Preklinjala ga je da to ne učini, a onda se začuo pucanj: 64-godišnjak divljao po kući i upucao nevjenčanu suprugu, policija razbila prozore i vrata

Prava drama odvijala se u srijedu navečer u jednoj kući u Ulici Đure Basaričeka u Bjelovaru. Naime, kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, 64-godišnji T. P. pucao je po kući i ranio u ruku svoju nevjenčanu suprugu R. S., inače učiteljicu u jednoj bjelovarskoj osnovnoj školi.



Nakon toga se zaključao u kuću i nije puštao policiju unutra. Što je tome prethodilo, susjedi mogu samo nagađati jer se nitko iz ulice s njima nije pretjerano družio.



- Krenula sam zatvoriti prozor i čula susjedu R. S. kako preklinje: 'Nemoj, molim te, nemoj!' i onda se začuo pucanj. Pogledala sam na ulicu i vidjela da je sve puno policajaca. Kasnije sam čula da je policija tada već bila pred njihovom kućom jer ih je druga susjeda pozvala pola sata ranije zbog pucnjeva koji su tada odjekivali njihovom kućom - ispričala nam je jedna stanarka Basaričekove ulice.



Policajci su tražili da se preda, no on ih, tvrdi ista susjeda, nije doživljavao.



- Nakon toga se čuo još jedan pucanj, pa još jedan i onda je nešto jako grunulo. Policajci su iste sekunde počeli razbijati prozore, drugi su počeli razvaljivati vrata i nakon nekoliko minuta izveli su susjeda iz kuće u lisicama. Bio je vidno pijan i samo je ponavljao: 'Ona nije normalna' - kaže nam susjeda.



Kad je muškarac svladan, u kuću su utrčali liječnici Hitne medicinske pomoći. Nju su iznijeli na kolicima i vidjelo se, kaže nam očevidac, da su bili u panici.



Ranjena žena zbrinuta je u bjelovarskoj općoj bolnici, a njezin je partner završio u policiji na krim-obradi.



Uhićeni muškarac i njegova ranjena partnerica prije nekoliko godina počeli su vezu. Oboje su rastavljeni, a ona iz prvog braka ima dva sina.



- Prvih nekoliko godina sve je bilo divno i krasno, ljubav je cvala i nije bilo nikakvih problema. No, u posljednje ga vrijeme više nismo toliko često viđali kod naše susjede pa je moguće da su u međuvremenu čak i prekinuli vezu - kažu nza Jutarnji susjedi ovog para.