Zaokret u istrazi stravične nesreće: nadzorne kamere snimile crveni auto koji je jurio paralelno uz nabrijani Mercedes; Je li se Kamenički kobne večeri utrkivao Ilicom?

Je li se Marin Kamenički (20) u trenutku užasne prometne nesreće prošlog četvrtka navečer u svojem moćnom Mercedesu C63 AMG ipak s nekim utrkivao?



Pitanje je to koje se već nekoliko dana nameće istražiteljima koji intenzivno pokušavaju rasvijetliti motive njegove divljačke vožnje po prometnoj zagrebačkoj Ilici, kada su živote izgubile Laura S. (22) i Nadica H. (64).



Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, nakon što je policija u ovom slučaju provela kriminalističko istraživanje, indicije o utrkivanju su se aktualizirale, ovaj put, međutim, na osnovi prikupljenih materijalnih dokaza.



Gladni brzine



Naime, tijekom istraživanja policajci su s obližnjih zgrada skinuli snimke nadzornih kamera, a na njima je, navodno, vidljivo da se Mercedes kojim upravlja Kamenički između drugih vozila de facto utrkuje s nepoznatim automobilom za koji je na snimkama, s obzirom na lošu kvalitetu i jako veliku brzinu kretanja, vidljivo samo da je crvene boje.



Premda je u tom trenutku promet na tom dijelu ceste bio izrazito gust, na snimkama se vidi da se dvije jurilice kreću izrazito velikom brzinom, i to svaka u svojem traku, u smjeru Zaprešića.



Jedna od njih je Mercedes Marina Kameničkog koji je neposredno nakon toga skrivio sudar u kojem su sudjelovala još tri vozila, a druga je crveni automobil nepoznate marke.



Policija i tužiteljstvo, pak, kako neslužbeno doznajemo, sumnjaju da se iz navedenih snimaka može pretpostaviti da su se ta dva vozila utrkivala, no je li doista bilo tako ili je riječ o pukoj slučajnosti da su se te večeri na istoj prometnici našla dva vozača gladna brzine, koja su jurcala u istome smjeru, još se utvrđuje.



U detekciji tog drugog auta i njegova, trenutno misterioznog pasioniranog ljubitelja brzina, kriminalistima sam Kamenički nije bio od velike pomoći jer on je, kako je Jutarnji list već objavio, prilično šturo iznio svoju obranu na policiji, odnosno samo je izrazio kajanje uz napomenu da zbog svojega psihičkog stanja, zbog kojeg pije tablete, nije sposoban odgovarati na pitanja.



Priče o utrkivanju u medijima su se pojavile neposredno nakon nesreće jer je novinarima tijekom očevida jedan od očevidaca ispričao kako je vidio da se Mercedes utrkivao s drugim vozilom neposredno prije sudara.



Međutim, nakon što te informacije policija u svojim službenim izvještajima nije ničim potvrdila, pa ni uvrštenjem takve okolnosti u kaznenu prijavu protiv Kameničkoga, činilo se da je priča o utrkivanju samo osobni dojam nepoznatoga čovjeka s ceste.



Kriminalisti su debelo zasukali rukave te pokušavaju identificirati crveno vozilo i njegova vozača. Nade pridaju i mobitelu Marina Kameničkog koji bi im, eventualno, mogao pomoći u rješavanju misterija, odnosno kako bi doznali je li se možda prije nesreće čuo s nekim tko možda vozi crveni automobil za kojim se traga.



THC dugo u tijelu



Iako je nakon nesreće potvrđeno da Kamenički u vrijeme nesreće nije bio pod utjecajem alkohola ni opijata, tijekom njegova bolničkog liječenja, koje je potrajalo četiri dana, u urinu Kameničkog nađeni su, kako doznajemo, tragovi THC-a, aktivne komponente marihuane.



Upućeni u problematiku kažu da THC u sustavu ostaje danima te se skladišti u masno tkivo, gdje se najsporije eliminira te su ponekad potrebni dani, pa i mjeseci da se “ispere” iz organizma.



Kod rijetke upotrebe marihuane, odnosno jednom u mjesec dana, tragovi THC-a ostaju tjedan dana, a kod povremene konzumacije, barem dva puta tjedno, ostaci u tijelu ostaju i dva tjedna. Za čestu upotrebu tragovi u urinu su vidljivi i nakon mjesec dana. Je li Kamenički konzumirao marihuanu i ako jest, kada, nije poznato.