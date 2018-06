Majka pretučene Zadranke prepričala skandalozan razgovor s glasnogovornikom policije: Rekao mi je, očito ima tih žena koje tako traže; Žodan: To je rekla-kazala

Emisija Provjereno Nove TV u četvrtak navečer emitirala je prilog u kojem je majka pretučene 18-godišnjakinje iz Zadra pustila snimke telefonskih razgovora s zadarskom policijom u noći kad je Darko Kovačević, zvani Daruvarac, teško pretukao njenu kćer.



Snimke razgovora majke pretučene Zadranke otkrivaju kako je očajna žena uzela stvari u svoje ruke i nasilniku dovela policiju na vrata: 'Dite si mi ubija, raskasapia si je!'



Posebnu pažnju privukao je dio emisije u kojem je prijateljica majke prepričala svoj razgovor s glasnogovornikom zadarske policije Elisom Žodanom.



"Pretuka je curu j****e, bocom izbio zube drugoj. Kaže on meni, pa očito ima u Zadru tih žena koje tako traže, ja govorim što takve traže. J****e krkan si obični, ja govorim."



MUP utvrdio propuste zadarske policije u slučaju brutalnog premlaćivanja djevojke: Pojedini službenici nisu poduzeli sve propisane mjere i radnje



Iz prepričanog razgovora ispada da je glasnogovornik Žodan potpuno neprimjereno komentirao napad na mladu djevojku, pa smo ga upitali je li to stvarno rekao:



- Nemam komentara. To je rekla-kazala - rekao je Elis Žodan.



Njegova navodna izjava bila je, među ostalim, i predmet završenog nadzora unutrašnje kotrole, no prilikom provedene istrage navodi koji se pripisuju Žodanu nisu potvrđeni.