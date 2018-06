Novi detalji krvavog obračuna na Pagu: policija traga za tamnoputim mladićem, Britanac izboden nožem zbog rata narkobandi na Zrću? 

Ubojica 26-godišnjeg tamnoputog Engleza Uga W. još je na otoku Pagu. Policija zna tko je on, identificirali su ga koji sat nakon što je nožem na popularnoj novljanskoj plaži Zrće ubio jednog Londončanina, a ranio dvojicu, 26-godišnjaka teško, a 22-godišnjaka lakše.



U tome su im pomogle nadzorne kamere kluba Kalypso ispred kojeg se tragedija odigrala u srijedu oko 5.30 sati, ali i iskazi grupe mladića koji su svemu svjedočili, a privedeni su u PP Novalja neposredno nakon događaja. Muškarac za kojim se traga također je tamne puti, visok je i kratko ošišan. Na sebi je imao bermude i tenisice.



Do podne je na Zrću bilo pusto samo lijevo od ulaza, odnosno na dijelu plaže gdje je smješten Kalypso, a ostatak Zrća živio je svakodnevnim ritmom. Od večeri prije vidljivi su bili tragovi partijanja, ampule helija koje partijaneri udišu, prezervativi i tragovi krvi. Na betonskoj šetnici trag gustih kapljica krvi vodi od fast fooda u sklopu Kalypsa prema izlazu, a prestaje u neposrednoj blizini parkirališta. Po tim tragovima može se zaključiti da je krvarenje bilo obilno, piše Jutarnji list.



Tamo su unesrećenog preuzeli djelatnici punkta Hitne medicinske pomoći, no preminuo je na putu do bolnice. Teško ranjeni muškarac hitno je prevezen u zadarsku Opću bolnicu, gdje mu je pružena medicinska pomoć. Obojica su izbodena po trupu, čini se da je za ubijenoga bila kobna porezotina na vratu, no više će se znati nakon obdukcije.



- Nešto prije sedam sati na jedinicu intenzivne njege dovezen je 26-godišnji muškarac s nekoliko ubodnih rana. Iako je mladićevo stanje trenutačno stabilno, on je još u životnoj opasnosti - kazao je za Jutarnji list Edi Karuc, zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar. Treći mladić iz skupine koji je prošao s lakšim ozljedama, nakon bolničke intervencije također je završio u policiji.



- Prema dostupnim informacijama, jutros oko 5.30 ispred kluba je napadnuto više stranih državljana, od kojih je jedan usmrćen, a još dva su ozlijeđena. U službenim policijskim prostorijama više je osoba povezanih s tim događajem, a u tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje - kazao je Elis Žodan, glasnogovornik Stožera za provedbu mjera sigurnosti za turističku sezonu 2018., potvrdivši da je stradali mladić iz Londona.



Prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista, preminuli 26-godišnjak zadobio je pet ubodnih rana, koje su ga usmrtile na mjestu događaja. Tragediji je prethodio sukob dviju skupina mladića, nakon čega je jedan od napadača potegnuo nož. Neslužbeno se doznaje da je riječ o sukobu dviju engleskih bandi, a mogući motiv mogla bi biti droga. Policija, naime, ima indicija da su se mladići sukobili oko područja na kojem su trgovali opijatima.



Jutarnji list neslužbeno doznaje i da je policija na tom terenu večer prije zaplijenila veću količinu droge. Stradali mladići odsjeli su u apartmanskom naselju Gajac na suprotnoj strani otoka, koje je od Zrća udaljeno oko dva kilometra. Na ulazu u mjesto u srijedu je tamo policija imala svoj punkt na kojemu su kontrolirali promet.. No zato su pregledavali svako vozilo koje je trajektom napuštalo Pag.



Gradonačelnik Novalje Ante Dabo izrazio je željenje zbog tragedije i osudio svako nasilje, a pogotovo ovakvo.



- Svaki dan u 13 sati imamo brifing o danu prije na kojem se sastajemo s klubovima, koncesionarima, policijom, vatrogascima, dakle sa svim službama relevantnima za sigurnost te analiziramo stanje. U utorak sam se sastao i s organizatorom Hideout festivala, koji prodaje ulaznice, i rekao mu da tako više ne može.



Oni moraju preuzeti dio odgovornosti za sigurnost, moraju znati tko su ljudi koji dolaze ovdje, jer među velikom većinom onih koji se žele provesti ima i onih koji žele zaraditi na kriminalnim radnjama. Kao i za važnije utakmice u Engleskoj, morat će imati podatke o tim ljudima - kazao je za Jutarnji list gradonačelnik Dabo.



Ubojstvo na Zrću snažno je odjeknulo u britanskim medijima. Portali poznatih tabloida The Sun i Mirror izvijestili su o ubojstvu na Zrću navodeći da su neki svjedoci vidjeli čovjeka kako ispred kluba leži u krvi. Prije šest godina na istoj plaži ubijen je 62-godišnji profesor Marijan Vukelić, međutim, njegov ubojica nikad nije pronađen.