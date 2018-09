Otac i sin tražili tko je parkirao ispred njihove garaže u Kaštelima, pa čovjeku upali u stan, prijetili mu nožem i zatim ga čekićem izudarali po glavi. No, ispostavilo se da on uopće nema automobil...

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je, nakon provedene istrage, podignulo optužnicu protiv oca iz sina iz Kaštel Sućurca zbog počinjenja kaznenog djela ubojstva u pokušaju.

Optužnicom se okrivljenicima, 51-godišnjem Lukši O. i 22-godišnjem Marku O., stavlja na teret da su 10. travnja 2018., oko 17.30, u Ulici Eugena Kvaternika u Kaštel Gomilici, došli do ulaznih vrata stana 43-godišnjeg Mije B. te su udaranjem nogama u vrata nasilno ušli i uz verbalne prijetnje i prijetnju nožem izvukli ga iz stana.

Okrivljenici su ga udarali nogama i rukama po tijelu te s ciljem da ga usmrte, Marko O. ga je udario betonskim blokom u predjelu glave, a njegov otac Lukša je 43-godišnjaka više puta udario čekićem u predjelu glave. Mijo je zadobio tešku tjelesnu ozljedu te je zadržan na bolničkom liječenju.

Otac i sin su, kako smo već prije pisali, a tijekom istrage to potvrđuje i jedan svjedok, u svojoj obrani rekli da su na ulazu u svoju garažu zatekli Golf zagrebačkih registracijskih oznaka svijetloplave boje i da su zvonili od stana do stana u Ulici Eugena Kvaternika pitajući susjede čiji je automobil. Tako su došli i do stana 43-godišnjeg Mije B., koji je, kažu oni, izletio iz svog stana i napao njih te na taj način isprovocirao sukob, a u tome mu je pomagala i njegova majka koja ih je gađala kamenjem.

Nakon svega se doznalo da je parkirani Golf friško kupio njihov podstanar, a da 43-godišnji Mijo B. uopće nema automobil.

Oštećeni je rekao u svom iskazu da je čuo neku buku te krenuo iz stana, ali su ga na ulazu u stan otac i sin izvukli vani riječima: "Zaklat ću te, jebem ti majku ustašku."

Opisivao je u istrazi udarce koje je zadobio od jednog i drugog napadača u predjelu glave i lica, i to čekićem, nogama i rukama, a udarac metalnim blokom u predjelu glave koji mu je zadao 22-godišnji Marko, kako je rekao, gotovo ga je dokrajčio.

Ova optužnica je nepravomoćna i čeka odluku Optužnog vijeća.