Berisha priznao da je ubio Prnjaka: Dao mi je pušku da nekog likvidiram kako bi mi oprostio dug, a onda sam ja upucao njega. Maltretirao me više od dvije godine

Tužiteljstvo Berishu tereti za teško ubojstvo počinjeno na okrutan ili podmukao način, a on je u svojoj obrni priznao kazneno djelo usmrćenja odnosno ubojstva na mah

Liridon Berisha, 27-godišnji Albanac koji se već dva tjedna nalazi u istražnom zatvoru na splitskim Bilicama zbog ubojstva bivšeg profesionalnog vojnika Ante Prnjaka (34) iz Knina, napokon je odlučio iznijeti svoju obranu zamjenici Županijskog državnog odvjetništva u Splitu Julijani Stipišić koja vodi istragu.



Kako smo neslužbeno doznali, Berisha je praktično priznao da je ubio Prnjaka, no ne na način na koji mu to na teret stavlja ŽDO. Naime, tužiteljstvo ga tereti za teško ubojstvo počinjeno na okrutan ili podmukao način za što je propisana kazna zatvora od najmanje 10 pa do 40 godina zatvora.



Berisha, pak, u svojoj obrani koju vodi ugledni splitski odvjetnik Željko Gulišija priznaje kazneno djelo usmrćenja odnosno ubojstva na mah.



U kaznenom zakonu stoji da je usmrćenje kad netko usmrti drugoga nakon što je doveden u stanje dugotrajne patnje, jake razdraženosti ili prepasti i to ne svojom krivnjom već napadom, teškim vrijeđanjem ili zlostavljanjem od osobe koju je usmrtio.



Za to je djelo predviđena kazna zatvora od jedne do deset godina što je naravno puno manje od 40 godina.



Berisha je tako, neslužbeno doznajemo, kazao da ga je pokojni Prnjak zlostavljao i maltretirao više od dvije godine, a sve je počelo kad mu je dao drogu u vrijednosti oko dvije tisuće eura koju mu on nije odmah platio.



Dug je navodno vrlo brzo, zahvaljujući visokim lihvarskim kamatama, "skočio" na oko 50 tisuća eura, a 27-godišnjak je vraća koliko je mogao, no to nije bilo dovoljno. Pokojni je navodno išao toliko daleko u zastrašivanju da ga je i fizički maltretirao pred članovima obitelji.



Na dan ubojstva on i Prnjak su se našli i vozili Prnjakovim automobilom konzumirajući kokain. Kad su nešto iza 22.30 sati došli na TTTS, ispričao je Berisha, Prnjak je iz automobila izvadio svoju automatsku pušku kalibra 7,62 mm i zatražio od njega da likvidira jednog muškarca, a zauzvrat da će mu on oprostiti dug.



Kad je on na to pristao, pokojni mu je dao pušku u ruke, a on je potom u njega ispalio ukupno 14 metaka nanijevši mu prostrijelne rana u predjelu glave, leđa, grudi, desne šake te jednu u predjelu lijeve natkoljenice. Sve je to trajalo, prema službenom priopćenju ŽDO-a, točno 11 minuta odnosno od 22.37 sati i 22.48 sati.



Berisha je u svojoj obrani negirao da je od Prnjaka uzeo bilo kakav novac, a priznao je i kako je dan nakon ubojstva zapalio njegov BMW kako bi prikrio tragove.



- Točno je da je moj branjenik dao obranu i da smatramo da se u ovom slučaju radi o kaznenom djelu usmrćenja - potvrdio nam je odvjetnik Gulišija.



Kako se doznalo nekoliko dana nakon uhićenja, policija je Berishu s ubojstvom povezala nakon što je on dan poslije, koji sat nakon što je benzinom polio i zapalio žrtvino vozilo, na javnoj plaži u Stobreču izjavio da je ubio Prnjaka.



Naime, na plaži je došlo do sukoba i svađe s više osoba koje su se umiješale u njegovu prepirku s djevojkom s kojom je došao. Kako je sukob Berishe i djevojke eskalirao u tolikoj mjeri da je ona bila i fizički ugrožena, umiješalo se nekoliko osoba pokušavajući ga umiriti i spriječiti u daljnjem nasrtanju.



Berisha, već uzrujan od sukoba s djevojkom te dodatno iziritiran njihovim upletanjem, rekao je muškoj osobi koja mu je bila najbliža: "Ubit ću te kao šta sam ubio Prnjaka! Zapalit ću ti auto kao šta sam ga njemu zapalio!"



Nakon toga je otišao, a svjedoci su pozvali policiju. Kad su policajci iz ophodnje čuli što je rekao, odmah su javili nadređenima te je istog dana za njim raspisana potraga. Uhićen je, nakon munjevite akcije specijalne policije, dan poslije u Omišu u blizini štanda s voćem kojeg drži njegova obitelj.