Kljajić je poznat i po napadu na fotoreportera, nezadovoljan jer ga nije fotografirao u društvu Aleksandra Vučića.

Makarska policija uhitila je prije nekoliko dana Vladimira Kljajića, 40-godišnjeg državljanina Srbije, rodom iz Novog Pazara, zbog nekoliko krađa motocikala na području Makarske, no ispostavilo se naknadno da ga traži i Luksemburg, čiji je sud za njim raspisao i europski uhidbeni nalog zbog više teških krađa i razbojništava.



Također, Kljajić je prije nekoliko godina punio stupce srpskih medija kada je pretukao jednog fotografa iz Novog Pazara, i to navodno zato jer ga ovaj nije fotografirao kad je u Novom Pazaru gostovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. No, krenimo redom.



Kljajića splitska policija sumnjiči da je tijekom srpnja i kolovoza na području Makarske i Tučepa počinio više kaznenih djela krađe, i tom prilikom je ukrao tri motocikla te iz trgovine razne artikle. Prvo je 24. srpnja došao pred ured jednog makarskog odvjetnika i sjeo na njegov motocikl Piaggio Beverly, okrenuo ključ koji je bio u bravi i njime se odvezao, oštetivši odvjetnika za najmanje 26 tisuća kuna.



Potom je dva dana poslije, nešto iza 11 sati, zajedno s Aleksandrom Karalićem ušao u trgovinu Konzum u Makarskoj. Uzeli su s polica putnu torbu, više pakiranja ramsteka, razne vrste ribe i sireva te su izišli, ne plativši račun od oko 1400 kuna. Pola sata kasnije, po prijavi, došao je u Tučepe i ispred jedne kuće opet ukrao motocikl, Piaggio Beverly 350, u čijem se volanu nalazio ključ, oštetivši vlasnika za najmanje 37 tisuća kuna.



Slomio nogu



Mjesec dana kasnije, 26. kolovoza Kljajić u Makarskoj ispred jednog restorana sjeda na motocikl Yamaha T-max 530, pali ga ključem koji je bio u volanu te odlazi, oštetivši vlasnika za najmanje 55 tisuća kuna. Kad su ga istog dana oko 17 sati zaustavili policajci, Kljajić im je dao talijansku osobnu iskaznicu na ime Andrea Rossi, na koju je samo umetnuo svoju fotografiju. Prilikom uhićenja Kljajić je pokušao pobjeći, no preskakavši stepenice upao je u nekakvu rupu te je slomio nogu.



Istražni sudac odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i opasnosti od ponavljanja djela, a Kljajić je ponudio jamstvo od 10 tisuća eura. Od tri ukradena motocikla dva su pronađena.



- Žalit ćemo se na ovu odluku i nadamo se da će žalba biti usvojena i jamstvo prihvaćeno - potvrdio nam je poznati splitski odvjetnik Vinko Gulišija kojeg je Kljajić angažirao.



Kao što smo već naveli, srbijanski su mediji pisali o njemu u travnju 2015. godine kada je, prilikom sastanka gradonačelnika i ambasadora nekoliko zemalja, izudarao fotoreportera Senada Župljanina, tada zaposlenog u Odjelu za informiranje Gradske uprave Novog Pazara.



- Čekao sam u hodniku s ostalim kolegama da fotografiram posjet ambasadora kod gradonačelnika, kada je on nasrnuo na mene. Prvo me je verbalno vrijeđao, psovao, prijetio da će me naučiti pameti jer ga nema na fotografijama s premijerom Aleksandrom Vučićem, ministrom Rasimom Ljajićem i ostalim gostima koji su prethodnog dana posjetili Novi Pazar, a koje sam objavio na stranicama grada. Odgovorio sam mu da moj posao nije da slikam njega nego dužnosnike, što ga je razljutilo pa me je udario dva puta u glavu, a kada sam pao, šutnuo me je nogom u grudi - ispričao je tada Župljanin za medije.



Promijenio ime



Srbijanski su novinari potom otkrili da se Kljajić prije zvao Samir Ljajić, da je prije toga živio u Italiji te da je promijenio ime i prezime kako bi kako bi prikiro kriminalnu prošlost. Povodom tog napada oglasio se tada i Rasim Ljajić, aktualni potpredsjednik Vlade Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, koji je "najenergičnije" tražio od policije i tužiteljstva u Novom Pazaru "da hitno reagiraju i poduzmu sve potrebne mjere povodom fizičkog napada na Senada Župljanina, koji su naočigled desetak ljudi danas izvršili izvjesni Samir Ljajić i nekoliko drugih osoba".



- Tražim da se ovaj slučaj nasrtaja na novinara u potpunosti rasvijetli, a počinitelji privedu pravdi i adekvatno kazne. Današnji incident je samo vrhunac terora koji ova grupa već tjednima vrši nad dužnosnicima, zastupnicima i zaposlenicima u Gradskoj upravi i javnim poduzećima. Zato što nitko od odgovornih lica iz općine, zbog straha koji im je zadala ova grupa, danima nije htio reagirati, to sam nažalost ja morao danas napraviti - kazao je tada potpredsjednik Vlade Srbije.



Vrlo brzo na Kljajićevom profilu na društvenim mrežama osvanula je poruka: "Poštovani ministre, evo zatvorio si me zbog lažnih informacija koje si dobio od ljudi koji ti svaki dan majku psuju. Hvala ti puno za ovaj postupak, a to je hvala meni koji sam tu tri mjeseca i koji nikada ništa loše nije uradio za stranku, i mojoj familiji koji smo ginuli za tvoju stranku".