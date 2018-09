Sudac istrage zagrebačkoga Županijskog suda donio je privremenu mjeru osiguranja oduzimanja imovinske koristi kojom je bugarskom državljaninu Yordanu Ivanovu Yordanovu (53), Dinu Špremu (26) iz Zagreba te Sari Žderić (26) iz Ploča zabranio da raspolažu s 572 tisuće kuna koje se nalaze na računu tvrtke "Abisal faktor" u Privrednoj banci.



Radi se o tvrtki, odnosno osobama protiv kojih se vodi istraga zbog sumnje da su prevarili više od tisuću građana tako što su Fini poslali na naplatu i ovrhu bjanko zadužnice stare i do desetak godina, i to za dugove koje su ljudi koji su se zadužili odavno već platili ili nikakve zadužnice nikad nisu ni potpisali.



Cijela se priča zakotrljala sredinom prošle godine, kada su se mediji raspisali o nezakonitim ovrhama nad stotinama građana.



Kako stoji u rješenju Županijskog suda u Zagrebu, policija je od rujna 2017. zaprimila 207 prijava u kojima se navodi da "se nad građanima provode nezakonite ovrhe od strane trgovačkog društva 'Abisal faktor', i to nakon što je 'Abisal' na neutvrđen način došlo u posjed velikog broja bjanko zadužnica na kojima su upisani podaci tog trgovačkog društva kao vjerovnika, a koje su zadužnice potom dostavljene Financijskoj agenciji uz zahtjeve za izravnu naplatu, nakon čega je Fina pokrenula ovršni postupak nad osobama koje su na bjanko zadužnicama upisane kao dužnici".



– Radi se o tome da Bugarin koji se navodi kao osnivač tvrtke, po mojim saznanjima, uopće nije stvarna osoba, a na adresi u mjestu Ustina u općini Plovdiv, koja je navedena kao njegova, nalaze se u stvari slapovi – pojašnjava nam Mira Veljačić, aktivistica udruge za zaštitu žrtva hrvatskog pravosuđa Veronika Vera, koja se bavi ovim slučajem.

Desetak godina

U sudskom rješenju stoji da je tvrtka "Abisal faktor" na "neutvrđen način" došla do zadužnica, no Veljačić kaže da ima pravo sumnjati da se radi o zadužnicama iz slučaja u kojem USKOK Slovenca Marka Romaniča tereti kao organizatora skupine od 18 lihvara koja je preko štedno-kreditnih zadruga od početka 2007. do svibnja 2012. prevarila čak 660 osoba za oko 91 milijun kuna. Toj skupini trenutno se sudi na zagrebačkom sudu.



– Prije šest-sedam godina DORH i policija upali su u sjedišta tih štedno-kreditnih zadruga i sa sobom ponijeli velik broj njihovih bjanko zadužnica. Na tisuće su zaplijenjenih zadužnica, koliko znam, završile u Županijskom sudu u Zagrebu. No, netko je početkom prošle godine počeo dilati te zadužnice – rekla je Veljačić.



Istražitelji su utvrdili da su oštećenici nad kojima Fina sada provodi "ovrhe na novčanim sredstvima" prije desetak godina podizali kratkoročne zajmove u raznim kreditnim štedionicama, unijama i uredima na području Hrvatske.



Kao sredstvo za osiguranje vraćanja zajmova ljudi su predavali bjanko čekove i bjanko zadužnice, a na kojima je njihov potpis bio ovjeren od strane javnog bilježnika i na kojima nije bio upisan naziv vjerovnika. Kad bi otplatili zajmove, djelatnici kreditnih štedionica, unija ili ureda, vratili su im čekove, dok su bjanko zadužnice zadržali.



Kako su iz DORH-a izvijestili sud, dosadašnjom istragom utvrđena je osnovana sumnja da su Marko Šprem iz Zagreba, kao stvarni vlasnik tvrtke "Abisal faktor", njegov brat Dino te Sara Žderić kao prokuristi tvrtke i Yordanov kao osnivač i direktor, počinili kaznena djela prijevare u gospodarskom poslovanju i krivotvorenja isprave.



Navodi se da su lažnim prikazivanjem činjenica doveli u zabludu djelatnike Financijske agencije predajući im 1346 bjanko zadužnica. Tražili su od Fine izravnu naplatu od ukupno 1094 osobe u iznosu od dva milijuna i 892 tisuće kuna, koji se uz obračunavanje i zatezne kamate od 2008. ili 2009. godine do dana otplate penje, po izvješću policije, na više od pet milijuna i 684 tisuće kuna.



Fina je "Abisal faktoru" od 25. srpnja 2017. godine do 22. ožujka 2018. godine provedenim ovrhama uplatila ukupno 572.601,27 kuna.