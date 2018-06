Unutarnja kontrola zaključila je da nije bilo zataškavanja u policiji u slučaju prebijene 18-godišnjakinje, ali tri ili četiri djelatnika bit će sankcionirana

Istog dana kada je MUP objavio rezultate nadzora unutrašnje kontrole u PU zadarskoj zbog slučaja Daruvarac, u emisiji "Provjereno" Nove Tv objavljeno je nekoliko snimki telefonskih razgovora majke pretučene 18-godišnje djevojke s djelatnicima zadarske policije od kojih je prestravljena žena tu večer tražila zaštitu i bržu reakciju u hvatanju Darka Kovačevića (31) koji je krvnički pretukao njenu kćer. Uz transkripte pet-šest razgovora s policijom, majčina prijateljica je prepričala i svoj razgovor s glasnogovornikom zadarske policije Elisom Žodanom.



"Pretuka je curu j****e, bocom izbio zube drugoj. Kaže on meni, pa očito ima u Zadru tih žena koje tako traže, ja govorim što takve traže. J****e krkan si obični, ja govorim."



Iz prepričanog razgovora prozlazi da je glasnogovornik Žodan potpuno neprimjereno komentirao napad na mladu djevojku, pitali smo ga je li to stvarno rekao:



- Nemam komentara. To je rekla-kazala – kazao je Elis Žodan.



Njegova navodna izjava bila je, među ostalim, i predmet završenog nadzora unutrašnje kotrole, no prilikom provedene istrage navodi koji se pripisuju Žodanu nisu potvrđeni.



Sankcije koje bi trebao poduzeti načelnik PU zadarske Anton Dražina odnosit će se na tri, moguće četiri djelatnika zadarske policije, od dežurnog šefa smjene do nekih drugih policijskih djelatnika na višim funkcijama koji nisu, po mišljenju unutrašnje kontrole, dovoljno brzo i efikasno reagirali na prijave majke pretučene djevojke.



- Bitno je da unutrašnji nadzor nije utvrdio namjerne propuste, odnosno zataškavanje, za što se policija danima optuživala u medijima kad je u pitanju bio slučaj Darka Kovačevića. Odnosno da nije bilo zlouporabe i namjernih propusta. Unutrašnja kontrola je utvrdila odgovornost u dinamici postupanja i za to će neki djelatnici biti disciplinski sankcionirani – ističu u zadarskoj policiji dodajući da propusti u postupanju nisu utjecali na tijek i kvalitetu kriminalističke istrage.



Naime, unutrašnja kontrola je u potpunosti rekonstuirala postupanje djelatnika zadarske policije u noći kad je djevojka pretučena, ali i tijek samog događaja o čemu se do sada u javnosti iznijete brojne proturječne informacije.



Te srijede 13. lipnja u kafić "Chill out" na zadarskoj Meladi Darko Kovačević je došao u društvu 18-godišnje djevojke u 21.37 sati. Odmah na ulazu udario joj je šamar i ona je sjela za stol s prijateljicom. U 21.45 Kovačević odvlači djevojku u wc i tamo se, iza zatvorenih vrata, zadržavaju oko pola sata. Unutrašnja kontrola u svom nalazu ne navodi što je Daruvarac u toaletu radio djevojci, je li je tukao, odnosno je li njenom glavom, kako su pisali mediji, razbio umivaonik.



U 22.17 sati Daruvarac izlazi iz toaleta i vuče za kosu djevojku do središta kafića gdje počinje njegovo iživljavanje koje traje do 22.19 sati, dakle dvije minute. Tukao ju je šakama, nogama, gazio ju je... Odmah nakon toga Daruvarac izlazi iz kafića i odlazi, a za njim izlazi i premlaćena djevojka.



Prvu dojavu o događaju dobio je zadarski Centar 112 u 22.20 sati, kojem je prijavljena tučnjava u kafiću. U 22.24 sati Centar 112 dobiva novi poziv koji se prosljeđuje hitnoj pomoći za intervenciju jer u tučnjavi ima ozlijeđenih osoba.



U 22.27 sati, dakle sedam minuta nakon što je Daruvarac izašao iz kafića, na Meladu je upućena policijska potrola koja se u tom trenutku nalazila na intervenciji u Maraska parku zbog obiteljskog nasilja. Odmah nakon patrole na Meladu je upućena i interventna policija.



Unutrašnji nadzor je nadalje utvrdio da su djelatnici policije Daruvarca u nekoliko navrata tijekom noći tražili u njegovoj kući, ali ga nisu pronašli, sve do 10 sati ujutro idućeg dana. Tijekom noći u tri navrata na njegovu adresu odlazile su patrole temeljne policije i kriminalisti, zadnji put u šest sati ujutro. Istovremeno je policijska patrola čuvala kuću majke i napadnute djevojke.



U traženju Daruvarca bile su uključene dvije policijske postaje u koordinaciji s OKC-om, no propusti su ipak počinjeni u smislu brzine i efikasnije rekacije na poziv majke da se uhvati počinitelja i prikupi više relevantnih informacija u svezi kaznenih djela koje je Daruvarac počinio. Nadzor tako ističe da su obavljeni razgovori sa samo tri svjedoka, a moglo se s pet, odnosno šest koliko ih je svjedočilo događaju. Policija je s oštećenicom razgovarala tek u jutarnjim satima, nakon što su im to dozvolili liječnici, koji su teško ozlijeđenoj djevojci dugo pružali pomoć u zadarskoj bolnici.



- Pojedini djelatnici će odgovarati za kašnjenje u provođenju radnji, nisu pravovremeno reagirali, mogli su biti efikasniji. Važno je da nitko nije ugrozio tijek kriminalističke istrage, a ovakvo medijsko iživljavanje nad događajem najaviše oštećuje samu oštećenicu, na što smo mi više puta ukazivali, u skladu s preprorukama i državne pravobraniteljice za ravnopravnost spolova – ističu iz zadarske policije.