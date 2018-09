Pokrenuta istraga protiv 36-godišnjaka, koji se tereti da je Mamiću izradio lažne SMS-ove, u kojima Cvitan 'prijeti sucu i traži da Dinamovog savjetnika osudi bez dokaza'

USKOK je u subotu ujutro objavio da je pokrenuo istragu protiv 36-godišnjaka kojeg tereti da je savjetniku Dinama Zdravku Mamiću, uoči izricanja nepravomoćne presude na osječkom Županijskom sudu u slučaju izvlačenja 115 milijuna kuna iz Dinama, izradio i dostavio lažnu SMS korespondenciju koju je ovaj 4. lipnja, dva dana prije izricanja presude, javnosti predstavio na konferenciji za novinare, piše Jutarnji list.

Tu je presicu, nakon koje je pobjegao u BiH, Mamić nazvao 'najvažnijom u svom životu', a u navodnoj korespondenciji koju je iznio spominju se bivši glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan, neimenovani sudac osječkog Županijskog suda i ravnateljica USKOK-a Tamara Laptoš. U tim navodnim razgovorima Cvitan neimenovanom sucu između ostalog prijeti tražeći od njega da Mamića osudi bez dokaza.

Mamić je tada pred novinarima pročitao te poruke koje pripisuje Cvitanu: - Kad članovi sudskog vijeća kažu 'na temelju čega da osudimo čovjeka?', Cvitan kaže da su dokazi nepobitni. Sudac kaže 'Ne bih rekao, svi su dokazi na temelju indicija. To pada na višim instancama. Cvitan tada kaže da je to 'njihov problem'. Sudac kaže 'Niste dokazali ništa. Da pokušate s Austrijom? Ovo su indicije, indicije i samo indicije. Pola svjedoka se samo čitalo što su rekli, nisu svjedočili, ispričao je tada Mamić.

Cvitan tada, prema Mamiću, kaže - To je dovoljno za presedan. Nisu bitni dokazi, bitno je tko je kome stao na žulj. A ti ne zaboravi svoj dug za put do Županijskog suda. Sudac je na to rekao da ga ostavljaju bez izbora, Cvitan mu je odgovorio da "obriše poruke i baci karticu", te da ima vremena razmisliti je li poslušnik", pročitao je Mamić.

On je tada izjavio da je korespondenciju zaprimio poštom od nepoznate osobe te da vjeruje da je ona istinita, ali da nema nikakvih načina da provjeri radi li se o vjerodostojnom materijalu ili ne. Kazao je da je sve prijavio novom glavnom državnome odvjetniku Draženu Jeleniću preko svojega odvjetnika Veljka Miljevićakoji je zbog cijelog slučaja imao dogovoren razgovor u DORH-u.

U subotnjem priopćenju o pokretanju istrage protiv 36-godišnjaka, koji je Mamiću dostavio korespondenciju, za koju je utvrđeno da je lažna, navodi se da se osnovano sumnja da je okrivljenik, 'u razdoblju od veljače do 20. rujna 2018., na području Belišća i Zagreba, s namjerom da se za više osoba u kaznenim i drugim postupcima koji se vode protiv njih ishode povoljne sudske odluke, izrađivao lažnu SMS korespondenciju i drugu dokumentaciju kako bi ih te osobe iskoristile u navedenim postupcima'.

- Tako je, s ciljem da se lažno sačinjena korespondencija koristi u kaznenom postupku koji se protiv Z. M. (Zdravka Mamića) i trojice drugih okrivljenika zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti vodi pred Županijskim sudom u Osijeku, prije objave prvostupanjske presude u tom predmetu, izradio lažnu prepisku između bivšeg Glavnog državnog odvjetnika i jednog neimenovanog suca koji je u tom predmetu bio član sudskog vijeća a prema kojoj bi bivši Glavni državni odvjetnik vršio pritisak da se bez ikakvih dokaza protiv jednog okrivljenika donese osuđujuća presuda. Lažnu prepisku je potom dostavio Z. M. koji je istu javno objavio na konferenciji za medije održanoj 4. lipnja 2018. godine. Nadalje, branitelj Z. M. je tražio da se na temelju lažne korespondencije odgodi objava prvostupanjske presude u tom predmetu, koji prijedlog je sudsko vijeće odbilo te je 6. lipnja 2018. objavilo presudu kojom su svi okrivljenici u tom predmetu proglašeni krivima, navodi se u priopćenju.

- Osim navedenog, okrivljenik je prije izrade pisanog otpravka osuđujuće presude protiv koje se može podnijeti žalba Vrhovnom sudu RH, izradio novu lažnu korespondenciju o navodnom utjecaju na suce Vrhovnog suda RH koji bi odlučivali o žalbi okrivljenika kako bi je predao Z. M. s namjerom da je iskoristi u predstojećem žalbenom postupku u čemu je spriječen dojavom da se nad njim provodi kriminalističko istraživanje, zaključuje USKOK.