Lažno svjedočenje: podignuta optužnica protiv Dejana Lovrena, hoće li i on napraviti isti 'potez' kao Modrić i njegova punica?

Nakon Luke Modrića i drugi „srebrni vatreni“ koji je upetljan u „slučaj Mamić“, Dejan Lovren, optužen je pred Županijskim sudom u Osijeku za davanje lažnog iskaza na suđenju Zdravku Mamiću i ostalim optuženima za izvlačenje 115,8 milijuna kuna iz Dinama, piše Jutarnji list.

Priopćilo je to Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku, ne navodeći ime optuženika, koje je vodilo istragu u ovom predmetu, a nakon što je USKOK podnio kaznenu prijavu protiv Lovrena sumnjajući da je „1. rujna 2017. na Županijskom sudu u Osijeku tijekom rasprave u kaznenom predmetu protiv četvorice okrivljenika zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, iako ga je raspravni sudac upozorio da je dužan iznositi istinu i da je davanje lažnog iskaza kazneno djelo, svjesno neistinito iskazao kako je aneks ugovora o profesionalnom igranju, na kojem je kao dan zaključenja naveden datum 9. siječnja 2007., a kojim se regulira podjela transfernog obeštećenja između njega kao igrača i matičnog kluba u omjeru 50:50 posto, potpisao nedugo nakon potpisivanja svog ugovora o profesionalnom igranju s matičnim klubom od 1. siječnja 2007., iako je znao da to ne odgovara istini, jer navedeni aneks ugovora on tada nije potpisao.“

Lovrena se stoga sada tereti da je počinio kazneno djelo davanja lažnog iskaza.

Podsjetimo, riječ je o njegovu transferu iz Dinama u Olympique Lyon, a za koji je mu je Dinamo kao 50 posto njegovog dijela obeštećenja isplatio 25 milijuna kuna, na što Lovren, prema USKOK-u, nije imao pravo. On je, inače, taj novac odmah posudio Zoranu Mamiću, što mu je ovaj naknadno vraćao u više navrata.

U priopćenju se navodi i kako je „kada su mu na raspravi predočeni dopisi upućeni matičnom klubu s datumima 1. veljače 2010., 29. ožujka 2010. i 7. rujna 2010. u kojima se u njegovo ime traži isplata 50 posto transfernog obeštećenja i koji sadrže potpis s njegovim imenom, svjesno neistinito iskazao kako je on te dopise vlastoručno potpisao.“

Isto tako, Lovrenu se na teret stavlja da je nesitinito iskazivao da je 7.3.2011. bio u Hrvatskoj i kako je tada „osobno otvorio poseban račun u banci u Zagrebu, te da je istog dana kada mu je novac sjeo na račun on osobno proslijedio taj novac na bankovni račun treće osobe (Zoran Mamić, op.p.), iako je bio svjestan da to nije istina i da je u to vrijeme bio u Francuskoj.“

USKOK je, inače, tijekom rasprave dokazao da Lovren nije u navedene dane mogao biti u Hrvatskoj, piše Jutarnji list.

Podsjetimo, ŽDO u Osijeku već je podnijelo optužnice za lažno svjedočenje protiv Luke Modrića i njegove punice Vesne Juraić. Suđenje Modriću, pak, prebačeno je u Zagreb, zahtjev za to podnijela je i njegova punica, a isto će vjerojatno učiniti i stoper Liverpoola.