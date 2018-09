Na Županijskom sudu u Splitu potvrđena je presuda kojom je 32-godišnji zatvorenik I.B. oslobođen optužbe za nametljivo ponašanje jer je u Kaznionici u Glini u više navrata pokazivao ukrućeno spolovilo drugom zatvoreniku.

Nakon glavne rasprave na Općinskom sudu u Sisku odlučeno je kako optuženik I.B. nije kriv, a osim izjava svjedoka, razlozi takve odluke su činjenica da ima djecu, iz čega je očito da mu je seksualna orijentacija usmjerena prema ženskom spolu, te da sud ne može vjerovati kako je takvo zlostavljanje moguće u jednom sustavu kao što je kaznionica. Na takvu odluku žalilo se Općinsko državno odvjetništvo Sisak, ali je žalba odbijena i prvostupanjska presuda je potvrđena u cijelosti.

Prema optužnici, 32-godišnjak je tijekom četiri mjeseca 2013. godine, ispred drugih osoba, u više navrata skidao hlače i pokazivao ukrućeno spolovilo zatvoreniku T.N. Pritom mu je govorio "Puši mi k...., j.... bih te!" i pozivao ga na spolni odnos, stoji u optužnom aktu, što T.N. nije htio i zbog čega je bio uznemiren i bilo mu je neugodno pred drugim osobama u kaznionici.

Takvim ponašanjem I.B. je, prema tužiteljstvu, počinio kazneno djelo nametljivog ponašanja.

Na glavnoj raspravi početkom 2017. godine na sudu u Sisku, I.B. je izjavio kako se ne osjeća krivim.

– Nisam ni poznavao T.N. prije dolaska u zatvor, a upoznao sam ga kada sam raspoređen na radni odjel. Nismo bili ni u istim sobama, a kada boravimo u radnim sobama, prisutno je više zatvorenika i čuva nas zatvorski čuvar pa nema teoretske šanse da bih se skidao pred njim i pokazivao spolovilo. Nemam nikakvih seksualnih sklonosti prema osobama istog spola, nisam peder. Živim sa ženskom osobom s kojom očekujem dijete, a prije toga sam živio s drugom partnericom. Jednom zgodom sam došao u sukob s T.N. te sam ga udario šalicom. Imao sam stegovni postupak i bio sam u samici zbog toga – kazao je optuženi u svojoj obrani.

Na sudu je svjedočio i T.N., koji je ostao pri onome što je kazao tužiteljstvu.

– Od lipnja 2011. do ožujka 2013. bio sam u Glini, a nedugo nakon mog dolaska smjestili su I.B. u sobu nasuprot moje. Kada bi me vidio, govorio mi je da sam kurva i prostitutka, a tijekom šetnje mi je to i vikao. U lipnju 2013. godine sam prebačen na odjel "Sjever 1", gdje zatvorenici nisu zaključani u sobama te se mogu slobodno kretati. Na tom odjelu bio je smješten i I.B., koji je znao dolaziti u moju sobu, ponovno mi govoriti da sam kurva i prostitutka, a ponekad me pokušavao dirati i uhvatio bi me za stražnjicu. Par puta me promatrao dok sam se tuširao. Na odjelu postoji soba za druženje gdje smo gledali televizor i nekoliko puta je I.B. dolazi do mene, skidao hlače, pokazivao ukrućeno spolovilo i tražio da ga oralno zadovoljim i pozivao me na spolni odnos. Sve se to događalo pred drugim zatvorenicima i meni je bilo neugodno, govorio sam mu da prestane jer ću ga prijaviti – kazao je T.N. sutkinji.

U dokazne svrhe pregledano je službeno izvješće o incidentu kada je I.B. napao T.N. Saslušan je pravosudni policajac koji je kazao kako nema nikakvih saznanja o seksualnom zlostavljanju iz optužnice. Prema policajčevu iskazu, televizor i soba za druženje pod njihovim su nadzorom i prema njegovu osobnom uvjerenju naprosto je nemoguće da bi se zbio takav događaj kao skidanje hlača i pokazivanje spolovila.

Saslušan je i zatvorenik koji je posvjedočio da je gledao televiziju s T.N. kada je došao I.B. i skinuo hlače i gaćice, a kada su ga upitali što radi, on je kazao: "To je samo zezanje!" Zatvorenik svjedok je tada otišao iz dvorane gdje je I.B. ostao gol s T.N., a što se dalje događalo, on ne zna, a kako se nije htio miješati, nije prijavio incident pravosudnim policajcima. Izjavio je također kako izloženo spolovilo nije bilo ukrućeno dok je on bio prisutan.