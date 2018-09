Sin poznatog liječnika i njegov prijatelj osumnjičeni za brutalno silovanje mlade Zadranke pušteni da se brane sa slobode; Cijeli slučaj u tajnosti, ne zna se ni hoće li biti podignuta optužnica

Nakon završetka istrage 21-godišnjak i 22-godišnjak iz Zadra koji se sumnjiče da su zajedno silovali jednu djevojku u Zadru, pušteni su da se brane sa slobode.



Policija je 31. srpnja obojicu privela sucu istrage Županijskog suda u Zadru koji im je odredio istražni zatvor. Kada će i hoće li protiv Zadrana biti podignuta optužnica, službeno nismo mogli doznati, javlja zadarski.hr.



- Obavještavamo Vas da je postupanje u kaznenim predmetima tijekom izvida tajno sukladno čl. 206.f. st. 1. Zakona o kaznenom postupku, a postupanje u kaznenim predmetima vezano za kaznena djela protiv spolne slobode tijekom istrage temeljem čl. 390. st. 1. u vezi čl.231. st. 2. i čl. 388. st. 2. toč. 4. Zakona o kaznenom postupku, također tajno.- naveli su u državnom odvjetništvu.



Prema policijskoj kaznenoj prijavi, 21-godišnjak je osumnjičen za dva kaznena djela, spolni snošaj bez pristanka i teško kazneno djela protiv spolne slobode počinjeno "zajedno s jednim ili više počinitelja pri čemu je prema istoj osobi izvršeno više spolnih odnošaja ili s njim izjednačenih spolnih radnji". Za to drugo kazneno djelo optužen je i 22-godišnjak.