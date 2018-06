Tragedija na sjeveru Hrvatske: otac nakon svađe zaklao sina pa završio na psihijatriji

Velika obiteljska tragedija dogodila se u malenom mjestu Druškovec na području općine Maruševec u Varaždinskoj županiji. Stanko F. (72) u četvrtak je, u još nerazjašnjenim okolnostima, u obiteljskoj kući sinu Damiru F. (44), ocu dvoje djece, nanio ozljedu nožem, a nesretni je muškarac tri dana kasnije, u nedjelju, od zadobivenih ozljeda preminuo u varaždinskoj bolnici, piše Jutarnji list.



U bolnicu je prevezen i otac preminulog muškarca Stanko F. (72), koji je zbog naglog pogoršanja psihičko-zdravstvenog stanja zadržan na liječenju.



Iz varaždinske policije izvijestili su da je njihov Operativno-komunikacijski centar u četvrtak zaprimio dojavu dežurnog centra 112 da je u Druškovcu jedna osoba ozlijeđena hladnim oružjem te da Hitna pomoć prevozi napadnutog muškarca u bolnicu. Na mjestu događaja policijski su službenici utvrdili da je u podrumskom dijelu obiteljske kuće izbio verbalni sukob između dvojice muškaraca te da je nakon sukoba stariji muškarac hladnim oružjem ozlijedio mlađeg. Ozlijeđeni je prevezen u Opću bolnicu Varaždin, gdje mu je pružena medicinska pomoć te je zadržan na liječenju, no tri dana kasnije, u nedjelju, od zadobivenih je ozljeda preminuo.



Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, napadnuti muškarac je uslijed zadobivenih rana dobio sepsu, od koje je, na koncu, preminuo. Iz policije su izvijestili da je nakon događaja pozlilo i napadaču, koji je zbog naglog pogoršanja psihičko-zdravstvenog stanja prevezen u varaždinsku bolnicu, gdje je zadržan na liječenju.



Policija nastavlja provoditi kriminalistička istraživanja, a kriminalističku obradu nad muškarcem osumnjičenim za ubojstvo nastavit će provoditi nakon što bude otpušten iz bolnice. Dok traju istražne radnje, ali i zbog specifičnosti slučaja, ne mogu otkrivati više detalja.



Velika obiteljska tragedija šokirala je mirno maleno mjesto. Susjedi, prijatelji, poznanici, rodbina te obitelji oca i sina na svako su naše pitanje samo u nevjerici klimali glavom i odmahivali rukama nezainteresirani za razgovor. Prvi susjed i član šire obitelji preminulog zamolio nas je da ih ne ometamo u teškim trenucima.



- Da je svadba, zvao bih vas da uđete i proveselite se s nama. Na žalost, ovo nije takva prilika. Pustite nas da žalujemo. Svi su u šoku. Nismo izgubili samo jednog, nego dva člana obitelji. Dvoje djece izgubilo je oca, ali i djeda - rekao jw jwdan od susjeda za Jutarnji list.



Ni drugi susjedi nisu bili puno razgovorljiviji. Rekli su samo da su i otac i sin bili radišni i mirni ljudi te da nisu bili problematični. Stanko se bavio poljoprivredom i, unatoč starijoj životnoj dobi, svakodnevno obavljao razne poljoprivredne poslove na njihovu velikom obiteljskom imanju u Druškovcu. Damir je, pak, bio zaposlen u jednoj tvrtki iz Varaždina koja se bavi održavanjem cesta, a i on je često nakon povratka s posla pomagao u obavljanju poljoprivrednih poslova.



Prema njihovim riječima, iza njega su ostali supruga i dvoje djece u dobi od 18 i 16 godina. Koji je uzrok tragedije, što je dovelo do svađe te kako se i zašto Stanko odlučio napasti svog sina nožem, nitk nije znao reći. Mjestom se proširila i priča da su se Stanko i Damir posvađali još prije te da je Stanko sina Damira ranio nožem dok je spavao, ali ta informacija nije službeno potvrđena, piše Jutarnji list.