Još uvijek traje potraga za ubojicom sa Zrća: 'Usmrćen je tamnoputi muškarac. Bilo je jako puno krvi, u to vrijeme tamo se nalazilo mnoštvo ljudi i sigurno ima svjedoka'

Na poznatoj plaži Zrće u Novalji u srijedu je ubijen mladi državljanin Velike Britanije, a počinitelj još uvijek nije poznat. Policiji je poznat identitet žrtve, radi se o mlađem punoljetnom muškarcu. Neslužbeno se doznaje da je žrtva 26-godišnjak.



Dnevnik.hr doznaje da su dvije osobe ozlijeđene, a u zadarsku opću bolnicu doveden je britanski državljanin s teškim tjelesnim ozljedama i nalazi se na odjelu za intenzivno liječenje.



Također, nekoliko osoba nalazi se u policijskoj postaji, ali nitko nije u svojstvu osumnjičenika.



- Ja sam došao jutros u 7 sati i rekli su mi da izađem van. Ono što sam čuo je da je ubijen tamnoputi muškarac, no ne mogu vam to sa sigurnošću potvrditi. Bilo je jako puno krvi, a s ubijenim je bio i još jedan muškarac, navodno isto tamnoput, koji je pobjegao u toalet nakon što je vidio što mu se dogodilo prijatelju. Siguran sam da ima svjedoka jer je u to vrijeme bilo puno ljudi tamo, a sve se dogodilo ispred fast fooda. Policija je, koliko čujem, odnijela tijelo, i traga za nožem s kojim je mladić ubijen - rekao je za Večernji list jedan muškarac.



- Priča se da je jedan ubijen, a da je drugi teško ozlijeđen i hospitaliziran, odnosno da je porezan ispod vrata. Navodno je i još jedan ozlijeđen, no još uvijek nitko sa sigurnošću ne govori koliko je zapravo ozlijeđenih i zašto se to sve dogodilo - rekao je Večernjem jedan od djelatnika koji je došao jutros na posao.