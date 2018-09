'Odvezu ga na psihijatriju, bude neko vrijeme, vrati se, nitko ne kontrolira uzima li terapiju': susjedi Opuzenca koji je digao kuću u zrak otkrivaju zbog čega je kobnog dana 'pukao'

Drugi dan od stravičnog događaja koji je potresao Opuzen, stanovnici toga mirnog neretvanskog grada su u šoku. Kako smo već pisali, u nedjelju navečer u Opuzenu se odvijala prava drama.

Poput scena iz horor-filmova, Radomir Šimović, u duševnom rastrojstvu, plinskom bocom dignuo je u zrak svoju kuću te je nakon toga oštrim kosirićem ozlijedio policijskog inspektora posjekavši ga po rukama, koji je zatim helikopterom upućen na bolničko liječenje u KBC Split. Inspektor je zadobio teške tjelesne ozljede, posjekline na objema rukama, ali je izvan životne opasnosti. Operiran je u splitskoj bolnici.

Stručnjaci objašnjavaju kako se duševno rastrojeni Opuzenac, unatoč stravičnim ozljedama, punih 12 sati mogao opirati policiji: Bio je u stanju delirija, radi se o kompleksnom PTSP-u...

Muškarac koji je vlastitu kuću digao u zrak sa strašnim ozljedama operiran u splitskoj bolnici

Nakon što je dignuo kuću u zrak, Šimović se popeo na jedan dio krova koji se nije urušio, gdje je satima stajao vitlajući kosirom u rukama, dok je ostatak kuće gorio. I sam je zadobio teške opekline po tijelu, no to ga nije spriječilo da čitavu noć stoji na kući, odbijajući i svaku pomisao na predaju.

Okončana drama u Opuzenu: psihički rastrojen muškarac dignuo kuću u zrak i kosirom napao policajca; Jutros se predao policiji, zbog opekotina prevezen u splitsku bolnicu

Na kraju su ga potpuno iznemoglog, kada više nije mogao pružati otpor, spustili specijalci. I on je upućen u splitski KBC, no u iznimno teškom stanju. Po tijelu je zadobio teške opekline te je zbog toga i životno ugrožen.

Kobni konfeti

Policija nije primjenjivala silu. Strpljivo su ga nagovarali da siđe s krova i da se preda, čak su mu dodavali vode i deku da se ugrije.

– Sva sreća da nitko nije stradao. Moglo se dogoditi veliko zlo – komentirali su Opuzenci nemili događaj koji je njihovo mjesto doveo na naslovnice svih hrvatskih medija.

U ulici Put Zlatinovca, gdje se drama odvijala, nitko nije bio previše rječit. Odmahivali su rukama ne želeći javno govoriti.

– Nije on bio veteran, nego je mobiliziran u 116. brigadu kao i pola grada Opuzena. Znači li to da svi koji su bili branitelji mogu terorizirati okolinu? Možda je rat na njega loše djelovao, ali tu ima dosta i genetike – kazala nam je jedna postarija Opuzenka.

Kaže da je nesretnik nekako funkcionirao dok mu je majka bila živa. Čak se o njoj i brinuo, ali otkako mu je majka umrla, ostao je sam i njegove halucinacije i fiksacije su se pojačavale svakog dana. Ponekad je išao i na liječenje u psihijatrijske bolnice, ali od toga nije bilo neke koristi jer lijekove nije uzimao. Četrdesedevetogodišnjak je otprije poznat susjedima i stanovnicima Opuzena po svom ekscesnom ponašanju i duševnom rastrojstvu. Navodno je ne tako davno istukao jednu ženu.

– Smetalo mu je sve i svašta, mislio je da ga prate i prisluškuju – rekli su nam stanovnici ulice Put Zlatinovca, vidno uznemireni. Njihova mirna i tiha ulica u nedjeljno poslijepodne postala je pravo bojno polje.

Policajci su s njime bezuspješno pregovarali satima i uvjeravali ga da siđe, dok su vatrogasci pokušavali držati požar pod kontrolom da se ne proširi na susjedne kuće.

Kako je Slobodna Dalmacija već pisala, sve je počelo zbog dječjeg rođendana u susjedstvu. Djeca su se veselila, a njemu je to smetalo. Vikao je na njih i vrijeđao. Najviše mu je zasmetalo ispaljivanje konfeta pa je, prijeteći i negodujući, rekao da u njega djeca pucaju. Kada su vidjeli da stvar izmiče kontroli, susjedi su pozvali policiju, koja je ubrzo došla. Muškarac se zatim zabarikadirao u kuću, da bi se ubrzo osjetio miris plina koji je pustio unutra. Policija je, na svu sreću, uspjela evakuirati ljude iz obližnjih kuća prije eksplozije pa se nikome ništa nije dogodilo.

Bez kontrole

Od siline eksplozije kuća se prepolovila i izgorjela, a duševno rastrojeni muškarac, opečen po tijelu, uspio se popeti na jedan dio krova, točnije betonske ploče, po kojoj je čitavu noć hodao s oštrim kosirom u rukama. Domaća policija bila je nemoćna pa su u pomoć priskočili i specijalci, koji su dramu okončali u ponedjeljak oko pet sati ujutro.

– Svi su olako shvaćali ovaj problem – ističe prvi susjed Jure Stanić, koji je sa Šimovićem imao i najviše problema.

– Odvezu ga na psihijatriju, bude neko vrijeme, vrati se, nitko ne kontrolira uzima li terapiju. Uzeo je karton od svog obiteljskog liječnika, on nije bio ni pod kakvim nadzorom. Sve institucije osim policije zakazale su u ovom slučaju. Policija je jedina obavljala svoj posao. Kad on napravi nered, policija ga privede, a sudac za prekršaje oslobodi, i tako ukrug dođemo do ovoga što se dogodilo – kazao je Stanić.

Iz Udruge dragovoljaca i veterana 2. bojne 116. brigade HV-a Opuzen-Slivno potvrdili su nam da je Radomir Šimović bio pripadnik 116. brigade. Međutim, od njih nikada nije tražio nikakvu pomoć premda su znali da ima psihičkih problema, ali i poremećene međususjedske odnose, koji su kulminirali ovim nemilim događajem.

Policajci su u utorak obavljali očevid na mjestu događaja, koje je izgledalo sablasno. Ostaci zidova kuće, hrpe stakla i crijepa, krvavi tragovi uokolo svjedočili su o hororu koji se proteklu noć ovdje odvijao, u kojem, na svu sreću, nitko nije smrtno stradao.