Šokantna objava jednog oca: Taj nečovjek je mučki pretukao moju kćer, a policija je rekla da oni tu ne mogu ništa!

Varaždince je u petak navečer na jednoj društvenoj mreži šokirala objava jednoga oca koji je optužio bivšeg svekra svoje kćeri da ju je pretukao i nanio joj teške tjelesne ozljede, optuživši pritom i varaždinske policajce da nisu ništa poduzeli protiv napadača. U svojoj objavi na Facebooku, koja je podijeljena već više od 2500 puta, Ž. F. je objavio fotografiju na kojoj je zaokružio bivšega svekra svoje kćeri te ga je optužio da je pretukao njegovu kćer.



- Taj nečovjek je mučki pretukao moju kćer koja je donijela lijek svome djetetu koje se nalazi na vikendu kod njezina bivšega muža. Moja kći, koja je majka tog djeteta, završila je u varaždinskoj bolnici, na intenzivnoj njezi, s teškim ozljedama glave. Policija je napravila zapisnik i rekli su da nema svjedoka i da zato ne mogu ništa poduzimati. U ovim trenucima pitam se kakva smo mi to pravna država i znači li to da sad svatko može mlatiti svakoga, pogotovo žene i majke, i ako nema svjedoka, nikome ništa - napisao je u svojoj objavi, prenosi Jutarnji list.



Uspjeli smo kontaktirati Ž. F., koji se trenutačno nalazi u Irskoj, a koji nam je rekao da je njegova kći u bolnici s teškim tjelesnim ozljedama.



- Ima hematom na glavi i potres mozga. Taj ju je čovjek srušio te je udarila glavom o pod. Dok je bila na podu, svom težinom se srušio na nju i udarao je dlanovima. Da ga njegova supruga, kćerina bivša svekrva, nije maknula s nje, tko zna što bi još sve bilo. Srećom, stanje joj se popravlja. Najgore od svega je da taj nasilnik koji je ozlijedio moju kćer radi u crkvi kao podvornik. Takvima u crkvi nije mjesto - ispričao nam je u jednom dahu.



U PU varaždinskoj slučaj nisu mogli komentirati s obzirom da se radi o slučaju obiteljskog nasilja. Potvrdili su nam samo da su u četvrtak navečer u Gornjem Kućanu intervenirali zbog slučaja obiteljskog nasilja.



Da je policija intervenirala zbog obiteljskog nasilja potvrdio nam je i prozvani M. K. Priznao je kako je došlo do svađe i naguravanja između njega i bivše snahe, ali je s gnušanjem odbacio optužbe da joj je nanio teške tjelesne ozljede.



- Sin i unuka otišli su u četvrtak navečer prošetati u Varaždin kad je bivša snaha pokucala na vrata i tražila da joj se preda dijete. Rekao sam joj da su u gradu i da, koliko ja znam, dijete ostaje kod nas do nedjelje. Rekla mi je da to tako neće ići jer djetetu mora dati neki lijek, a ja sam joj odgovorio da lijek može predati meni, ali ona je inzistirala da upravo ona mora dati lijek djetetu.



Otišla je i vratila se za pola sata, upravo u trenutku kad su se sin, njegova nova djevojka i unuka vratili kući. Dok su se parkirali u garaži počela je ulaziti u dvorište, a ja sam je upozorio da je to moj privatni posjed i da ne želim da mi ulazi u dvorište i zapriječio sam joj put. Pokušala se izmigoljiti pokraj mene, a ja sam joj samo branio da uđe. U jednom trenutku sam se malo odmaknuo od vrata pa je uspjela pobjeći u dvorište, ali sam je uspio uhvatiti za ruku i odvući van iz dvorišta - ispričao nam je.



- Niti jednom je nisam udario. Istina je da smo se svađali i da smo vikali i da smo svašta izgovorili i istina je da smo se naguravali, ali nije istina da sam je udario ili ozlijedio. Uostalom, pa na moje inzistiranje je moj sin zvao policiju. Ona je, kad je čula da stiže policija, otišla. U tom trenutku nije imala nikakve ozljede. Siguran sam da će to potvrditi i taksist koji ju je odvezao kući - ističe, prenosi Jutarnji list.



- Policajci koji su došli do nas napravili su uviđaj, razgovarali sa svima nama i otišli razgovarati s bivšom snahom. Ona je u tom trenutku bila kod kuće i tek kasnije je otišla u bolnicu. Iz policije su me dan kasnije izvjestili da su protiv mene podignuli prekršajnu prijavu zbog prekršaja iz domene obiteljskog nasilja, a koliko mi je poznato, ista je prekršajna prijava podignuta i protiv bivše snahe.



Zato me šokiralo sve ovo što je njezin otac objavio na Facebooku. To je poziv na linč. Ljudi svašta pišu u komentarima. Otišao sam na policiju podignuti prijavu zbog prijetnji, no oni su mi rekli da tu nema elemenata prekršaja ili kaznenog djela jer mi nitko ne prijeti izravno, imenom i prezimenom. Protiv tog čovjeka, oca bivše snahe, planiram i podići privatnu tužbu zbog klevete. Nije mi jasno kako taj čovjek može napisati takve stvari, a u Irskoj je, udaljen 3 tisuće kilometara i kćer si nije ni vidio - zaključuje.