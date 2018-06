Tko ubija turiste u Hrvatskoj? Osim u ova dva brutalna slučaja mahom sunarodnjaci, dok je jedna smrt još misterij, za što obitelj stradale krivi našu policiju

Slučaj ubojstva mladog Britanca na Zrću podsjetio nas je na slična krvoprolića u kojima su stradali strani turisti, a većini ih je zajedničko da su počinitelji uglavnom bili sunarodnjaci ubijenih.

Izuzetak su ubojstva Britanca Petera Anthonyja Rushtona i Talijana Pierangela Cerane - oba su stradala od ruku hrvatskih državljana.

Tridesetogodišnjeg Rushtona su 2005. godine dvojica mladića iz Poreča - Marko Rajković i Marko Buršić - pretukli, uzeli mu novčanik i zlatni lančić, te misleći da je mrtav, onesviještenoga stavili u čamac i odvezli ga na otvoreno more. Tamo su mu na tijelo zavezali utege i bacili ga iz čamca.







Rajković i Buršić osuđeni su na 14, odnosno 12 godina zatvora.



Pierangelo Cerane ubijen je u svibnju 2007. godine na Krku. Za ubojstvo 61-godišnjaka s po 22 godine zatvora osuđeni su Branko Musa (55) i Dominik Radić. Dvojac je provalio u Ceranin kamper u autokampu Konobe kod Punta i vezao ga ljepljivom trakom. Radić ga je izudarao plinskim pištoljem po glavi, a obojica su ga udarala rukama i nogama kako bi ga natjerali da im kaže gdje drži novac. Od teških ozljeda glave Cerana je umro u riječkoj bolnici šest dana kasnije.

U brutalnome incidentu koji se dogodio pokraj Sućurja na Hvaru, u rujnu 2008. smrtno je stradao poljski skiper 35-godišnji Pavel Wydrowsky, a za njegovu su smrt bila osumnjičena trojica njegovih sunarodnjaka s kojima je bio na brodu, piše Jutarnji list.

Prema nalazima istrage, Wydrowsky je napao svoje sunarodnjake izbovši dvojicu nožem, da bi ga oni zatim pretukli i vezali. No, Wydrowsky je umro od zatajenja srca, a trojica Poljaka osumnjičena su da su prouzročila smrt iz nehaja.

U lipnju 2017. posada njemačke jedrilice u moru je pronašla iscrpljenoga poljskoga turista Piotra Pawela Pawlaka, a nakon poziva policiji ubrzo je u moru pronađeno i beživotno tijelo njegove djevojke Jolante Magdalene Adamczuk.

Pawlak je ispričao kako je djevojka pala u more dok je on popravljao motor te da je vidjevši da se ona utapa, i on skočio za njom u more, međutim nije je uspio spasiti a njegov brod su odnijele struje. Međutim, obdukcijom je utvrđeno da je žena teško pretučena pa je optužen za ubojstvo.



Prije pet godina u uvali Zrće pronađen je 62-godišnji profesor tjelesnog odgoja iz Zagreba. Bio je nasmrt pretučen tupim predmetom po glavi, no počinitelj, ili više njih, nikad nije pronađen.







Misterij je ostala i smrt mlade Australke Britt Lapthorne koja je 2008. ruksakom putovala po Europi. Zadnji put je viđena na zabavi u jednom dubrovačkom noćnom klubu gdje je bila s vršnjacima koje je upoznala na putovanju po Europi, a 18 dana kasnije njezine posmrtne ostatke pronašao je ribar u zaljevu Boninovo. Njezino tijelo je bilo u uznapredovalom stadiju raspadanja, što je uvelike otežalo istragu o uzroku smrti.



Prije tri godine objavljeno je da njezini roditelji i dalje ne znaju uzrok njezinog tragičnog kraja, ali prema konačnom nalazu australskog istražnog suca i mrtvozornika, ono što se pouzdano zna jest da 21-godišnja djevojka nije počinila samoubojstvo niti da je slučajno pala u more s dubrovačkih litica.



Iako je hrvatska policija nakon nestanka Britt uzela više od 500 izjava svjedoka u noćnom klubu, od redara do prijatelja s kojima se zabavljala, a Australska savezna policija je hrvatsku istragu ocijenila 'temeljitom i profesionalnom', djevojčin otac Dale se nije mogao složiti sa zaključkom da su hrvatski policajci 'pregledali svaki pedalj zemlje' ne bi li otkrili neke tragove koji bi doveli do razrješenja misteriozne smrti.

- Bijesni smo i ozlojeđeni izjavama da se radilo o temeljitoj i profesionalnoj istrazi - kazao je Dale, ističući da su 'prva dva tjedna istrage bila pravi debakl'.