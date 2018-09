Ključni svjedok protiv Kalmete više ga ne tereti, ali je otkrio kome je u prtljažnik ubacio milijun kuna u gotovini: 'Tražio je od mene i novac za dvoranu u Prološcu te za crkvu u Splitu'

Osječki poduzetnik Drago Tadić posvjedočio je na suđenju bivšem HDZ-ovom ministru Božidaru Kalmeti i drugima u cestarskoj grani afere Remorker da je 2005. jednom od tadašnjih čelnika Hrvatskih autocesta (HAC), Josipu Sapunaru, kao "prijatelj firme" isplatio milijun kuna u gotovini koje je ubacio u prtljažnik njegova automobila.



"Izašao sam iz restorana i iz svog audija izvadio poslovnu torbu u kojoj je bilo milijun kuna u gotovini. Sapunar nije izlazio, pritisnuo je gumb i prtljažnik se otvorio, a ja sam ubacio torbu. U vozilu je bila još jedna osoba, a mislim da je to bio Milivoj Mikulić, no nisam siguran", ispričao je Tadić u ponedjeljak na zagrebačkom Županijskom sudu.



Prisjetio se i da je gotovinu 'izvukao' preko strateškog partnera iz Austrije gdje se navodno mogao podići novac s računa tvrtke s naznakom "lobiranje na zapadnom Balkanu".



Dogovor da postaje "prijatelj firme" Tadić je sa Sapunarom, koji je prije nagodbe s Uskokom bio jedan od glavnih osumnjičenika u ovom slučaju, postigao još 2001. kada se zaposlio u HAC-u. Tadić tvrdi da je Sapunar predložio da sponzoriraju neke tvrtke te plaćaju konzultantske usluge, no nije se mogao sjetiti naziva tih tvrtki.



Osim milijun kuna 2005. Osijek Koteks je, kazao je Tadić, na traženje optuženog Mikulića s 250.000 kuna sponzorirao je izgradnju sportske dvorane u Prološcu te sa 100.000 kuna izgradnju crkve u Splitu.



"Da to nismo učinili bilo koji naš zahtjev bio bi odbijen. Donacije su bile uvjet kako Osijek Koteks ne bi bio odbijen sa zahtjevima za izvantroškovničke radove", kazao je Tadić.



Na početku ovog postupka Tadić je bio osumnjičen, ali je nakon istražnog iskaza, ponešto drugačijeg od današnjeg, dobio oprosnicu.



Poduzetnik koji čeka izdržavanje dvogodišnje zatvorske kazne zbog pokušaja podmićivanja sudaca Vrhovnog suda kako bi Branimir Glavaš bio pušten na slobodu, posvjedočio je i da se s Kalmetom sastao samo jednom i to na službenom sastanku u društvu još 12 direktora.



Uskok tvrdi da je Kalmeta povezao ljude iz svog ministarstva, Hrvatskih cesta (HC) i Hrvatskih autocesta (HAC) te da je sa suradnicima podijelio preko 15 milijuna kuna i 850.000 eura iz javnih tvrtki za održavanje i izgradnju cesta, a optužen je i da je narudžbom promidžbenog filma Prometna renesansa Hrvatske ministarstvo kojem je bio na čelu oštetio za više od 600 tisuća kuna.



Uz Kalmetu, koji odbacuje sve optužbe, na optuženičkoj klupi su se našli i njegovi državni tajnici te dužnosnici u HAC-u Zdravko Livaković i Milivoj Mikulić.



Nekadašnji financijski direktor HAC-a Sapunar još je u istrazi Livakovića i Mikulića prokazao kao osobe kojima je nosio novac što su ga HAC-ovi podizvođači uplaćivali na austrijski račun češke tvrtke Remorker u vlasništvu Igora Premilovca koji je poput Sapunara, nakon priznanja Uskokovih optužbi, sporazumno osuđen na povrat novca i rad za opće dobro.