasprava nakon što je DORH jučer naložio da se poduzmu radnje izvida kako bi se istražile činjenice je li bilo nedozvoljenog utjecanja na suce. U takvoj situaciji izricati odluku po meni je nezakonito - rekao je Miljević, no sud je to odbio i u predviđenom terminu izrekao osuđujuće presude svoj četvorici okrivljenika.

Kako smo neslužbeno doznali, Varga je na saslušanju priznao kaznena djela koja mu se stavljaju na teret, rekavši i kako je za to primio visoke novčane iznose. Rekao je i da se osobno sastajao s jednim od okrivljenika. Iz neslužbenih izvora moglo se čuti da mu je Mamić za prvi dio prepiske platio više stotina tisuća kuna. Međutim, ono što dodatno intrigira u ovom slučaju je dio iz USKOK-ova priopćenja u kojem se navodi da je “okrivljenik prije izrade pisanog otpravka osuđujuće presude protiv koje se može podnijeti žalba Vrhovnom sudu RH izradio novu lažnu korespondenciju o navodnom utjecaju na suce Vrhovnog suda RH koji bi odlučivali o žalbi okrivljenika kako bi je predao Z. M. s namjerom da je iskoristi u predstojećem žalbenom postupku, u čemu je spriječen dojavom da se nad njim provodi kriminalističko istraživanje”.

Iz ovoga je jasno kako USKOK raspolaže podacima da je Varga s jedne strane pripremao plasiranje novih krivotvorina za Mamića, ali i da je s druge strane imao svog čovjeka u policiji koji mu je dojavio da se obruč oko njega steže. To i ne čudi, s obzirom na to da je iz policije otišao prije nekoliko godina, i to navodno nakon što je protiv njega u jednom drugom hrvatskom gradu podignuta optužnica za krivotvorenje isprava. Iako za sada nema pouzdanih informacija o tome tko mu je konkretno pokušao “pomoći”, neslužbeno doznajemo da su istražitelji zabilježili i Vargine kontakte prema osobama iz visokih političkih krugova. Je li ih Varga kontaktirao kako bi im ponudio svoje “usluge” i/ili je dojava o kriminalističkom istraživanju stigla iz tih krugova tek bi se trebalo utvrditi.

USKOK u priopćenju navodi da je Varga “radio” da za više osoba u kaznenim i drugim postupcima ishodi povoljne sudske odluke. Osim za Mamića, Varga je, sumnja se, navodno kreirao i lažnu SMS korespondenciju koja je svojedobno bila dostavljena Ivici Todoriću, bivšem predsjedniku Uprave koncerna Agrokor, koji ju je zaprimio kad je već bio u Londonu. U svibnju ove godine Todorić je za Jutarnji list potvrdio da je zaprimio prepiske SMS poruka između premijera Andreja Plenkovićai tadašnje potpredsjednice Vlade Martine Dalić. Todorić nam je tada rekao da je spomenute dokumente dobio poštom u travnju na kućnu adresu u Londonu te da je tu dokumentaciju, koja se sastojala od 15-ak stranica, poslao Državnom odvjetništvu i Ivanu Zvonimiru Čičku u HHO.

Kod osumnjičenog Varge je, neslužbeno doznajemo, pronađena i izuzeta vrijedna informatička oprema, brojni mobiteli, kartice itd. Sumnja se da je “po narudžbi” kreirao potrebnu SMS korespondenciju, a da su i neki visokopozicionirani političari i osumnjičenici navodno koristili njegove usluge. Motiv je, pretpostavlja se, bio novac. Kad je zaprimio spomenute dokumente, Todorić ih je, podsjetimo, poslao Državnom odvjetništvu. Rekao je da se nije bavio time jesu li te poruke vjerodostojne, već je tu dokumentaciju poslao predsjedniku HHO-a kako bi je on proslijedio predsjednici, a DORH utvrdio jesu li autentične ili ne. Također dodaje da mu je manji dio te dokumentacije došao anonimno još prije nekoliko mjeseci. Predsjednik HHO-a Čičak potvrdio nam je da je tu dokumentaciju tada dobio od Todorića te da ju je proslijedio predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović i Državnom odvjetništvu. Prepiska do koje je tada došao Jutarnji djelovala je prilično amaterski, a tadašnja istraga pokazala je kako te SMS poruke, a ni pozivi uopće nisu postojali, odnosno da te poruke nisu bile ni poslane. Utvrđeno je da je riječ o izmišljenim ispisima nepostojeće komunikacije premijera i tadašnje potpredsjednice Vlade Martine Dalić.

Za Vargu ljudi koji ga poznaju, kako piše Jutarnji, kažu da je vrhunski maher za područja računalnog djelovanja i kriptozaštite. U Belišću je do 2013. imao registrirani obrt za računalno programiranje. Varga se prije tri i pol godine oženio, a živi sa suprugom i dvoje djece. Inače, na suđenju u Osijeku Zdravko Mamić nepravomoćno je osuđen na šest i pol godina zatvora, Zoranu Mamiću dosuđeno je četiri godine i 11 mjeseci, Damiru Vrbanoviću tri godine, a Milanu Pernaru četiri godine i dva mjeseca zatvora.