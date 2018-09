Zašto Huanito zbog marihuane mora u zatvor, a Kruljac junior se izvukao s novčanom kaznom i dobrotvornim radom? Evo kako su u sličnim situacijama prošli Kerumov nećak i kontroverzni Bujanec

Je li David Kruljac (27), sin umirovljenoga generala Mladena Kruljca, dobio neuobičajeno nisku kaznu za posjedovanje nekoliko kilograma droge s namjerom da je proda ili je 730 sati dobrotvornog rada i 200.000 kuna, koliko mu je presuđeno, uobičajena kazna za to kazneno djelo?



Je li takvom izricanju kazne možda ipak pridonijela činjenica da je mladić generalov sin te da je general Kruljac dugogodišnji prijatelj aktualnoga ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića s kojim je fotografiran na kavi nekoliko mjeseci prije izricanja presude, tijekom, kako je rekao ministar, “slučajnog susreta” u kafiću baš na istoj adresi na kojoj Božinović živi?



Spekulacije su to koje je nemoguće potvrditi ili demantirati, ali ne treba čuditi što se u javnosti glasno iznose, osobito kad se Kruljčeva sankcija komparira s nekim drugim presudama - prije svega, s onom Huanitu Luksetiću, oboljelom od multiple skleroze, kojemu je za isto kazneno djelo izrečena kazna od dvije godine bezuvjetnog zatvora, piše Jutarnji list.



Iskusni odvjetnici i suci zaključuju: obje izrečene kazne su ekstremne i odskaču od uobičajenog. Kruljčeva je kazna, kažu, u najmanju ruku “granično niska”, a u Huanitovu je slučaju bez sumnje previsoka. U prvom su slučaju, kažu, olakotne okolnosti previsoko cijenjene, a u drugom premalo.



Kruljac je optužen i osuđen sukladno članku 190., stavku 2, za kazneno djelo posjedovanja droge namijenjene prodaji, za koje je predviđena zatvorska kazna od jedne do 12 godina zatvora. Budući da je Kruljac zapravo osuđen na jednu godinu zatvora, kazna nije niža od minimalno propisane.



Budući da se jednako tako svaka kazna do godine dana može zamijeniti radom za opće dobro - što je u slučaju Davida Kruljca odmah učinjeno te mu je godina zatvora zamijenjena sa 730 sati dobrotvornog rada - ni to nije suprotno zakonu.



Dvije krajnosti



No, kažu upućeni, nije uobičajeno.



Kruljčeva presuda već je postala pravomoćna: on se, naime, već dogovorio s državnim tužiteljstvom, koje za njega nije niti tražilo veću kaznu. Kazna je, sukladno dogovoru, odgovarala i jednoj i drugoj strani pa se niti jedna strana nije žalila.



Kazna Huanita Luksetića još nije pravomoćna.



Mladi Kruljac, inače prvostupnik međunarodnih odnosa zaposlen u tvrtki registriranoj za djelatnost kockanja i klađenja, prošlog je kolovoza uhićen, a u stanu mu je pronađeno oko 4 kilograma marihuane, 28 grama kokaina, 10.500 kuna, 117 tisuća eura, digitalna vaga i uređaj za prešanje. Prije uhićenja policija je presrela osobu koja je netom prije toga baš kod Kruljca nabavila nešto manje od grama marihuane.



Navodno je, neslužbeno doznajemo, Kruljac u prvom razgovoru s policijom, bez odvjetnika, priznao da je prodavao drogu i da je pronađeni novac došao od prodaje droge. Međutim, u optužnici se pronađeni novac ne spominje jer je navodno u istrazi “utvrđeno da novac nije njegov”. Navodno je i surađivao s tužiteljstvom te je tužiteljstvo pristalo ne tražiti zatvorsku kaznu.



No, ono na čemu je tužiteljstvo inzistiralo i nije željelo odustati je visoka sporedna novčana kazna od 200.000 kuna.



Ako novac pronađen kod Kruljca nije bio vezan uz prodaju droge - a tužiteljstvo je smatralo da nije budući da ga nema u optužnici te je, nakon prvotnog oduzimanja, vraćen Kruljcu - onda je ova kazna izuzetno visoka, osobito ako se zna da to iznosi 500 njegovih dnevnih dohodaka, što znači da će sljedeće gotovo dvije godine raditi za tu kaznu.



To je, kažu naši sugovornici, bila svojevrsna kompenzacija koju je tužiteljstvo nametnulo u zamjenu za nisku osnovnu kaznu.



Kazna je, kako neslužbeno saznajemo, već podmirena.



Kod Huanita Luksetića, koji cijelo vrijeme tvrdi da je indijsku konoplju uzgajao kako bi radio ulje kanabisa koje mu pomaže u nošenju s multiplom sklerozom, pronađeno je oko 15 kilograma marihuane.



