Osuđen još jedan Hrvat koji je širio mržnju na Bleiburgu: lagao da je dizanje desnice i urlanje 'Za dom spremni' hrvatski pozdrav, dobio dvije godine zatvora uvjetno

Sud u Klagenfurtu osudio je u ponedjeljak državljanina Hrvatske na dvije godine zatvora uvjetno zbog ponovljenog pozdravljanja tzv. Hitlerovim pozdravom tijekom komemoracije u Bleiburgu prošle godine, javljaju austrijski mediji.



Optuženi (69) se branio tvrdnjama da se radi o Hitlerovom pozdravu nego o „hrvatskom pozdravu“. To je demantirao hrvatski povjesničar Mario Jareb koji je suđenju nazočio kao svjedok.



On je objasnio da se podizanje ruke uz povik „za dom spremni“ počelo upotrebljavati tijekom Nezavisne države Hrvatske, a da se dotada „Za dom spremni“ pozdravljalo bez podizanja ruke.



„Nikada nije postojao službeni ukaz o tomu da se pozdravlja uzdizanjem ruke“, ustvrdio je Jareb koji je doktorirao na ustaškom pokretu.



Optuženi je prije toga tvrdio da se kod svakog pozdrava podiže ruka te kako je i hrvatska predsjednica prisegla uz isti pozdrav što je Jareb demantirao.



„Nisam pozdravljao Hitlerovim pozdravom nego hrvatskim“ rekao je optuženi. Njegov odvjetnik je tražio oslobađajuću presudu s obzirom na to da „hrvatski poziv“ u Austriji nije zabranjen.



Porota je jednoglasno hrvatskog državljanina proglasila krivim na temelju iskaza svjedoka ali i na temelju jedne izjave austrijskom javnom servisu ORF u kojem je optuženi hvalio nacionalsocijalistički režim.



Sudac Christian Liebhauser-Karl je kaznu preinačio u uvjetnu zbog činjenice da 69-godišnjak dosad nije osuđivan.

Nakon presude hrvatski državljanin je uz pratnju policije odvezen do granice s obzirom na to da mu je izrečena i zabrana boravka na tlu Austrije.



Jedan hrvatski državljanin je već 19. ovog mjeseca osuđen na 15 mjeseci zatvora uvjetno zbog pozdravljanja „Hitlerovim pozdravom“ ove godina na komemoraciji u Bleiburgu.



29. ovog mjeseca se sudi još nekoliko hrvatskih državljana zbog isticanja zabranjenih simbola iz nacionalsocijalističkog razdoblja na ovogodišnjoj komemoraciji.



Uoči ovogodišnje komemoracije u Bleiburgu austrijska javnost je pojačala pozornost na događaje oko ovog skupa te posebice na povredu austrijskog zakona o zabrani isticanja nacionalsocijalističkih simbola.



Na inicijativu nekoliko austrijskih zastupnika Europskog parlamenta pokrenuta je i inicijativa da se i simboli ustaškog režima uvrste u zabranjene simbole.