Nakon pobjede nad Islandom, Vidinoj supruzi demolirali auto i opljačkali je: 'Nekome se očito ne sviđa što pobjeđujemo, znate li da mi ne možete ništa?'

I dok je snimka rasplesanog reprezentativca Domagoja Vide koji u svlačionici pleše nakon pobjede nad Islandom uz pjesmu Prljavog kazališta "Previše je suza u mome pivu" oduševila hrvatske navijače, njegova supruga Ivana u Zagrebu je proživljavala pravu dramu.



Naime, nakon što je u gradu s društvom odgledala utakmicu i sretna i zadovoljna vratila se kući, netko je provalio u njezin automobil i iz Range Rovera joj ukrao novce.



Da je opljačkana, a i da je njezin automobil provaljen shvatila je tek ujutro kad je sinčića Davida vodila u vrtić.

Više od materijalne štete, bivšu je kraljicu Hrvatske potresla činjenica da joj se to dogodilo dok je sama s malim djetetom.







- To se dogodilo nakon utakmice, vjerojatno u noći. No, najgore od svega je što se alarm nije upalio pa sam sigurna da se radi o profesionalnom provalniku. Na autu je razbijeno staklo, a vide se i tragovi odvijača kojim je provaljivano.



Što se dogodilo vidjela sam ujutro dok sam sina krenula odvesti u vrtić i to je bila prva scena koja me dočekala nakon buđenja. Stvarno je to bio ružan osjećaj - ispričala je vidno potresena Ivana Vida.



Kako je napomenula, nakon nemilog događaja nazvala ju je supruga jednog našeg reprezentativca, Vidina suigrača, i rekla joj kako nije prva kojoj se takva ružna stvar dogodila dok joj supruga nije bilo kod kuće.







Ivana Vida je, naravno, inzistirala da se ne navodi adresa gdje se provala i pljačka dogodila jer joj nimalo nije ugodan osjećaj boraviti sama u stanu s djetetom nakon takvog nemilog događaja.



Jedino joj ostaje nada da će policija uspjeti pronaći zasad nepoznatog, ali očito vještog provalnika.



S druge strane, kako je rekla, ne bi željela da ova ružna situacija utječe na odlično raspoloženje njezina supruga, ali i čitave reprezentacije koja na Svjetskom prvenstvu u Rusiji zasad niže uspjehe.