Naši reporteri na mjestu ubojstva: 'Britanski gosti su raskalašeni i non stop drogirani. Čudimo se što se ovako nešto i prije nije dogodilo...'

Dugačak trag kapljica krvi na betonskom platou jedini je vidljivi trag ubojstva 26-godišnjeg Britanca koje se dogodilo u srijedu oko 5.30 sati ispred ulaza u klub "Kalypso" na popularnoj plaži Zrće.



Klub je već bio pri završetku s radom kad je kod obližnjeg fast fooda izbila tučnjava između dviju skupina gostiju iz Velike Britanije. Tko je prvi počeo i zašto, istražuje policija, a posljedice su poznate: ubijen je 26-godišnjak iz Londona, još jedan 26-godišnjak teško je ranjen, a jedan 21-godišnjak s lakšim tjelesnim ozljedama nakon incidenta je zadržan u policijskoj postaji u Novalji. Teško ranjeni muškarac hitno je prebačen u zadarsku Opću bolnicu, gdje mu je pružena medicinska pomoć.



Novi detalji krvavog obračuna na Pagu: policija traga za tamnoputim mladićem, Britanac izboden nožem zbog rata narkobandi na Zrću?



Britanci užasnuti ubojstvom na Zrću, tabloidi se raspisali u krvavim detaljima i obilju droge



– Nešto prije sedam sati na Jedinicu intenzivne njege dovezen je 26-godišnji muškarac s nekoliko ubodnih rana. Iako je stanje mladića trenutno stabilno, on se još uvijek nalazi u životnoj opasnosti – kazao nam je Edi Karuc, zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar.



– Nemamo komentara. Događaj obrađuje policija. Mi ćemo večeras otvoriti svoja vrata – kratko su nam rekli u telefonskom razgovoru iz kluba "Kalypso".



"Kalypso" je jedan od nekoliko klubova na Zrću koji tvore najpoznatiju hrvatsku ljetnu destinaciju za partijanere. Klub je ovih dana domaćin superpopularnog HideOut festivala, kada, sada već tradicionalno, na tisuće mladih Britanaca dolazi u Novalju na ludi i često raskalašeni provod. Da je u noći s utorka na srijedu tako i bilo, pokazuju tragovi: odbačeni prezervativi, prazne vrećice droge i ampule s plinom, na Zrću kažu da je u pitanju helij.



– Od svih gostiju koji dolaze na Zrće Englezi su najgori. To su turisti visoke platežne moći, a većina njih konstantno je drogirana. Čudi nas da se ovakvo što nije i prije dogodilo – kažu nam momci koji se bave iznajmljivanjem plažnih rekvizita.



O samom događaju ne znaju puno. Čuli su ono što se priča, ali sam događaj nije ih iznenadio. Na Zrću policija svake godine ima pune ruke posla, zadnjih godina zaredale su velike racije zbog otvorene konzumacije raznih droga, no nitko se ne sjeća da se dogodilo slično ubojstvo.



Prije pet godina u uvali Zrće pronađen je 62-godišnji profesor tjelesnog odgoja iz Zagreba. Bio je nasmrt pretučen tupim predmetom po glavi, no počinitelj, ili više njih, nikad nije pronađen.

U zadarskoj policiji u srijedu nisu bili raspoloženi za davanje izjava. Glasnogovornik Elis Žodan izričito nam je naglasio da slučaj ubojstva vodi Stožer za provedbu mjera sigurnosti za turističku sezonu 2018.



– U tijeku je kriminalistička obrada i istraga događaja. Na mjestu događaja provodi se očevid kojim rukovodi zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Zadru. Prema dostupnim informacijama, noćas oko 5.30 ispred kluba napadnuto je više stranih državljana, od kojih je jedan usmrćen, a dvojica su ozlijeđena. U ovom trenutku u službenim prostorijama policije nalazi se više osoba povezanih s ovim događajem, a u tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti. Dok postupak ne bude završen, nemamo izjava za javnost – ističu iz Stožera.



Prema neslužbenim informacijama, preminuli 26-godišnjak zadobio je pet ubodnih rana koje su ga usmrtile na mjestu događaja.



Naši sugovornici iz Novalje kažu da su tijek incidenta i sudionike najvjerojatnije zabilježile nadzorne kamere ispred "Kalypsa". Upravo zahvaljujući videozapisu, prema njihovim riječima, policija je navodno uspjela detektirati sudionike tučnjave, pa čak i počinitelje koji su, tvrde, tijekom jutra prevezeni u prostorije zadarske policije na kriminalističku obradu.



Ubojstvo na Zrću snažno je odjeknulo u britanskim medijima. Portali poznatih tabloida The Sun i Mirror izvijestili su o incidentu ispred popularnog kluba, navodeći da su neki svjedoci vidjeli čovjeka kako ispred kluba leži u krvi.



Takve tragove na mjestu događaja nismo mogli vidjeti jer su bili zaštićeni policijskom trakom koja je ogradila prostor sve do prvog mjesta za kupanje, gdje su već počeli stizati jutarnji gosti kao da se ništa nije dogodilo. Hoće li ovo ubojstvo utjecati na tijek sezone na Zrću?



– Ne vjerujemo – kažu nam stanovnici Novalje.



– Zrće je postalo preveliko ime na mapi turista iz cijeloga svijeta. Incident se, nažalost, dogodio, ali je čudo i da prije nije bilo sličnih s obzirom na brojne goste koji kod nas dolaze. Unatoč svemu, mislimo da smo sigurna destinacija – kažu Novljani.