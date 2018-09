Solinjanin koji je izudarao prijatelja do smrti dobio pet godina zatvora; Božić-Kudrić nakon presude se pokušao obratiti majci pokojnog Krneka, očajna žena kroz suze mu poručila: Proklet bio, crkni!

Joško Božić Kudrić, 35-godišnjak iz Solina, osuđen je u četvrtak na splitskom Županijskom sudu na pet godina zatvora zbog nanošenja teške tjelesne ozljede tada 20-godišnjem Nikoli Krmeku, koji je od posljedica pada umro u splitskoj bolnici dva tjedna poslije.



U kaznu mu se uračunava i istražni zatvor u kojem se nalazi od sredine studenoga 2015. godine.



– Proklet bio, izlazi... crkni! – kroz suze je Božiću Kudriću viknula majka pokojnog mladića nakon što joj se on pokušao obratiti nakon izlaska iz sudnice, praćen trojicom pravosudnih policajaca.



Božić Kudrić osuđen je u ponovljenom suđenju nakon što ga je prvi put na osam godina zatvora osudio sudac Slavko Lozina.



– Ovo suđenje me podsjeća na "Tesnu kožu" i Pantića... Ako je možete čim prije poslati, ima rečenica zbog koje će pasti presuda ko kruška – kazao je tada Božić Kudrić sucu Lozini.



I zaista, Vrhovni je sud njegovu odluku ukinuo i vratio predmet na ponovno suđenje. U dokazivanju svoje nevinosti Božić Kudrić obrušavao se pismima na svoje odvjetnike, suce, državne odvjetnike, novinare optužujući sve za kovanje zavjere protiv njega.



I dok je u prvom postupku okrivljeni sve žestoko negirao, sada je iznenada u potpunosti priznao djelo onako kako ga je teretio ŽDO. Zašto je to napravio, javnosti nije poznato.



A optužnica ga je teretila da je 18. studenoga 2015. godine u blizini TTTS-a u svom vozilu nakon što su pušili heroin, pristajući da ga teško tjelesno ozlijedi, šakom udario u glavu Krmeka, nakon čega je on izgubio svijest i pao na pod.



Nedugo nakon što je došao k svijesti, Božić Kudrić ga je, po optužnici, još najmanje dva puta udario u lice, nakon čega je on ponovno izgubio svijest i pao na pod. Tad je udario glavom u betonsku podlogu i zadobio teške i za život opasne tjelesne ozljede (razderotina zatiljka, krvni podljev mekog oglavka zatiljno i akutno krvarenje ispod tvrde moždanice) zbog kojih je bio u komi te je dobio upalu pluća i preminuo 1. prosinca 2015. godine u KBC-u Split.



Slušajući dan prije njegovu obranu pred tročlanim sudskim vijećem Ivone Rupić u kojoj je naveo da nije imao nikakvu namjeru usmrtiti svog prijatelja te da je učinio sve što je mogao da mu pomogne i spasi život, čovjek bi pomislio da se radi o hodajućoj reinkarnaciji Isusa, Budhe, Majke Tereze i Dalaj-lame zajedno, a ne osobi koja je dosad prikupila čak 20 pravomoćnih presuda za krađe, napad na službenu osobu, razbojstvo, općeopasne radnje, protupravno oduzimanje slobode...



– Sve sam priznao, žao mi je i majke i obitelji moga pokojnog prijatelja. Ne želim cijeli život okretati leđa kad vidim njegovu majku. Ovo se nikako nije smjelo dogoditi, nisam to želio i žalit ću do kraja života.



Kad je pao na pod, bio sam u panici, on mi nije bio svatko, a i da je bio bilo tko drugi, ja bih mu pomogao. Pokušao sam ga osvijestiti kako god sam znao, polivao sam ga vodom i držao mu glavu, a onda sam jurio prema Hitnoj pomoći toliko da sam čak dobio i kaznu za prekoračenje brzine.



Ne mogu vratiti izgubljeni život, ali sam spreman nadoknaditi štetu u bilo kojem iznosu da obitelj zatraži. Duboko se kajem, a koliko sam se promijenio, možda govori i to da sam u Lepoglavi reanimacijom spasio dva života. Vrlo mi je teško zbog svega i od suda samo tražim milost – rekao je Božić Kudrić, među ostalim, u svojoj obrani dan prije izricanja presude, napomenuvši da se neće žaliti na nju kakva god ona bila.



Zbog kazne od pet godina, istražni zatvor mu je produljen, a i on sam je to tražio od suda.