Sin generala Kruljca izbjegao zatvor: policija mu u stanu pronašla kokain, marihuanu i skoro 120.000 eura, ali izvukao se radom za opće dobro

David Kruljac (27), sin umirovljenog generala Mladena Kruljca, zbog čuvanja 3,98 kilograma marihuane i 27 grama kokaina u hladnjaku u očevu stanu u zagrebačkim Gajnicama sporazumno je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu osuđen na godinu dana zatvora, piše Jutarnji.



No ta je sankcija pretvorena u 730 sati rada za opće dobro, a ujedno mu je izrečena i novčana kazna od 500 dnevnih dohodaka, što u njegovu slučaju iznosi 200.000 kuna.



Budući da je osim droge u hladnjaku, spavaćoj sobi i na polici kuhinjskog elementa tijekom pretresa stana policija pronašla i 118.000 eura te 10.500 kuna za koje su pretpostavili da potječu od preprodaje opijata, umirovljeni general stao je u obranu sina.



- Kad sam 17. kolovoza 2017. čuo da je David uhićen, bio sam u Medulinu. Nisam mogao vjerovati! Bio sam bijesan na njega. A posebno mi je bilo teško jer novac koji je nađen u stanu nije njegov, nego mojega prijatelja Lukija, Mire Lukende, kojemu je prijeko potreban za egzistenciju i obranu u postupku koji se protiv njega vodi u BiH.



Novac je oduzet, a ja sam u nezgodnoj situaciji. Naime, Lukija znam od 1992., kada sam obilazio bolnice, a on je bio ranjen. Odvjetnik Branko Šerić oboje nas zastupa u postupcima koji se vode protiv nas. Luki me 2016. zamolio da mu sačuvam neki novac - ispričao je u tužiteljstvu umirovljeni general Kruljac, kojemu je Lukenda “oko Uskrsa 2016. donio u kafić, u Konzumovoj vrećici, 150.000 eura”.



U rujnu te godine tražio ga je, dodaje, da mu od čuvanog novca da 32.000 eura kako bi kupio BMW X6.



- Kod mene u stanu ostalo je još 118.000 eura, ali kako često putujem, imam predavanja na Generalskom zboru i često mi se kvari alarm, Davidu sam lani u srpnju dao eure na čuvanje jer kod sebe ima sef - zaključio je Mladen Kruljac.



Generalov prijatelj Miro Lukenda potvrdio je priču o čuvanju novca, tvrdeći da je “kod sebe imao velik novac jer je 2005. godine prodao kuću u Dubrovniku za 480.000 eura i o tome ima dokumentaciju”.



- Znam da je novac čuvan u sefu, ali ne znam na kojoj adresi - ustvrdio je Lukenda, koji je umirovljenog generala upoznao u bolnici na Firulama.



Drama za Kruljčeve počela je 17. kolovoza 2017. na autobusnoj postaji u Jurjevskoj ulici, gdje su policajci presreli BMW 3 koji je vozio Filip Đ. koji je neposredno prije toga od Kruljca dobio 0,93 grama marihuane.



- Došao sam do Davida po USB stick, ali mi je preko WhatsAppa rekao da će mi ga dati njegova cura Jovana. Što je bilo na sticku? Ne znam. USB mi je trebao jer su mi roditelji prigovarali da ne učim pa sam htio neke materijale odnijeti na kopiranje - tvrdio je Filip Đ.



Iz njegove korespondencije s Kruljčevom djevojkom iščitava se kako je ipak došao po marihuanu jer je ona Davidu poslala poruku “Filip Đ. me opet maltretira da hoće doć' radi trave, pa ako budeš doma, ti mu iznesi, mene nema”.



Na čuvanje droge David Kruljac nije ponosan. Priznao je pogrešku, a novac je, tvrdi, čuvao za oca.



- Filipu nisam prodao gram marihuane. A novac koji sam čuvao, nekada sam znao trošiti, no vraćao sam ga od svoje plaće. Marihuanu sam čuvao za nepoznatu osobu iz Srbije s kojom sam kontaktirao preko aplikacije Wickr.me, a koja je koristila nadimak Tom Ford. Kokain i 10.500 eura čuvao sam za prijatelja Mirka P., dok se ne vrati s mora - branio se David Kruljac, koji je u trenutku uhićenja policiji otkrio da većina novca potječe od preprodaje dok je manji dio bila njegova ušteđevina.



Ispričao je tada i da je s prijateljem Mirkom P. od neke žene iz Sesveta kupio Citroën za 500 eura kako bi u njemu skrivali drogu.



Davidova djevojka Jovana, prema vlastitim tvrdnjama bivša članica Hrvatske ženske boksačke reprezentacije, koja je s njim živjela u stanu u kojem je nađena droga, o pronalasku opijata odlučila je šutjeti.