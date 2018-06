Mračne tajne najpopularnije hrvatske party destinacije: 'Svako ljeto bande engleskih dilera dolaze ovdje dilati drogu, poseban problem su baloni s plinom'

Gradonačelnik Novalje Ante Dabo danas je rekao da je zgrožen ne samo ubojstvom koje se na popularnoj plaži Zrće dogodilo u srijedu rano ujutro, već i s općim problemom raspačavanja droga gradom, kojem se mora stati na kraj, javlja Jutarnji.



Podsjetimo da je u obračunu dviju bandi dilera nožem ubijen 26-godišnjak iz Velike Britanije, što je ponovno u fokus stavilo pitanje o sigurnosti popularnog odredišta za turiste i građane.



- Poznato je da unazad najmanje nekoliko godina bande engleskih dilera posjećuju otok ljeti da bi dilali drogu partijanerima koji dolaze iz cijelog svijeta - kaže gradonačelnik Novalje Dabo.



Specifičan problem pritom su, objašnjava Dabo, ampule i baloni helija koje se udišu, čime se mladi drogiraju, no one nisu ilegalne jer ne spadaju pod droge.



- Jako je važno da se te ampule i korištenje plina proglase ilegalnim - apelira Dabo.



Zanimljivo je da se na trend ambula i balona upozoravalo i ranije. Dileri u balone, naime, aparatom za šlag utjeruju plin i prodaju ga publici na partijima, a takva sredstva su u Britaniji zabranjena, za razliku od Hrvatske. To je razlog više zašto upravo strani, u prvom redu engleski dileri, koriste ovu priliku i "svojima" prodaju opasna sredstva.



Radi se o dušikovom oksidu, plinu koji je u uporabi u ugostiteljstvu i medicini. Nakon udisanja, plin izaziva euforiju, opuštanje i halucinacije. Obično se prodaje u malim metalnim spremnicima, iz kojih se pomoću raspršivača preoblikuje u “balon”.



Među zdravstvenim problemima koje uzrokuje su sniženje krvnog tlaka, nesvjestica pa i srčani udar.



Kako se u maloprodaji prodaju po cijeni od tridesetak kuna, za kutiju s deset ampula, za balon plina dileri naplaćuju oko sto kuna.



Novalja već izdvaja velika sredstva u sigurnost tijekom turističke sezone, naglašava Dabo. Svaki dan stotine zaštitara i policije zaduženo je za red, a pojačana je i aktivnost tajnih službi.



Dodajmo da je ministar Davor Božinović jutros na izvanrednoj press konferencijiobjavio da je osumnjičenik za ubojstvo državljanina Velike Britanije kraj kluba Kalypso uhićen u Zračnoj luci Split.