Svi se pitaju zašto su se dvojica mladića odlučila na zajednički ritualni odlazak u smrt; Stručnjake slučaj podsjeća na rijedak poremećaj 'ludila udvoje'

"Zašto su to učinili?", pitanje je na koje nitko u Zadru nema odgovor nakon što su u utorak rano ujutro u park-šumi Musapstan na ulazu u grad pronađena beživotna tijela dvojice mladića.

Zavaljeni na prednjim sjedalima sivog Mercedesa, ležerno odjeveni i sa sunčanim naočalama na očima, izgledali su kao da je pred njima još jedan beskrajan ljetni dan... Ali oni su izabrali smrt. Jedan je imao 23, a drugi 22 godine.

Dovezli su auto do ruba šume daleko od glavnog puta, parkirali ga, glasno pustili glazbu, plastičnu cijev iz auspuha spojili na automobilsku kabinu i polagano se uputili u smrt. Pomno pripremljenu do svakog detalja: plastičnim vrećicama začepili su otvore kabine kako bi otrovni ugljikov monoksid postigao letalnu koncentraciju.

Baš kao u nekom makabričnom ritualu, njihov put u smrt trajao je dugo, pripreman je možda danima, a onda su jednog ranog jutra sjeli na svoja mjesta i polagano tonuli u nesvjesticu zbog nedostatka kisika znajući da se nikada više neće probuditi.

Dvije poruke

Zašto su to učinili? Zadrom kruže svakojake priče, prekopava se po društvenim profilima mladih samoubojica, traže se moguće i nemoguće poveznice, spominju se kao srodne duše, nerazdvojni prijatelji, mladi ljudi skloni depresiji i samodestrukciji...

Njihovo samoubojstvo izgledalo je kao scena iz nekog filma. Pronašao ih je pastir ugledavši parkiran automobil s upaljenim motorom iz kojega je treštala glazba. Da nije riječ o ljubavnom paru koji se samo zabavlja duboko u šumi, skriven od očiju javnosti, shvatio je tek kad se približio Mercedesu i vidio obamrla tijela.

Ugljikov monoksid, plin koji još nazivaju nevidljivim ubojicom, učinio je da su izgledali kao u snu. Prilikom udisanja dolazi do pomanjkanja kisika u tijelu, gušenja i na koncu smrti. Kad je došla policija, konstatirali su da je smrt nastupila satima prije zore.

Za sobom su ostavili i dvije poruke. Jedan je na jednoj zapisao "Ne da mi se više raditi", a drugi "Čuvat ću vas odozgo".

Zašto su to učinili?

Neslužbeno, 22-godišnjak i 23-godišnjak su tijekom svojeg života tražili psihološku pomoć. Nije poznato koje su točno probleme imali i jesu li ikada bili na liječenju.

Njihovo partnerstvo u smrti stručnjake je podsjetilo na "folie à deux", psihijatrijski termin koji u prijevodu znači "ludilo u dvoje" i "rijedak je poremećaj koji karakterizira prijenos sumanutih ideja i/ili abnormalnog ponašanja s jedne osobe na drugu ili više njih koje su obično u bliskoj emocionalnoj vezi".

U tom poremećaju, ističe se u literaturi, najčešće jedna soba ima psihotični poremećaj i ozbiljne suicidalne misli koje inducira na drugu osobu, odnosno toliko jako utječe na drugu osobu da i ona počinje misliti i osjećati se identično kao prva.

Iako smo o svemu tome htjeli razgovarati s psihijatrima, rijetki su pristali na razgovor, zbog toga što smatraju kako bi bilo kakvo isticanje samoubojstava u javnosti moglo utjecati na nova, odnosno na odluke "ljudi na rubu" koji samoubojstvo razmatraju kao jednu od opcija, koji su spremni dignuti ruku na sebe.

Poruke apela

– U Hrvatskoj je izrazito mali broj suicida mladih ljudi, no kada čujemo tako zastrašujuću vijest, čovjeka uistinu pogodi i onda imamo privid da se ona često događaju, no u realnosti to nije tako – kaže Renata Sabljar Dračevac, psihijatrica i voditeljica Odjela dnevne bolnice Psihijatrijske bolnice na Ugljanu, koja nije htjela komentirati konkretni slučaj, nego općenito samoubojstvo kao čin koji je u našem društvu još uvijek tabuiziran.

Sabljar Dračevac ističe kako žene prilikom samoubojstva znaju ostavljati ili slati poruke apela, zapravo pokušajem samoubojstva žele privući pažnju okoline na svoj problem, dok su muškarci puno odrješitiji i ništa ne prepuštaju slučaju, nego se osiguraju da u svojem naumu definitivno uspiju.

– Suicid se vrlo rijetko događa u afektu, gotovo uvijek pomno je planiran, i to tjednima ili mjesecima. Dvostrukih samoubojstava u svijetu ima izrazito malo – kaže Sabljar Dračevac, upozoravajući sve roditelje da se jave liječniku ako primijete da njihovo dijete ima teškoća.

– Kod nas se misli da je odlazak psihijatru sramota, no to je najnormalnija stvar i nikoga ne bi smjelo biti sram potražiti pomoć. Ako roditelji primijete da njihovo dijete ima promjene u ponašanju, te da djeluje zamišljeno ili da učestalo odluta u svojim mislima, obavezno trebaju potražiti pomoć liječnika – zaključila je Sabljar Dračevac.

Što je točan uzrok smrti dvojice mladića, pokazat će rezultati obdukcije koja će se obaviti na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu. Obdukcija će se obaviti u Zagrebu jer je jedini sudski obducent u Zadru na – godišnjem odmoru.