Todorić angažirao novu odvjetnicu, suprugu bivšeg britanskog premijera čijih osam sati rada zapada 80.000 kuna! A kaže da nema novaca, te mu račune plaćaju prijatelji

"Na mojim računima ništa nema, ništa mi na njih ne dolazi, nemam primanja, iz Agrokora sam otišao s 20.000 kuna, to je bio cijeli moj kapital. U međuvremenu, porodica i prijatelji mi pomažu da mogu pokrivati svoje troškove", izjavio je Ivica Todorić za Novu TV, a onda se pred londonskim sudom pojavio s Cherie Blair, jednom od najpoznatijih svjetskih odvjetnica, čije usluge koriste poznate ličnosti i svjetske vlade, inače suprugom bivšeg britanskog premijera Tonyja Blaira.

I sada se svi opravdano pitaju kolika je njezina tarifa.

Prema pisanju britanskog lista Telegraph otprije nekoliko godina, tvrtka "Omnia Strategy", koja je u vlasništvu Cherie Blair, naplaćivala je obično 1150 funti za sat pravnog posla, ili, preračunato u našu valutu, 9500 kuna. I sada ako će Cherie zaista zastupati dugoročno Todorića, pa bude, primjerice, radila na njegovu predmetu 10 sati tjedno, onda će ga olakšati za 95.000 kuna.

No, za neke veće udubljivanje u predmet deset sati pravnog posla je itekako malo, pa bi Todorić ili "prijatelji koji mu pomažu" mogli malo više odriješiti kesu.

No, to je sve "ako" jer pravu cijenu i prirodu njezina angažmana ne znamo. Ako će je, pak, Todorić htjeti angažirati cijeli dan (osam radnih sati), e onda će za to zadovoljstvo morati isplatiti gotovo 80 tisuća kuna.

Todorić se očito ne treba bojati kada ima takvu obitelj i prijatelje koji izdašno plaćaju najpoznatije svjetske odvjetnike, koje su angažirali predsjednici vlada, velike kompanije...

Na pitanje tko su ti prijatelji koji mu pomažu i plaćaju račune i ima li među njima i bivših poslovnih partnera, Todorić za Novu TV nije bio konkretniji.

"To su sve prijatelji, a najviše familija. Znate, moj otac je imao osmero braće i sestara, imam jako puno bratića, dalje i bliže familije", izjavio je u razgovoru.

Iako se na prvu ruku čini da je 9500 kuna po satu malo za tako poznatu odvjetnicu, varate se. Naime, prema pisanju Telegrapha, Cherie je marljivo, skupljajući i zbrajajući sat po sat pravnog posla svoje tvrtke, zaradila stotine tisuća funti za nekoliko mjeseci rada za kazahstansku vladu. Dakle, samo jedna stranka joj je uplatila nekoliko milijuna kuna. Štoviše, ta vlada je zaposlila i njezina muža kao savjetnika.

Prema pisanju britanskih medija, gospođa Blair bi znala na račun svojih usluga, dakle sat po sat pravnog posla, skupiti i do 300 tisuća funti od jednog klijenta, primjerice albanske vlade.

Pitali smo i jednog našeg odvjetnika što misli koliko Todorić plaća britanske odvjetnike, a odgovor je bio kratak:

"Ako se usvoji žalba i krene se u taj proces u kojem će ga zastupati odvjetnici Blair i Hines, onda bi se tu moglo raditi o zaista vrtoglavim iznosima."