- Događaj kako ga opisuje Bajlo, nije se dogodio. On je to izmislio i iskonstruirao sa ciljem da mene javno oblati, a sebi priskrbi publicitet. U tome je, dok sam ja bio u pritvoru, čini mi se, i uspio. Niti je on ikada pisao o meni, niti ja pratim njegov portal, niti sam ja napravio i rekao ono što on kaže da sam učinio. Sve je to Bajlova konstrukcija zbog privlačenja pažnje koja njemu, očito, treba. Sad svi, eto, znaju tko je Hrvoje Bajlo – mirnim nam je tonom počeo iznositi svoju priču 43-godišnji Jakov Surać, biši nogometaš NK Zadar, koji je u prošlu nedjelju uhićen pod sumnjom da je fizički napao i pretukao vlasnika portala Zadar News Hrvoja Bajla. Surać je bio u policijskom pritvoru sve do utorka navečer kada ga je istražni sudac Županijskog suda u Zadru Hrvoje Visković pustio na slobodu uz mjeru zabrane približavanja 33-godišnjem Bajlu.



- Istražni sudac je ispred sebe imao medicinsku dokumentaciju oštećenika, policijsku kaznenu prijavu i iskaz Jakova Suraća kojeg je dao Općinskom državnom odvjetniku. Uz činjenicu da Surać nikad prije nije bio ni prekršajno ni kazneno prijavljivan i kažnjavan, zaključio je da nema razloga za određivanje istražnog zatvora protiv njega i pustio ga je da se brani sa slobode, uz mjeru zabrane prilaska Bajlu – kazao nem je Suraćev odvjetnik Andrej Korljan dodajući da je "sukob zapravo verbalno i fizički započeo Hrvoje Bajlo".



Podsjetimo, policija je protiv Suraća podnijela kaznenu prijavu za nanošenje teških tjelesnih ozljeda i prijetnju. Bajlo je u svojim javnim istupima, ali i na svojoj stranici na Facebooku, tvrdio da ga je Surać prvi napao navodno zbog nečega što je on objavio na svom portalu. U tom kontekstu je spominjao bivšeg zadarskog gradonačelnika i ministra Božidara Kalmetu i njegovog državnog tajnika Zdravka Livakovića, a za Suraća je rekao da ga je nakon udarca šakom, kad je pao na pod, nastavio cipelariti uz prijetnje da će "završiti kao Pukanić", psujući njega i medije Nacional i Index za koje je Bajlo povremeno surađivao. Bajlo je nadalje tvrdio da mu je Surać dok ga je tukao govorio da se ostavi pisanja o njegovim prijateljima i stranci.



- Nikad nisam bio u niti jednoj stranci, niti sam se ikada bavio politikom. Kalmeta i Livaković nisu moji prijatelji, ni moje društvo, niti ja imam išta s njima. To da sam ja njega cipelario dok je bio na podu, nema nikakvog smisla, jer sam bio u šlapama. Niti sam ikada izgovorio prijetnje koje mi pripisuje, jer niti ja znam za koga je on radio ni za koga radi jer me to nikada nije zanimalo. Niti me danas zanima. Ali sam vidio kako je on sve to dobro iskoristio za svoju samopromociju – kaže Surać vjerujući da će se cijela situacija razbistriti tijekom sudskog postupka.



- Nisam ja njega prvi napao, nego on mene. Ja sam sjedio u svom automobilu i na mobitelu pisao poruku. On mi je prišao i rekao: "Kome to pišeš krkane". Prvi me verbalno počeo provocirati. Izašao sam iz auta, a on je krenuo prema meni. Nastavio me verbalno provocirati a potom i fizički, rukama. Tu smo jedan drugome zadali nekoliko udaraca i to je bilo sve. Sve skupa to je trajalo deset sekunda. Dok smo se pohvatali, Bajlo je krenuo put nazad, sapleo se i sam je pao na pod. Pao je na lakat, zato je i slomio neku kost u ruci. Na podu ga nisam ni takao, on se brzo digao i pobjegao na hitnu pomoć kako bi prijavio napad koji se zapravo nije dogodio – tvrdi Surać navodeći da je Bajlo, čim je došao u bolnici, na svom FB profilu objavio da ga je pretukao zbog Kalmete, Livakovića i HDZ-a.



- Intezitet našeg sukoba nije bio takav da je ikome trebala medicinska pomoć. On je sam pao, a ja ga nisam ni gurnuo niti udarao dok je bio na podu. Da sam mislio da će do ovoga doći, i ja sam mogao otići u bolnicu i prijaviti "ozljede". No kad sam kasnije vidio što mi on sve stavlja na teret, prepao sam se da ću dobiti pritvor. Te dvije noći u policiji mi je bilo jako teško, nadao sam se da istražni sudac shvati istinu i što se zapravo dogodilo – priča Surać i ističe da s Bajlom nikad nije imao nikakvih problema jer nikad nije bio tema njegovih pisanja, ni o dobrim ni o lošim stvarima.



- Zašto je mene uvukao u sve to ne znam, ja mu nikada za takvo što nisam dao povoda. Naprotiv, on je mene prvi počeo provocirati i fizički napadati – zaključuje Surać.



Zadarska policija još uvijek provodi izvide o samom događaju temeljem zahtjeva Državnog odvjetništva. U ovom trenutku nije poznato je li bilo očevidaca, jer niti jedna strana, kako doznajemo, nije nikoga predložila za svjedoka događaja.



- U kojem će pravcu slučaj ići, hoće li Odvjetništvo nekoga optuživati i za što, ne znam. Pretpostavka je da će se morati prikupiti određeni dokazi, provesti i vještačenja itd. – kazao je istražni sudac Hrvoje Visković objasnivši da je odbio prijedlog za istražnim zatvorom je po njegovu mišljenju nema opasnosti od ponavljanja djela.



- Ponašanje okrivljenika u dosadašnjem tijeku njegova života nije takvo da ukazuje na tu opasnost. Riječ je o osobi koja nije osuđivana, ni kazneno ni prekršajno, a kad se radi o opasnosti ponavljanja kaznenog djela, osnova za određivanje istražnog zatvora je vrlo česta osuđivanost ljudi. Iz njihovog dotadašnjeg ponašanja može se zaključiti da će se tako i nastaviti ponašati. Ovdje toga nema, ja sam mjere opreza izrekao više iz predostrožnosti da se čitava situacija ohladi. Mislim da je to za sad sasvim dovoljno. Taj sukob nije bio tolikog intenziteta i ne odudara puno od sukoba slične naravi – kazao je istražni sudac Hrvoje Visković.