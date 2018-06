Snimke razgovora majke pretučene Zadranke otkrivaju kako je očajna žena uzela stvari u svoje ruke i nasilniku jedva uspjela dovesti policiju na vrata: 'Dite si mi ubija, raskasapia si je! Ima unutarnje krvarenje'

Darko Kovačević zvani Daruvarac u srijedu, 13. lipnja, oko 22 sata teško je premlatio svoju bivšu djevojku ispred očiju nekoliko gostiju i osoblja kafića “Chill out” na zadarskoj Meladi. Divljačko mlaćenje 18-godišnjakinje započeo je među stolovima, a nastavio u toaletu. Tukao ju je šakama i nogama, najviše po glavi i licu, gazio je po cijelom tijelu.



Par dana nakon napada u medijima su objavljene šokantne krvave, fotografije, ali i videosnimka s nadzorne kamere iz kafića na kojem se vidi sva bestijalnost s kojom je Daruvarac mlatio nemoćnu djevojku.



Slučaj brutalno pretučene 18-godišnje djevojke iz Zadra šokirao je Hrvatsku. Emisija "Provjereno" Nove TV donosi snimke telefonskih razgovora koje je njezina majka vodila s napadačem, ali i policijom od trenutka kada je saznala što se dogodilo njezinoj kćeri.



Poziv je majka pretučene Zadranke primila nešto prije 23 sata, od svoje druge kćeri.



- Alo? Šta je bilo?



- Mama, jel možeš doći ikako na hitnu?



- Šta je bilo?



- Na kirurgiju moraš doći.



- Dobro, što se dogodilo?



- Znaš onaj Daruvarac?



- E?



- *** je istuka šakama, *** je krvava od glave do pete."



Kada je saznala što se dogodilo, majka je poziv uputila upravo njemu.



- Molim?



- Slušaj me!



- Tko je?



- Naslikaj se ispred kirurgije kako god znaš. Jesi čuo? Mama od ***. Ti si je rasakapia, rasakapia si je. Ima unutarnje krvarenje. Dolazi, policija je ovdje, kako god znaš ili će te nać. Čovječe, dite si mi ubija!



- Ja nemam pojma o čemu ti pričaš."



U tim je trenucima pretučena djevojka bila na medicinskoj obradi. Točna težina ozljeda nije bila poznata. Majka se, kaže, osjećala bespomoćnom. Prvi poziv upućen policiji ostao je bez odgovora – 41 sekundu nitko se nije javio, a gradom su krenule glasine da se počinitelj dao u bijeg izvan zemlje.



- Nije priveden?



- Ne.



- Zašto nije priveden, možete li mi reći?



- Pa zato što je pobjegao. Nismo ga našli. A di on živi, recite mi?



- Odakle da ja znam? - ovako je zvučao prvi razgovor majke s policijom.



- Ne mogu shvatit da Darko nije priveden?



- Nema se tu što shvatit, ne shvatit. Znate kako je to. On je to napravio što je napravio i on se sad skriva negdje. E sad. I on sad može pobić u Njemačku kako je biža već, jel tako? A to legalno preko granice neće prić sigurno, a sad da li on može naći nekakve puteve nać druge, Bože moj, tome ja ne mogu suditi - odgovor je koji je majka dobila od drugog policijskog djelatnika.



Za majku je noć tek bila počela jer je odlučila stvari uzeti u svoje ruke. Pratila je mobitel, čekajući trenutak kad će ga napadač ponovno uključiti. Strpljivost se isplatila pred zoru, šest sati nakon premlaćivanja, što je majka odmah javila policiji, no u tom trenutku tamo nemaju ni njegov broj mobitela pa im ga ona diktira.



Kako slučaj nije riješen ni do trenutka kada se razdanilo, majka ponovno zove policiju, s novim informacijama do kojih je sama došla.



- Ja sam mama od curice koja je pretučena noćas.



- Dobro.



- Ja sam dobila obavijest da je taj gospodin, odnosno taj idiot, u svojoj kući. Ja dakle cilu noć sama istraživam. Taj čovjek je prijetio mojoj drugoj kćeri da će doći ubiti nju i maloga zato što je ovo prijavljeno policiji.



- Jel on sad kući, doma, je?



- Ja ne znam da li je on u kući. Ja sam tu u toj ulici…



- Sad će vam moji dečki doći svaki tren tamo pa ćemo vidjeti.



- OK, hvala.



- Pa se vi maknite odatle.



Razgovor se dogodio u 10 sati ujutro, kada je osumnjičeni za napad konačno i uhićen. Zbog sumnji u brojne propuste policije u ovom slučaju, prijateljica majke pretučene djevojke o svemu je odlučila obavijestiti MUP i Ravnateljstvo, čak i predsjednicu države, piše Dnevnik.hr.