Nije imao novca, ni vagu, ni prešu, ni bilo koju drugu vrstu droge, niti je tijekom postupka dokazano da je ikada ikome prodao ili poklonio i jedan gram marihuane. Ipak, nije dobio mogućnost nagoditi se s državnim tužiteljstvom. Nepravomoćno je osuđen na dvije godine zatvora. Bezuvjetnog.



Nagodbe s tužiteljima



Novčana mu kazna ipak nije izrečena - jasno je da je ni Huanito, ni njegova obitelj nikad ne bi mogli platiti, sasvim sigurno ne u onom iznosu u kojem je izrečena Kruljcu.



S tužiteljstvom se svojedobno uspio nagoditi i kontroverzni Velimir Bujanec koji, nakon nagodbe, za plaćanje seksualnih usluga kokainom nije ni dana proveo u zatvoru - osuđen je na deset mjeseci uvjetno.



I pregled nekih drugih presuda izrečenih u posljednjih nekoliko godina, odnosno nakon donošenja novog Kaznenog zakona kojim se blaže regulira posjedovanje droge te su izbjegnute situacije u kojima osobe zbog jednog jointa završe u zatvoru, ukazuje na to da su naši sugovornici u pravu: presude Kruljcu i Luksetiću nisu u okviru uobičajenih.



Primjerice, u studenome prošle godine na Općinskom sudu nepravomoćno je osuđen Josip Kerum, nećak bivšega splitskoga gradonačelnika Željka Keruma, zbog prijevoza 15 kilograma marihuane. Kerum je sve priznao i pokajao se. Dobio je jednu godinu bezuvjetnog zatvora. Nije mu zamijenjen radom za opće dobro.



Arsen M. je isti mjesec u Puli nepravomoćno osuđen na jednu godinu zatvora i još jednu godinu uvjetno nakon što je kod njega pronađeno 12,8 grama marihuane u paketićima te 22 smotuljka s 30,3 grama speeda. On je, za razliku od Kruljca i Luksetića, prije bio osuđivan.



Marko D., također prije osuđivan za uzgoj manje količine indijske konoplje (još po starom zakonu), osuđen je nepravomoćno u Križevcima na deset mjeseci bezuvjetnog zatvora za uzgoj jedne (1) stabljike indijske konoplje, koja je, u trenutku kad mu je zaplijenjena, bila visoka 12 cm.





Neke nepravomoćne presude u posljednjih pet godina



Huanito Luksetić, 2 godine bezuvjetnog zatvora - studeni 2017., Općinski sud u Rijeci



- oboljeli od multiple skleroze uzgajao je indijsku konoplju u vrtu, policija je kod njega pronašla 15 kilograma trave



- osuđen temeljem pretpostavke da je namjeravao prodavati drogu jer je količina nađene droge, prema mišljenju suda, prevelika za proizvodnju ulja kanabisa za osobne potrebe



- tijekom postupka nije dokazano da je ikada ikome prodao drogu, nije pronađena vaga ili bilo što drugo što bi ukazivalo na prodaju, niti ikakav novac



David Kruljac, 730 sati dobrotvornog rada i 200.000 kuna kazne - srpanj 2018., Općinski sud u Zagrebu



- policija je kod njega pronašla 4,5 kilograma marihuane, 28 grama kokaina, 10.500 kuna, 117 tisuća eura, digitalnu vagu i uređaj za prešanje

- policija je presrela i vozilo osobe koja je netom prije uhićenja kod Kruljca nabavila 0,93 grama marihuane



Daut Murati, 4,5 godina zatvora - svibanj 2017., Općinski sud u Zagrebu



- uhićen s 34,65 kilograma marihuane, 4,44 kilograma heroina, 5 paketa s mješavinom “punila” za heroin i digitalnom vagom



Goran Štimac, 14 mjeseci bezuvjetnog zatvora, 16 mjeseci uvjetno na pet godina, Općinski sud u Zagrebu



- posjedovao je 709 stabljika indijske konoplje visine od 40 do 140 centimetara, nekoliko kilograma lišća, 88 grama heroina i vagu za precizno mjerenje



Arsen M., 1 godina zatvora, 1 godina uvjetno - studeni 2017., Općinski sud u Puli



- kod njega je pronađeno 12,8 grama marihuane u paketićima i 22 smotuljka s 30,3 grama speeda

- prije osuđivan, priznao krivnju i pokajao se



Marko D., 10 mjeseci bezuvjetno - svibanj 2017., Općinski sud u Križevcima



- kod njega je pronađena 1 stabljika indijske konoplje visine 12 cm

- prije osuđivan



Velimir Bujanec, 10 mjeseci uvjetno - svibanj 2014., Općinski sud u Zagrebu



- priznao da je kokainom plaćao seksualne usluge

- nagodio se s tužiteljstvom



Josip Kerum, 1 godina zatvora - studeni 2017. Općinski sud u Splitu



- prevozio je 15 kilograma marihuane

- priznao i pokajao se



Umirovljenik iz Kaštel Novog, 10 mjeseci uvjetno - svibanj 2017., Općinski sud u Splitu



- uzgojio 10 stabljika marihuane

- priznao i pokajao se